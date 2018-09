COMUNICADO: Manolo Blahnik da un paso adelante con Centric (1)

Publicado 04/09/2018 14:32:17 CET

La emblemática marca de calzado agiliza la producción y logra una arrolladora

transformación digital con el PLM de Centric Software

Manolo Blahnik, la legendaria marca de calzado, afirma haber experimentado un incremento significativo de la productividad y la eficiencia desde la puesta en marcha de la solución de gestión del ciclo de vida del producto (PLM, por sus siglas en inglés) de Centric Software. Centric Software proporciona las más innovadoras soluciones corporativas a firmas de moda, venta minorista, calzado, material deportivo y artículos de lujo y de consumo, con el fin de cumplir los objetivos estratégicos y operativos de transformación digital.

El legendario diseñador de calzado Manolo Blahnik comenzó a fabricar y vender zapatos en Londres a comienzos de la década de 1970, en una andadura profesional que abarca casi 50 años. Desde entonces, se ha convertido en uno de los fabricantes de calzado más influyentes del mundo. Fiel a sus inicios, Manolo Blahnik continúa diseñando a mano el boceto de cada uno de sus zapatos, y perfecciona personalmente las hormas y los tacones de su exquisito calzado. Manolo Blahnik es hoy en día una marca internacional que se vende en boutiques y grandes almacenes de más de 40 países. Aunque el negocio central siga siendo el calzado femenino, Manolo Blahnik también produce bolsos, cinturones, calcetines, otros accesorios y calzado masculino.

"Nuestro equipo ha crecido considerablemente en un breve periodo de tiempo", afirma Bruno Oghittu, Director Digital en Manolo Blahnik. "Queríamos una solución de PLM que se pudiera integrar a la perfección con el software de contabilidad, el sistema de gestión de información de productos (PIM), la plataforma de gestión de inventarios y el sistema de pedidos al por mayor de nuestra empresa. El sistema de PLM idóneo también debía automatizar los procesos, reducir la introducción de datos duplicados y compartir eficazmente los datos con los proveedores".

En 2016, Manolo Blahnik seleccionó a Centric para que fuera su colaborador de PLM e implementó los módulos centrales de la plataforma de PLM Centric 8.

Como afirma Oghittu, "Seleccionamos el sistema principalmente por su flexibilidad. Puede configurarse exactamente como se desea y no incluye ninguna codificación laboriosa, de modo que el software se puede actualizar sin mayores complicaciones. Hasta la fecha, Centric nunca ha dicho "No, no es posible". Numerosas marcas de calzado destacadas utilizan Centric, incluidas firmas de lujo, lo cual nos dio la seguridad de que comprendían de verdad nuestro sector".

Curiosamente, Manolo Blahnik eligió implementarlo 'en sentido inverso', comenzando con la producción y el portal de proveedores antes de abordar el diseño y el desarrollo del producto.

"El equipo de Centric ha podido adaptar la implementación a nuestras necesidades concretas", afirma Oghittu. "También ha creado algunas herramientas específicas que le solicitamos. Por ejemplo, ahora las fábricas pueden iniciar sesión en el portal de proveedores de PLM, consultar las órdenes de compra y hacer clic en un enlace que genera automáticamente un informe que incluye pegatinas para imprimir con el código de barras de ese pedido en particular. Esta función automatizada supone un importante ahorro de tiempo y permite que el procesamiento de los pedidos sea más preciso. Durante el primer año de su puesta en marcha, Centric también nos ayudó a racionalizar nuestro sistema cromático y cambiar a una biblioteca de colores basada en el sistema Pantone".

Dieciocho meses más tarde, la empresa ha experimentado una reducción en la introducción manual de los datos, las duplicaciones y los errores asociados. También ha mejorado la colaboración con los proveedores y ha desarrollado un proceso más fluido de gestión de datos de los productos, gracias al PLM de Centric.

"Ya no tenemos que introducir los mismos datos de diferentes maneras en multitud de sistemas distintos", explica Oghittu. "Introducimos los datos en el PLM una sola vez y éste comparte la información allí donde se necesite. El PLM de Centric ha vinculado todas las tecnologías que utilizamos, desde el diseño hasta la venta minorista, llevando a cabo una transformación digital de todas nuestras operaciones".

Según concluye Oghittu, "Confiamos plenamente en el equipo de Centric. Proporcionan soluciones a medida que nos ayudan de verdad y satisfacen nuestras necesidades. Nuestros contactos de Centric son compañeros de trabajo más que proveedores. Tenemos grandes planes para sacarle el máximo partido al PLM: desde emplear todas las capacidades del portal de proveedores, hasta automatizar la subida de imágenes a los catálogos digitales. Nuestra relación con Centric es directa, colaborativa y productiva".

"Cuando Manolo Blahnik eligió implementar el PLM de Centric, nos quedamos encantados", afirma Chris Groves, presidente y director general de Centric Software. "Meses más tarde, nos enorgullece comprobar que Manolo Blahnik está experimentando resultados muy positivos y expandiendo el uso de nuestro PLM. Esperamos seguir colaborando con Manolo Blahnik a medida que la empresa sigue la senda de su futuro crecimiento".

Manolo Blahnik (http://www.manoloblahnik.com)

Con una andadura profesional que abarca 45 años, Manolo Blahnik es uno de los diseñadores de calzado más influyentes del mundo. Sus zapatos han cautivado a un sinfín de admiradores y leales devotos en todos los rincones del planeta. Blahnik es un artesano. Cada temporada, realiza un viaje de varias semanas a las fábricas de Milán para dar vida a las colecciones personalmente. Todos los zapatos que crea se basan en sus bocetos, que son traducidos a prototipos en las fábricas. Con sus propias manos perfecciona aún más las exquisitas hormas y tacones de sus zapatos.

A lo largo de los años, los logros de Manolo Blahnik han recibido el reconocimiento de diversas entidades en numerosos países, siendo el más reciente el Couture Council of America, y uno de los más importantes el título de Comandante Honorario de la Excelentísima Orden del Imperio Británico (CBE) otorgado por Su Majestad la Reina. También ha publicado numerosos libros, el último de ellos Fleeting Gestures and Obsessions con Rizzoli en 2015. Más recientemente, el Blahnik ha sido galardonado con el premio Collaboration of the Year de Footwear News, por la colección primavera-verano SS17 VetementsxManoloBlahnik.

Junto con la conocida línea femenina, que incluye bolsos de noche y día, la marca también cuenta con una exitosa colección masculina.

Manolo Blahnik tiene 318 puntos de venta en 40 países de todo el mundo, con 14 tiendas independientes y una plataforma de comercio electrónico: manoloblahnik.com.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

