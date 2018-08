COMUNICADO: Little Green Pharma, primera compañía australiana autorizada a vender cannabis medicinal fabricado localmente

Publicado 23/08/2018 18:33:21 CET

-- La compañía de cannabis medicinal australiana de LGC Capital, Little Green Pharma, se convierte en el líder del mercado, siendo la primera compañía australiana autorizada a vender cannabis medicinal cultivado y fabricado localmente

- Little Green Pharma se convierte en la primera compañía australiana en vender productos de cannabis medicinal cultivado y fabricado localmente. - LGP se convierte en el líder del mercado australiano con este hito. - Los productos medicinales de LGP ya están disponibles para pacientes australianos por prescripción. - LGP busca ofrecer los productos más asequibles en el mercado australiano y desplazar productos importados más caros.

LGC Capital Ltd. ("LGC") se complace anunciar que su compañía de cannabis medicinal australiana Little Green Pharma (LGP) se ha convertido en el líder del mercado en Australia, siendo la primera compañía australiana que cultiva y produce localmente cannabis medicinal para la venta a los pacientes australianos. Los primeros productos están ya listos para entregarse a los pacientes. El comunicado para los medios completo se muestra a continuación.

LGP está fabricando productos de cannabis medicinal de alta calidad y fiabilidad para los australianos. Las medicinas se cultivan, sin pesticidas, en una planta hidropónica en la región suroeste de Australia occidental y se procesan en una planta de fabricación cerca de Perth.

Los productos han estado sujetos a una amplia evaluación y prueba basada en las regulaciones de la TGA australiana, antes de distribuirse dentro del sistema de prescripción médica estrictamente controlado de Australia.

Dentro del sistema australiano, los productos de cannabis medicinal deben prescribirse por facultativos y venderse por farmacéuticos certificados.

El cannabis medicinal se prescribe actualmente en Australia para una variedad de condiciones y el Commonwealth Department of Health desarrolla documentos clínicos para el tratamiento de la epilepsia, esclerosis múltiple, náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, dolor crónico no relativo al cáncer y cuidados paliativos (visite http://www.tga.gov.au/medicinal-cannabis-guidance-documents).

El lanzamiento del nuevo vídeo corporativo de LGP que coincide con la noticia de que tienen el primer cannabis medicinal australiano cultivado y fabricado localmente puede verse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ur5BhSPRDdg

Este comunicado también se ha reportado por la televisión nacional australiana en la red del Canal 7 y puede verse en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/7NewsPerth/videos/256517971859908

John McMullen, consejero delegado de LGC Capital, dijo: "Es un logro tremendo que Little Green Pharma sea el primero en comercializar como un productor cannabis medicinal australiano y se convierta en el líder del mercado en un entorno estrictamente regulado. LGC ve a Australia como un mercado de crecimiento clave para productos medicinales y una puerta de enlace a la importante región de Asia Pacífico".

La directora administrativa de LGP, Fleta Solomon, dijo: "La producción local y una opción de tratamiento más asequible marcarían una importante diferencia para miles de australianos que buscan productos de cannabis medicinal. En la actualidad, los australianos que quieren estas medicinas tienen que comprar productos importados costosos o viajar al extranjero en busca del tratamiento. La llegada de la producción australiana marca una nueva era para las medicinas que contienen cannabis. Esto acelerará una industria basada en la ciencia, vital y valiosa, con un importante potencial de exportación. Hasta ahora, algunos pacientes y los padres angustiados de niños con enfermedades crónicas, han buscado proveedores de cannabis ilegal para acceder a estos productos de manera no segura. Con la nueva regulación y el desarrollo de un régimen de producción y prescripción controlado, este comercio se está desplazando por los estrictos requisitos de control de calidad del gobierno australiano".

Información relativa a Little Green Pharma

Toda la información contenida en este comunicado relativa a Little Green Pharma se ha proporcionado a LGC por Little Green Pharma. LGC ha confiado en esta información sin haber realizado consultas independientes en cuanto a su precisión o estado completo y no asume responsabilidad alguna sobre la imprecisión o estado incompleto de dicha información. LGC tiene actualmente un interés estratégico en Little Green Pharma del 14,45%.

Acerca de LGC (http://www.lgc-capital.com)

LGC Capital es una firma de inversión líder con un enfoque en el mercado global del cannabis legal. A través de su cartera de compañías de inversión, LGC está construyendo un sistema integrado verticalmente y de clase mundial de compañías de cannabis legal interconectadas con cultivo, procesamiento y distribución en Australia, Jamaica, Suiza, Italia y Canadá dando servicio a los mercados nacionales y de exportación. LGC Capital Ltd. es una compañía pública canadiense que cotiza en la TSX Venture Exchange .

