COMUNICADO: Mars lanza la nueva estrategia de sostenibilidad para el cacao (1)

Publicado 19/09/2018 13:00:59 CET

Mars Wrigley Confectionery coloca a los pequeños agricultores en el centro de su ambiciosa estrategia

CHICAGO, 19 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Mars Wrigley Confectionery, fabricante de chocolate durante más de 100 años y uno de los mayores compradores mundiales de cacao, lanzó hoy un nuevo plan para revisar su cadena de suministro de cacao.

https://mma.prnewswire.com/media/745536/Mars_Cocoa_for_Generations_graphic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/745536/Mars_Cocoa_for_Generations_graphic.jpg]

Denominado Cocoa for Generations (Cacao por Generaciones), el plan pone como centro de interés al pequeño agricultor, ayuda a proteger a los niños y los bosques, y crea una vía para que los agricultores y las comunidades de cacao crezcan. Cocoa for Generations (Cacao por Generaciones) cuenta con una inversión de 1000 millones de dólares en 10 años y se añade a la inversión del Sustainable in a Generation Plan (Sostenible en un Plan Generacional) que Mars anunció el año pasado.

"Durante casi 40 años hemos trabajado para lograr una producción sostenible de cacao", dijo John Ament, Vicepresidente Mundial de Cocoa, Mars Wrigley Confectionery. "Si bien hemos progresado, incluso llegando a los casi 180 000 agricultores con certificación de sostenibilidad, estamos impacientes con nuestro ritmo de progreso y con el sector de cacao en general. No tenemos todas las respuestas, pero nuestro primer paso es poner al agricultor en el centro de nuestras ambiciones y acciones. Tenemos la intención de inspirar a otros y trabajar juntos para garantizar el Cacao por generaciones".

A pesar del progreso significativo, los agricultores no han disfrutado de mejoras en sus ingresos o en condiciones de vida a un ritmo adecuado. Los niños siguen trabajando en condiciones peligrosas y la deforestación continúa con la introducción de la agricultura en áreas forestales protegidas. Mars cree que se necesita un cambio radical para que las empresas, la sociedad civil y el gobierno piensen y actúen de manera diferente, y adopten un nuevo enfoque que cree un camino para que prosperen los agricultores de cacao, sus familias y comunidades.

Cocoa for Generations (Cacao por Generaciones) se compone de dos ejes: Cacao Responsable HoyA través de su primer pilar, Mars pretende que para 2025 el 100 por ciento del cacao procedente del programa Cacao Responsable provenga de fuentes responsables y controlables en todo el mundo. Cacao Responsable significa contar con sistemas que se preocupen por la deforestación, el trabajo infantil y el incremento de ingresos para los agricultores.

Mars espera en concreto que las granjas que forman parte de nuestro programa Cacao Responsable proporcionen ubicaciones GPS por satélite de las granjas que suministran su cacao, de modo que tengamos la garantía de que ese cacao no proviene de áreas forestales protegidas. Mars trabajará con proveedores y certificadores para mejorar los programas de supervisión y remediación del trabajo infantil (CLMRS) implantados en la cadena de suministro de Cacao Responsable, y continuará ayudando a mejorar la educación en las comunidades de cultivo del cacao, centrándose en el acceso y la calidad de las escuelas.

Además, Mars trabajará con sus socios para garantizar que se revise el modelo de primas que paga la empresa por el cacao producido de manera responsable para garantizar que los agricultores reciban una mayor parte de la misma. Mars explorará y alentará más cambios y cooperaciones en todo el sector que puedan generar mayores ingresos para los agricultores.

El nuevo enfoque de Mars en el sector del cacao va más allá del nivel actual de las normas y prácticas de certificación y es un cambio radical con respecto al compromiso inicial que Mars asumió en 2009.

Mientras se implementa este nuevo enfoque, Mars mantendrá sus niveles actuales de cacao certificado con Rainforest Alliance y con Fairtrade y trabajará con ambas organizaciones mientras continúen fortaleciendo la implementación para elevar el listón en el sector del cacao. Mars aplaude los esfuerzos de ambas organizaciones por organizar a los agricultores en grupos y cooperativas, proporcionar capacitación e implementar sistemas de gestión en grupos de agricultores certificados, y se compromete a colaborar con ellos para mejorar los controles de auditoría, el seguimiento del trabajo infantil, la rastreabilidad y las primas pagadas a los agricultores. A medida que se hagan mayores esfuerzos mensurables, Mars continuará la transición de sus volúmenes de cacao hacia estos enfoques novedosos y más sólidos.

Declaraciones de Fairtrade: "Aplaudimos a Mars por reconocer el papel del pequeño agricultor como centro de cualquier plan ambicioso de sostenibilidad del cacao. Sin un incremento de los ingresos para estos agricultores, nos parece imposible la transformación de todo el sector. Necesitamos más compañías que demuestren liderazgo en este tipo de cuestiones y por eso estamos entusiasmados con la perspectiva de seguir trabajando con Mars para aumentar nuestro impacto de una manera que ofrezca más para la empresa, anteponiendo siempre los intereses de los agricultores".

Declaraciones de Rainforest Alliance: "Todos podemos estar de acuerdo en que debe haber un cambio sobre el terreno para los agricultores, sus familias y los bosques", afirmó Britta Wyss Bisang, Jefe de Cadenas de Suministro Sostenibles de Rainforest Alliance. "Felicitamos a Mars por profundizar en su compromiso con los productores de cacao, y por reconocer que se necesita un cambio radical con acciones sobre el terreno. Esperamos continuar nuestra relación con Mars ya que está en perfecta sintonía con nuestra nueva estrategia, que pone más énfasis en la colaboración entre productores, ONGs, compañías y gobiernos".

Cacao Sostenible para el Mañana A través de su segundo eje, Mars espera demostrar que es posible un cambio radical en los ingresos y los medios de vida de los agricultores. En asociación con un grupo global inicial de 75 000 familias y proveedores de cacao, Mars pretende probar nuevas formas para aumentar la productividad, los ingresos, la resiliencia y la sostenibilidad global mediante la diversificación de cultivos e ingresos, programas de género, modelos de aldea, ahorros y préstamos y planes de desarrollo agrícola.

Paralelamente, Mars trabajará con la industria, los gobiernos y otros socios de la sociedad civil para buscar soluciones compartidas y resultados que sean mutuamente beneficiosos para las familias que cultivan cacao. Mars continuará colaborando precompetitivamente con sus homólogos y con los proveedores para acelerar el aprendizaje compartido a través de foros industriales, incluida la Fundación Mundial del Cacao y su plataforma CocoaAction y la Iniciativa Internacional del Cacao.

Acerca de Mars, IncorporatedMars es una empresa familiar con más de un siglo de historia que fabrica diversos productos y ofrece servicios para personas y mascotas que la gente adora. Con más de 35 mil millones de dólares en ventas, la compañía es una empresa global que produce algunas de las marcas más apreciadas del mundo: M&M's(®), SNICKERS(®), TWIX(®), MILKY WAY(®), DOVE(®), PEDIGREE(®), ROYAL CANIN(®), WHISKAS(®), EXTRA(®), ORBIT(®), 19 Sep. (TM) - , SKITTLES(®), UNCLE BEN'S(®), MARS DRINKS y COCOAVIA(®). Mars también proporciona servicios sanitarios veterinarios que incluyen BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl(®), VCA(®) y Pet Partners(TM). Con su sede central en McLean, VA, Mars opera en más de 80 países. Los cinco principios de Mars; Calidad, Responsabilidad, Reciprocidad, Eficiencia y Libertad, inspiran a más de 100 000 asociados para crear valor para todos sus socios y proporcionar el crecimiento con el que sentirse orgullosos cada día.

