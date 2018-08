COMUNICADO: LimaCorporate recibe dos nuevas clasificaciones ODEP por Physica ZUK

Publicado 28/08/2018 17:28:05 CET

LimaCorporate se enorgullece de anunciar que ha llegado a otro hito tras conseguir las clasificaciones ODEP SMR Reverse en marzo de 2018. Se ha otorgado Physica ZUK por medio del Orthopaedic Data Evaluation Panel (ODEP) en Reino Unido con las dos siguientes clasificaciones (las últimas clasificaciones ODEP están disponibles por medio de http://www.odep.org.uk):

- Clasificación 10A ODEP - Physica ZUK with a Metal Back Tibial Baseplate component; - Clasificación 7A ODEP - Physica ZUK with an all-Polyethylene Tibial Baseplate component.

El ODEP se estableció en Reino Unido en el año 2002, proporcionando una evaluación en marcha de los implantes de artroplastia para prótesis de cadera, rodilla y hombro, proporcionando una clasificación estándar para la supervivencia y calidad de datos enviados.

Las clasificaciones de rodilla unicondilares se otorgan según la fortaleza de las pruebas y la calidad de los datos proporcionados. El criterio principal es la supervivencia de los implantes, la cifra de pacientes y la duración del seguimiento. Muchos de los países de fuera de Reino Unido ya utilizan estas clasificaciones parta ayudar en su aprobación de productos dentro del mercado. Las clasificaciones ODEP proporcionan una evaluación sencilla e independiente verificada del rendimiento de un implante, evaluada frente a las mejores directrices de prácticas clínicas.

LimaCorporate se enorgullece al dar a conocer que Physica ZUK recibió una clasificación ODEP 10A en 2018 y que actualmente es una de las únicas prótesis de sustitución de rodilla que ha recibido un punto de referencia 10A. La consecución de la clasificación ODEP 10A corrobora la evidencia proporcionada por varios registros ortopédicos internacionales, indicando que Physica ZUK es una de las prótesis de rodilla unicomopartamentales de mejor rendimiento de todo el mercado. ZUK fue adquirida por medio de LimaCorporate desde Zimmer Biomet en 2015 y después pasó a denominarse Physica ZUK al tiempo que LimaCorporate se convirtió en el fabricante legal de este dispositivo dentro del Área Económica Europea, Suiza y Japón. Cumpliendo con la EU Antitrust Authorities y siguiendo el Asset Purchase Agreement ejecutado a través de Zimmer Holdings Inc, LimaCorporate adquirió: "Los derechos de la propiedad intelectual y el conocimiento, transferencia de licencias, permisos y autorizaciones, transferencia de acceso a las Marcas CE, contratos de clientes, alquileres, compromisos, pedidos y registros". Por ello, ZUK y Physica ZUK son prótesis idénticas, se permite la combinación de implantes y los datos clínicos históricos a los que hace referencia ZUK se aplican también a Physica ZUK.

"He utilizado ZUK desde hace 9 años. La experiencia de mis pacientes ha sido muy positiva y como cirujano he llevado a cabo más de 100 sustituciones de rodilla unicompartamentales en un año, y me encanta la nueva clasificación ODEP para Physica ZUK. La instrumentación respetuosa con el cirujano y las cifras de supervivencia a largo plazo sin rivales hacen que sea sencillo para mí seguir ofreciéndoselo a mis pacientes", destacó Guido Geutjens, del Derby Hospital, Reino Unido.

Para reforzar la destacada posición que ocupa Physica ZUK, durante la segunda mitad de 2018 se lanzarán nuevos instrumentos Physica ZUK en Europa, Suiza y Japón. Physica ZUK proporciona también guías revolucionarias específicas para pacientes y la tecnología de navegación quirúrgica única de mano OrthAlign(R) para una alineación y posicionamiento precisos.

"La consecución de la clasificación 10A ODEP para Physica ZUK es otro reconocimiento para LimaCorporate, siguiendo la clasificación de 10A ODEP recibida para SMR Reverse en marzo, demostrando nuestro compromiso para proporcionar implantes fiables y de alto rendimiento para los cirujanos ortopédicos. En nombre de todos dentro de LimaCorporate, quiero agradecer a la comunidad de cirujanos que creyeron en Physica ZUK ayudar a conseguir esta clasificación ODEP y los excelentes resultados de registro", indicó Luigi Ferrari, consejero delegado de LimaCorporate.

Acerca de LimaCorporate

LimaCorporate es una compañía de dispositivos médicos global que ofrece soluciones ortopédicas reconstructoras y personalizadas para cirujanos que afrontan los retos de mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Con sede en Italia, LimaCorporate está comprometida con el desarrollo de productos y procedimientos innovadores para permitir a los cirujanos seleccionar la solución ideal para cada paciente. La gama de productos de LimaCorporate incluye una revisión de la articulación e implantes primarios y soluciones de extremidades completas, incluyendo la fijación.

Para más información acerca de la compañía, visite la página web: limacorporate.com [http://www.limacorporate.com ]

Limacorporate S.p.A. Via Nazionale, 52 33038 Villanova di San Daniele del Friuli Udine - Italia E: nadine.maodesio@limacorporate.com E: info@limacorporate.com

