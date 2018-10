COMUNICADO: Millipede, Inc. anuncia los primeros implantes con un nuevo sistema de liberación de ECI integrado

Publicado 11/09/2018 13:21:10 CET

SANTA ROSA, California, 11 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Millipede, Inc., empresa de productos sanitarios líder en equipamiento cardiaco estructural para cardiología intervencionista, ha tratado con éxito a dos pacientes con su sistema de liberación de última generación, que incorpora un catéter de ecocardiografía intracardiaca (ECI) totalmente integrado. El catéter está diseñado para mejorar la liberación y la colocación precisas del anillo de anuloplastia IRIS.

El anillo de anuloplastia IRIS, liberado mediante un sistema transeptal con catéter, sigue el enfoque quirúrgico estándar para reparar y reducir el tamaño del anillo mitral dilatado. El dispositivo IRIS es un anillo completo diseñado para usarse de forma independiente o combinado con otras tecnologías en pacientes con insuficiencia mitral grave. El sistema también se puede utilizar para tratar la insuficiencia tricuspídea grave.

"Nuestro equipo se siente emocionado de ver el avance del sistema de liberación e implante con la ECI integrada para su uso en pacientes con insuficiencia mitral funcional", comentó Randy Lashinski, presidente y consejero delegado de Millipede.

El sistema mejorado se utilizó recientemente para tratar con éxito a dos pacientes con insuficiencia mitral funcional. Estos pacientes recibieron el alta del hospital al día siguiente. Tanto ellos como todos los pacientes con implantes Millipede anteriores siguen mostrando estar en buenas condiciones en las visitas de seguimiento.

"Este dispositivo IRIS Millipede de última generación presenta numerosas mejorías y, ahora, con el catéter de ECI integrado, podemos implantar el anillo semirrígido ajustable de forma fácil y precisa en un tiempo inferior a dos horas", comentó el Dr. Jason Rogers, director clínico y cardiólogo intervencionista de Sacramento, California.

"La empresa ha mejorado el sistema IRIS rápidamente para prepararse para estudios clínicos en EE. UU. y Europa. La continuación de las pruebas clínicas ha dado lugar a un rápido avance del catéter de liberación y el implante IRIS al tiempo que proporcionan una herramienta segura y predecible para el intervencionista", comentó Eberhard Grube, profesor de Cardiología de la Universidad de Bonn, en Alemania.

Acerca de Millipede, Inc. Millipede, Inc. (www.millipedemedical.com [http://www.millipedemedical.com/]) es una empresa de productos sanitarios privada con sede en Santa Rosa, California, cuyo objetivo es proporcionar catéteres de la mayor calidad para la reparación de las válvulas mitral y tricúspide --un anillo de anuloplastia completo--. En enero de 2018, Boston Scientific Corporation cerró una inversión y firmó un acuerdo de opción a adquisición con Millipede, Inc.

