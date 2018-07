COMUNICADO: Microland actualizado al estatus G-Cloud 10

Publicado 12/07/2018 5:11:28 CET

Proporciona servicios en la nube al gobierno y al sector público en el Reino Unido

Microland, un acelerador digital, anunció hoy que ha logrado el estatus de proveedor G-Cloud 10 bajo la iniciativa del Crown Commercial Service (CCS) del Gobierno de Reino Unido. Esto permite a Microland proporcionar servicios de Cloud Hosting, Cloud Software y Cloud Support para el gobierno central, gobierno local, salud, educación, administraciones delegadas, servicios de emergencia, defensa y organizaciones sin ánimo de lucro, utilizando el marco G-Cloud 10.

Microland ha realizado varias adiciones a sus servicios y soluciones fortaleciendo su asociación con el sector público del Reino Unido para acelerar su viaje de transformación digital. Esto va más allá del acelerador 'Digital Council in a Box', que se lanzó el mes pasado centrado en el gobierno local, que recibió una tremenda respuesta de los consejos y los organismos locales por sus tres aceleradores digitales: 'Citizen First'; 'Agile IT' y 'One Council'.

El G-Cloud Digital Marketplace se caracteriza con una gama de Aceleradores Digitales de Microland, como:

- Solución Hybrid / Multi-Cloud (Azure, AWS, Private Cloud) - Now2Cloud Accelerator - ITIL driven, servicios TI gestionados basados en SLA (SO, base de datos, mensajería, AD, redes) - Agile IT Accelerator - VDI, O365, comunicación unificada, soluciones AD - Acelerador Digital del lugar de trabajo - Soluciones de aplicaciones empresariales - smartTraining, smartHR, Sharepoint, Application Packaging - Digital Applications Accelerator - Varias plataformas de automatización TI - acelerador 'smartInsights' - Solución SD WAN - acelerador smartBranch

"En Microland, nos enorgullecemos de nuestro compromiso con el sector público del Reino Unido y agradecemos al Gobierno del Reino Unido por esta iniciativa de G-Cloud. Aprovechamos nuestro estatus de proveedor G-Cloud 9 para proporcionar servicios cloud de calidad a nuestros clientes del sector público. El estatus actualizado como proveedor G-Cloud 10 nos permitirá impulsar un mayor valor y ayudar al sector público en su viaje de transformación digital. Nos proporciona una puerta de entrada para implementar estrategias cloud diferenciadas para que las empresas ofrezcan resultados empresariales de alto valor y una mayor experiencia del cliente a través de nuestras soluciones, servicios y plataformas digitales integradas", dijo Nagaraja Kini, responsable del Sector Público de Reino Unido, Microland.

"Posibilitamos que las empresas sean más ágiles e innovadoras mediante la integración de tecnologías emergentes y la aplicación de automatización, analítica e inteligencia predictiva a sus procesos de negocio. Con más de 50 'Security Cleared' Microlanders, nuestro Digital Hub en Birmingham ofrece servicios 'oficiales sensibles ' a múltiples clientes en el Reino Unido y Europa continental. Esto en combinación con un rendimiento de servicio excepcional, sitúa a Microland en una posición única para asociarse con el sector público del Reino Unido para mejorar sus servicios a los ciudadanos", dijo Sandy Hardikar, vicepresidente y director de Europa, Microland.

Acerca de Microland:

Microland acelera el viaje de transformación digital para las empresas globales, a través del sector privado y público, permitiéndoles ofrecer resultados empresariales de alto valor a sus clientes. Con sede en Bangalore, India, Microland cuenta con más de 3.800 profesionales a través de sus oficinas en Australia, Europa, India, Oriente Medio y Norteamérica. Microland permite a las empresas globales ser más ágiles e innovadoras mediante la integración de tecnologías emergentes y la aplicación de automatización, analítica e inteligencia predictiva a sus procesos de negocio.

