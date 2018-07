COMUNICADO: Mendix alcanza cifras de récord de pedidos en el primer semestre de 2018 (1)

Publicado 10/07/2018 23:07:10 CET

La satisfacción de los clientes, la innovación en nuevos productos y las asociaciones estratégicas impulsaron el crecimiento de los pedidos en un 88% interanual y el mayor aumento trimestral en la historia de la compañía

BOSTON, 10 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- Mendix [http://www.mendix.com/], la plataforma líder en la nube para la creación de aplicaciones con poco código y asistidas por IA, ha anunciado hoy su mejor trimestre de su historia, con un crecimiento interanual del 88% de los pedidos en comparación con el primer semestre de 2017.

https://mma.prnewswire.com/media/716273/Mendix_Momentum.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/716273/Mendix_Momentum.jpg ]

"Nuestros clientes reconocen el enorme valor que obtienen de la adopción de nuestra plataforma en toda la empresa", afirmó Derek Roos, consejero delegado y cofundador de Mendix. "A medida que el mercado de desarrollo de aplicaciones con poco código [https://www.mendix.com/low-code-guide/] crece, vemos cómo más empresas crean sistemas de gran tamaño, complejos y centrales utilizando nuestra plataforma, y me emociona ver que nuestro enfoque de colaborar en el éxito de nuestros clientes genera un fuerte crecimiento en todas las regiones en las que operamos".

Conforme las empresas invierten más dinero en digitalizar sus operaciones, la demanda empresarial de aplicaciones nuevas e innovadoras crece mucho más rápido que la capacidad de las organizaciones de TI para ofrecerlas. Las soluciones de plataforma como servicio (PaaS) de alta productividad proporcionan funciones de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD, por sus siglas en inglés) para desarrollarlas, aplicarlas y ejecutarlas en la nube. Gartner predice que "en 2020, al menos el 50% de todas las nuevas aplicaciones empresariales se crearán con conjuntos de herramientas de gran rendimiento".(1)

Hitos destacados el primer semestre:

Impulso empresarial

-- Crecimiento de los pedidos: Mendix completó el mejor trimestre en términos de pedidos de su historia con un crecimiento de más del 250% interanual en Norteamérica, y la principal empresa proveedora de servicios de aplicación (ASP) en todas las regiones. -- Aumento de los miembros del equipo: Mendix ha aumentado el número de miembros de su equipo en un 24% en el primer semestre de 2018, y recibió la calificación de Forbes [https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/02/11/the-best-cloud-co mputing-companies-to-work-for-in-2018-based-on-glassdoor/#https://www.fo rbes.com/sites/louiscolumbus/2018/02/11/the-best-cloud-computing-compani es-to-work-for-in-2018-based-on-glassdoor/] como la mejor compañía de computación en la nube para trabajar, en base a los datos recopilados por Glassdoor [https://www.glassdoor.com/Reviews/Mendix-Reviews-E443864.htm]. -- Acuerdo de distribución con SAP: la ampliación de la solución de SAP Cloud Platform Rapid Application Development (plataforma en la nube de desarrollo rápido de aplicaciones) creada por Mendix [https://cloudplatform.sap.com/dmp/capabilities/us/product/SAP-Cloud-Pla tform-Rapid-Application-Development-by-Mendix/b9ec34b2-9343-46a9-9ed4-03 0997a40eb1], ha recibido un gran impulso en el mercado gracias a Andritz, un líder global en el suministro de equipos y sistemas, ya que ha recibido un premio a la innovación [https://twitter.com/Mendix/status/989506966618767361] por el desarrollo de las aplicaciones. -- Inicio de la colaboración con IBM: Mendix ha anunciado un acuerdo global [https://www.mendix.com/press/mendix-announces-global-reseller-agreement -ibm-extending-leadership-low-code-platforms/] con IBM a través del cual IBM distribuirá y prestará asistencia a la plataforma Mendix en la nube de IBM, lo que va a otorgar a los desarrolladores la flexibilidad de consumir herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones, servicios en la nube y tiempos de ejecución en nube la bajo una única suscripción. -- Expansión mundial: Mendix ha continuado con su expansión internacional con la apertura de una oficina nueva en Fráncfort (Alemania) [https://www.mendix.com/press/mendix-accelerates-expansion-in-europe-wit h-opening-of-new-office-in-frankfurt-germany/], para prestar apoyo a la región de la Europa germanoparlante. Esta nueva oficina se suma a las oficinas de Mendix en EE. UU., Reino Unido, Países Bajos y Sudáfrica, para prestar apoyo a su creciente base de socios y clientes en todo el mundo. -- Formación universitaria: El único programa de formación con sus características, la Universidad Mendix (Mendix University) [https://www.mendix.com/university-program/] casi duplicó el número de colaboradores académicos hasta alcanzar los 48 en todo el mundo, lo que permite a la próxima generación de emprendedores traducir ideas en aplicaciones sin tener que escribir una sola línea de código.

Liderazgo tecnológico

-- Reconocimiento del sector de las analíticas: Mendix ha recibido la calificación de Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Aplicaciones Empresariales de Alta Productividad en Plataformas como Servicio [https://www.mendix.com/resources/gartner-high-productivity-apaas/], por segundo año consecutivo, algo prácticamente impensable en eje de la visión de la empresa.(2) -- La primera herramienta de desarrollo asistido por IA del sector: a partir del análisis de aprendizaje automático (ML) de más de 5 millones de flujos de aplicaciones anónimas en 15 sectores, Mendix Assist [https://www.mendix.com/application-platform-as-a-service/#https://www.m endix.com/application-platform-as-a-service/] proporciona un 90% de precisión en las sugerencias a realizar en el siguiente paso y recomendaciones de expertos de gran calidad, rendimiento y mantenimiento. Las empresas pueden aprovechar Mendix Assist para reducir tanto sus costes como el impacto temporal de los defectos hasta en 100 veces. -- Nanoflows: Mendix Nanoflows simplifica el desarrollo de aplicaciones de los clientes al permitir a los desarrolladores modelar visualmente la lógica de aplicaciones que se ejecuta en un dispositivo móvil o en un navegador web para crear aplicaciones más dinámicas y con mayor capacidad de respuesta, incluso sin conexión.

Según las opiniones de G2 Crowd [https://www.g2crowd.com/products/mendix/reviews/mendix-review-653977], "Mendix, a diferencia de otras plataformas, tiene un enfoque claro de acelerar el negocio y el desarrollo. Donde otros presentan una visión más orientada al desarrollo, Mendix ofrece más herramientas para organizar y colaborar. Así, al adoptar esta plataforma, no solo se acelera el desarrollo, sino que también permite que el negocio se ajuste con esta herramienta. También proporcionan servicios para diseñar y ejecutar tus prácticas en el ámbito digital, lo que la convierte en mucho más que otra plataforma más".

(1) Gartner, Inc., "Market Guide for Application Platforms, (Guía del mercado para las plataformas de aplicaciones)", 30 de noviembre de 2017, Anne Thomas y Aashish Gupta

(2) Gartner, Inc., "Magic Quadrant for Enterprise High-Productivity Application Platform as a Service (Cuadrante Mágico de Gartner para Aplicaciones Empresariales de Alta Productividad en Plataformas como Servicio)", Paul Vincent, Van L. Baker, et al., 26 de abril de 2018.

(CONTINUA)