COMUNICADO: "Mission: Green Computing" de Supermicro presenta el concepto de Coste Total para el Medio Ambiente (TCE)

Publicado 20/08/2018 17:00:51 CET

- "Mission: Green Computing" de Supermicro presenta el concepto de Coste Total para el Medio Ambiente (TCE) para centros de datos punteros

Este documental sigue la misión de Supermicro, Intel y la NASA para minimizar el impacto medioambiental de los centros de datos de hoy en día gracias a una mayor eficiencia energética y a la reducción de los desechos electrónicos

SAN JOSÉ, California, 20 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como en la computación verde, ha anunciado hoy el lanzamiento mundial de su nuevo cortometraje: "Mission: Green Computing" (Misión: computación verde), coproducido por Intel en asociación con la NASA.

Esta oportuna e impactante película explora el papel fundamental que desempeñan los centros de datos para dar soporte a los miles de millones de dispositivos conectados que se utilizan actualmente en el mundo y los impactos medioambientales relacionados con estos centros de datos que se están expandiendo a gran velocidad. Entre los principales impactos medioambientales explorados en esta película se encuentran las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía y los desechos electrónicos.

A pesar de que las empresas realmente se preocupan por el ahorro en términos de coste total de propiedad (TCO), ¿han pensado en el TCE: el Coste Total para el Medio Ambiente?

Charles Liang, consejero delegado y presidente de Supermicro, afirmó: "Como líderes del sector, queremos ofrecer lo mejor a nuestros clientes para ayudarles a ahorrar dinero y TCO. También queremos estar seguros de que contribuimos a la preservación de nuestro medio ambiente, y de nuestra única Madre Tierra".

Shesha Krishnapura, miembro de Intel y director de Tecnología de Intel, afirmó: "Al hablar con los directores de Sistemas de Información del mundo, normalmente mencionan la transformación digital y que la mayor parte de la atención se centra en las aplicaciones. Pero lo que olvidan estas personas es la transformación a nivel de las infraestructuras".

Daniel Duffy, investigador científico jefe de la Oficina de Ciencias y Tecnología de la Información Computacional del Centro Espacial Goddard de la NASA, señaló: "Estos recursos de computación consumen grandes cantidades de energía, por lo que tratamos de ser lo más ecológicos y eficientes que podemos".

Lesley Ott, de la Oficina Global de Modelado y Asimilación de la NASA, afirmó: "(Nosotros) no queremos investigar por un lado los gases de efecto invernadero y ser por otro responsables de las emisiones masivas de los mismos".

Estas compañías han unido sus fuerzas para implementar nuevas e innovadoras tecnologías de centros de datos que hacen un menor uso de los recursos y que han sido desarrolladas por Supermicro para proporcionar ahorros de TCO al mismo tiempo que limitan el TCE.

"Mission: Green Computing" ya está disponible en línea en www.supermicro.com/WeKeepITGreen [http://www.supermicro.com/WeKeepITGreen].

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc.,michaelk@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/