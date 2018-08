COMUNICADO: Local Motors anuncia el envío de Olli a la Universidad de Búfalo

Publicado 10/08/2018 18:04:04 CET

La empresa de movilidad de LM Industries se ha asociado con la Universidad de Búfalo con motivo de una iniciativa de transporte y sostenibilidad basada en su autobús lanzadera eléctrico y autónomo creado con impresión 3D

PHOENIX, 10 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Local Motors de LM Industries, conocida por sus soluciones de movilidad creadas con impresión 3D, ha anunciado hoy el despliegue y lanzamiento de operaciones de Olli en la Universidad de Búfalo. Olli es el primer vehículo eléctrico creado conjuntamente y autoconducido del planeta que ha sido diseñado para reinventar el futuro de la movilidad urbana y la sostenibilidad.

https://mma.prnewswire.com/media/729068/Local_Motors_Olli__Campus.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/729068/Local_Motors_Olli__Campus.jpg ]

"Es un placer para nosotros asociarnos con la Universidad de Búfalo y el Estado de Nueva York con el fin de implementar Olli y adaptarlo a sus ensayos de movilidad y estrategias de sostenibilidad", dijo el vicepresidente ejecutivo de Local Motors, Matthew Rivett. "Esta asociación demuestra cómo los campus, estados y otras partes interesadas pueden explorar e invertir en el futuro del transporte. Local Motors está deseando ayudar a la Universidad de Búfalo y a otros socios futuros a alcanzar soluciones prácticas y oportunidades de investigación para hacer frente a los desafíos de movilidad".

La Universidad de Búfalo utilizará Olli con fines educativos y de mapeo del vehículo autónomo y también probará este autobús lanzadera como medio de transporte en el campus. El proyecto, que tiene una gestión conjunta de la New York State Energy Research and Development Authority (Autoridad de Desarrollo e Investigación en Energía del Estado de Nueva York) y el New York State Department of Transportation (Departamento de Transporte del Estado de Nueva York), respalda el objetivo de energía limpia del gobernador, Andrew M. Cuomo, que pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030.

"Estamos encantados de tener un autobús lanzadera Olli en el campus, ya que posiciona al estado como líder en tecnologías sin conductor y amplía nuestro conocimiento sobre la interacción entre las personas y la automatización, algo fundamental para entender la inteligencia artificial y el aprendizaje automático", dijo el vicepresidente de Investigación y Desarrollo Económico de la Universidad de Búfalo, Venu Govindaraju. "Hemos diseñado el ecosistema de la Universidad de Búfalo (desde los investigadores e infraestructura de categoría mundial a las asociaciones dinámicas con el gobierno y el sector) para fomentar aquellas oportunidades que impulsen el descubrimiento, la innovación y la colaboración".

Diseñado en 2016 por Local Motors, una filial de LM Industries, Olli es un autobús lanzadera inteligente, autoconducido y creado con impresión 3D que ha sido concebido para cambiar el futuro de la movilidad. Olli lleva de forma autónoma a los pasajeros a su destino deseado, lo que ofrece una opción de transporte segura, eficiente, personalizable y ecológica a ciudades, empresas, hospitales, estadios y cualquier otro lugar del mundo que implique el transporte de personas.

Acerca de Local MotorsLocal Motors [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2209114-1&h=2591373563&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2209114-1%26h%3D3303435826%26u%3Dhttps%3A%2F%2Flocalmotors.com%2F%26a%3DLocal%2BMotors&a=Local+Motors] de LM Industries [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2209114-1&h=2966431296&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2209114-1%26h%3D2986256796%26u%3Dhttps%3A%2F%2Flmindustries.com%2F%26a%3DLM%2BIndustries&a=LM+Industries] es una empresa de movilidad terrestre centrada en dar forma al futuro para mejor. Fundada en 2007, y con una gran confianza depositada en la colaboración abierta y la creación conjunta, Local Motors comenzó la fabricación de vehículos de bajo volumen con diseños de código abierto utilizando múltiples microfábricas. Desde su inicio, Local Motors ha dado a conocer tres primicias mundiales: el primer modelo del mundo creado de forma conjunta, el primer coche de impresión 3D del mundo, y Olli, el primer vehículo eléctrico creado conjuntamente y autoconducido del planeta. Creemos que Olli es la respuesta a una solución de transporte sostenible y accesible para todos.

Contacto de Medios: Brittany Stotler, 1-480-498-0334, bstotler@local-motors.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2209114-1&h=217632214&u=https%3A%2F%2Fprnnj3-irisxe8.prnewswire.local%2Fewebeditor%2Fbstotler%40local-motors.com&a=bstotler%40local-motors.com]

http://mma.prnewswire.com/media/623895/Local_Motors_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/623895/Local_Motors_Logo.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/729068/Local_Motors_Olli__Campus.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2209114-1&h=2265900641&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2209114-1%26h%3D1108545735%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F729068%2FLocal_Motors_Olli__Campus.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F729068%2FLocal_Motors_Olli__Campus.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F729068%2FLocal_Motors_Olli__Campus.jpg] Logo - http://mma.prnewswire.com/media/623895/Local_Motors_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2209114-1&h=1246411941&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2209114-1%26h%3D1572557575%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F623895%2FLocal_Motors_Logo.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F623895%2FLocal_Motors_Logo.jpg&a=http%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F623895%2FLocal_Motors_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.local-motors.com/