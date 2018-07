COMUNICADO: Medianova es reconocida dentro de la R Gartner's 2018 Market Guide for CDN Services

Publicado 19/06/2018 12:55:27 CET

ESTAMBUL, June 19, 2018 /PRNewswire/ --

Medianova anuncia su reconocimiento dentro del Gartner's 2018 Market Guide for CDN Services como Representative Vendor entre los 18 vendedores globales de Content Delivery Network que están integrados dentro del informe.

Gartner, principal compañía mundial de investigación y asesoramiento, está incluida dentro de la dirección de mercado de la Content Delivery Network (CDN), análisis de mercado, vendedores de representación y recomendaciones de mercado en la guía. La cobertura geográfica de Medianova y sus funciones de apoyo, como el rendimiento web general, aplicación web y API Protection y Video Streaming Workflow también se incluyen en la lista.

"Al igual que Medianova, nos dedicamos a añadir valor a nuestros socios y clientes. Sabemos de hecho que nuestros clientes dentro de las industrias del e-commerce, empresas y medios cuentan con retos. Necesitan un apoyo rápido, datos de tiempo reales, tecnología de seguridad y necesitan crecer sus negocios con plataformas online de tipo 24/7. Creo que haber sido mencionada dentro de la Gartner 2018 Market Guide for CDN Services nos hace ser visible en estos mercados con elevadas necesidades, y esto nos enorgullece", afirmó Serkan Sevim, consejero delegado de Medianova.

Medianova crea un mundo digital más rápido con sus plataformas y servicios. Utilizan tecnologías como la Dockerized CDN Platform, HTTP/2, BBR, Brotli, Image Optimization para un despliegue de contenido más rápido y unas mejores experiencias digitales. Con una huella de 32 centros de datos en todo el mundo, Medianova gestiona 8.000 millones de imágenes, 15.000 millones de canciones, 11.000 millones de videos y numerosos streaming de eventos en directo a nivel diario que se suministran con una velocidad relámpago.

Conecte con Medianova

- Pinche "Me gusta" Medianova en Facebook https://www.facebook.com/medianovaCDN/ [https://www.facebook.com/medianovaCDN ] - Siga a @Medianova_CDN [https://twitter.com/medianova_CDN ] en Twitter y Medianova CDN [https://www.linkedin.com/company/medianovacdn ] en Linkedin

Gartner, "Market Guide for CDN Services," Ted Chamberlin, Mike Dorosh, Kevin Ji, 18 de enero de 2018.

Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mostrado en estas publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otro tipo de valoraciones. Las publicaciones de investigación de Gartner incluyen las opiniones de la organización de investigación de Gartner, y no deben interpretarse como hechos constatados. Gartner se exime de todas las garantías relacionadas con esta investigación, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de Medianova Medianova proporciona soluciones globales CDN y plataformas en nube con una amplia experiencia en streaming, decodificación, almacenamiento en nube, caching, microcaching, CDN híbrida y aceleración de sitio web. Con su huella de red en 20 países y una red anycast 100% SSD, Medianova es una de las CDNs https más rápidas y seguras de rancia, Reino Unido, Alemania, Austria, Polonia, Rumanía, Bielorrusia, Turquía y Oriente Medio basadas en los datos de usuarios reales Cedexis.

Página web: http://www.medianova.com [http://www.medianova.com/?utm_source=press&utm_medium=gartner ]

Contacto: harun.sahnaci@medianova.com +90-212-275-54-56 marketing@medianova.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702087/Medianova_Logo.jpg )

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702087/Medianova_Logo.jpg