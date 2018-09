COMUNICADO: Mars cambia la manera de hacer negocios tras lanzar la iniciativa de 1000 millones "Sustainable in a Generation" (1)

Publicado 19/09/2018 15:27:08 CET

- Mars cambia la manera de hacer negocios un año después de lanzar la iniciativa de 1000 millones "Sustainable in a Generation"

- Grant F. Reid, consejero delegado, afirma que Mars ha asumido el compromiso de "cambiar nuestra manera de hacer negocios" respecto a varias cuestiones, incluido el cambio climático y la pobreza.

- El objetivo de Mars será arreglar las cadenas de suministro mundial "rotas" mediante la inversión, el cambio organizacional, el enfoque en materias primas clave y la colaboración con la industria.

- Los líderes de Mars requerirán la colaboración de la industria en una serie de eventos, lo que incluye compromisos de impartir conferencias durante la Asamblea General de las Naciones Unidas/la Semana del Clima de la ciudad de Nueva York, y una presentación interactiva durante la Semana del Clima de la ciudad de Nueva York.

MCLEAN, Virginia, 19 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Mars cambia su manera de hacer negocios un año después de lanzar la Iniciativa "Sustainable in a Generation" (Sostenible en una generación).

Ocurre después de que el consejero delegado de Mars, Grant F. Reid, advirtiera el año pasado que la "cadena de suministro mundial está rota", y que los negocios debían realizar un "cambio radical" para alcanzar los objetivos climáticos acordados en París, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Al centrarse en lo que está roto, Mars está explorando la forma en que las empresas pueden trabajar con los gobiernos, las ONG y otras partes interesadas con el fin de crear soluciones. La empresa está iniciando el cambio en sus propias cadenas de suministro de la siguiente forma:

-- Invirtiendo en su Iniciativa "Sustainable in a Generation": Mars invertirá 1000 millones de dólares a lo largo de los próximos años para acelerar el progreso frente a las amenazas acuciantes. -- Con una nueva estrategia de aprovisionamiento: la empresa se alejará del enfoque tradicional de bienes de consumo, cambiando la forma en la que se abastece de materiales agrícolas clave para contribuir a abordar los desafíos sostenibles clave, incluidas las emisiones de GEI, la escasez de agua, la explotación de la tierra, los derechos humanos y los ingresos. En un principio, se centrará en 10 ingredientes claves en los que el impacto es mayor, como el cacao, el pescado, el arroz y la menta, entre otros. -- Haciendo de la sostenibilidad el centro de nuestro negocio: Mars está combinando el abastecimiento y la sostenibilidad para hacer de esta última el centro del negocio, así como para equilibrar la toma de decisiones. -- Intensificando la colaboración: para propiciar un cambio a escala, se pone especial énfasis en intensificar la colaboración industrial ya existente y las asociaciones con las ONG, así como en iniciar otras nuevas.

Con vistas a la Asamblea General de la ONU (AGNU)/la Semana del Clima de Nueva York y tras la Cumbre Mundial de Acción Climática (GCAS, por sus siglas en inglés) de San Francisco, Grant F. Reid afirmó: "Estoy profundamente interesado en nuestra iniciativa para cambiar la trayectoria en torno a cómo hacemos negocios. Seguimos presenciando diversas cuestiones a las que se enfrenta nuestra comunidad global, incluido el cambio climático, la pobreza, la obesidad y la escasez de agua. Una mejora gradual no bastará. Debemos pasar a la acción todos juntos. Mars se ha comprometido a trabajar con los gobiernos, las ONG y los grupos de liderazgo de la industria, como el Foro de Bienes de Consumo, para marcar diferencias perceptibles, así como para crear un planeta sano en el que todas las personas puedan prosperar.

"La colaboración es fundamental si queremos acelerar la forma en que abordamos los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día".

El director de Abastecimiento y Sostenibilidad, Barry Parkin, afirmó: "La transformación de las cadenas de suministro es necesaria para la mayoría de los materiales que solíamos conocer como bienes de consumo. De hecho, estamos presenciando el fin de la era de los bienes de consumo, en la que los materiales solían obtenerse de fuentes de procedencia en gran medida desconocidas y comprarse meramente en base a su precio y de forma transaccional".

"El futuro exigirá que el abastecimiento se realice a partir de fuentes de procedencia conocidas y, en muchos casos, de granjas conocidas, evaluando, mano a mano, los impactos de precio y sostenibilidad, y, normalmente, a partir de acuerdos de colaboración a más largo plazo y con menos proveedores. Nosotros ya hemos empezado a realizar esta transformación".

Asimismo, añadió: "Este primer año nuestro se ha basado en acelerar lo que ya está en marcha, empezando por la transformación de nuestra cadena de suministro de materias primas, estableciendo asociaciones fundamentales y probando nuevos enfoques. En los próximos años, asistiremos a un incremento significativo de nuestra actividad e impacto sobre el terreno".

El compromiso cobrará vida con un programa de eventos que tendrá lugar en septiembre. El programa de actividades coordinadas durante el mes de septiembre refleja los compromisos y ambiciones en materia de sostenibilidad de Mars. El programa incluye:

-- Una presencia significativa en eventos clave en septiembre. Durante la AGNU/la Semana del Clima de Nueva York, los líderes de Mars participarán en mesas redondas y conferencias centradas en la necesidad de abordar las acuciantes amenazas a las que se enfrenta el planeta y los que lo habitan:

-- El lanzamiento de la asociación de la emisora de radio "Climate Calling" (El clima llama) con Project Everyone. Mars se ha asociado con Project Everyone, la organización sin ánimo de lucro que promueve un avance urgente de los Objetivos Mundiales de la ONU, en torno a una emisora de radio emergente, con el fin de brindarles, a los líderes empresariales y a los pensadores, la oportunidad de compartir sus opiniones sobre el progreso medioambiental. En colaboración con una serie de socios radiofónicos, el contenido se retransmitirá en todo el mundo y a través de las redes sociales a lo largo de septiembre. -- La experiencia de Mars en Estados Unidos en la Semana del Clima. Mediante una presentación interactiva en The Hub, Mars demostrará su compromiso de buscar un abastecimiento sostenible de los ingredientes que componen su diversa cartera de productos. Los asistentes podrán obtener más información sobre el progreso en materia de energías renovables de la empresa, la labor que desarrolla para crear mejores ciudades para las mascotas y la forma en que la Iniciativa "Sustainable in a Generation" cobra vida en Estados Unidos. -- Una serie de vídeos sobre pequeños agricultores. Mars lanzará una serie de cortos que demuestran los esfuerzos iniciales que se han realizado para transformar el enfoque tradicional de los bienes de consumo, así como los compromisos con los pequeños agricultores en nuestra cadena de valor. Las películas repasan los ingredientes clave, como el arroz, la menta y la vainilla.

