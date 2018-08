COMUNICADO: Mohawk Industries presenta los resultados del segundo trimestre (3)

Publicado 30/07/2018 15:42:43 CET

MOHAWK INDUSTRIES, INC. Y FILIALES (No auditado) Información del estado consolidado de operaciones Trimestre finalizado a Seis meses finalizados a ---------------------- ------------------------ (Cantidades en miles, excepto para la información por acción) 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ ------------------- ------------------ Ventas netas USD 2.577.014 2.453.038 USD 4.989.216 4.673.683 Gastos de venta 1.810.459 1.673.902 3.517.969 3.214.194 --------------- --------- --------- --------- Beneficio bruto 766.555 779.136 1.471.247 1.459.489 Gastos de venta, generales y administrativos 440.248 423.311 876.541 828.880 -------------------------------------------- ------- ------- ------- Ingresos de explotación 326.307 355.825 594.706 630.609 Gastos por intereses 7.863 8.393 15.391 16.595 Otros gastos de explotación (ingresos), netos 2.090 3.002 6.088 170 --------------------------------------------- ----- Resultado antes de impuestos sobre los beneficios 316.354 344.430 573.227 613.844 Impuestos sobre beneficios 118.809 82.682 166.441 151.040 -------------------------- ------- ------ ------- Resultado neto incluidos intereses minoritarios 197.545 261.748 406.786 462.804 Ingresos netos atribuibles a intereses minoritarios 959 1.067 1.434 1.569 --------------------------------------------------- --- ----- ----- Resultado neto atribuible a Mohawk Industries, Inc. USD 196.586 260.681 USD 405.352 461.235 --------------------------------------------------- --- ------- ------- --- ------- ------- Beneficios básicos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. Beneficios básicos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 2,64 3,51 USD 5,44 6,21 ------------------------------------------------------------------- --- ---- ---- --- ---- ---- Media ponderada de acciones ordinarias en circulación - básicas 74.597 74.327 74.525 74.269 --------------------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ Beneficios diluidos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. Beneficios diluidos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 2,62 3,48 USD 5,41 6,17 -------------------------------------------------------------------- --- ---- ---- --- ---- ---- Media ponderada de acciones ordinarias en circulación - diluidas 74.937 74.801 74.928 74.773 ---------------------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------ Otra información financiera (Cantidades en miles) Depreciaciones y amortizaciones USD 127.048 109.762 USD 249.702 214.785 ------------------------------- --- ------- ------- --- ------- ------- Costes de capital USD 247.418 224.153 USD 498.354 425.423 ----------------- --- ------- ------- --- ------- ------- Información del balance consolidado (Cantidades en miles) 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 ------------------- ------------------ ACTIVOS Activos corrientes: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes USD 518.226 130.238 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.737.935 1.639.614 Existencias 2.061.204 1.865.941 Anticipos a proveedores y otros activos corrientes 456.315 374.930 -------------------------------------------------- Total activos corrientes: 4.773.680 4.010.723 Inmovilizado material 4.421.073 3.892.251 Fondo de comercio 2.447.046 2.417.058 Inmovilizado intangible, neto 858.532 878.301 Activos por impuestos diferidos y otros activos no corrientes 393.708 391.158 ------------------------------------------------------------- Total activos USD 12.894.039 11.589.491 ------------- --- ---------- ---------- PATRIMONIO NETO Y PASIVO Pasivo corriente: Porción actual de la deuda a corto plazo y pagarés USD 1.146.511 1.754.077 Cuentas por pagar y gastos devengados 1.589.561 1.466.658 ------------------------------------- --------- --------- Total pasivo corriente 2.736.072 3.220.735 Deuda a largo plazo, menos porción corriente 1.884.023 1.174.440 Pasivos por impuesto diferido y otros pasivos a largo plazo 870.467 713.110 ----------------------------------------------------------- ------- ------- Total pasivo 5.490.562 5.108.285 ------------ --------- --------- Intereses minoritarios amortizables 30.043 26.713 ----------------------------------- ------ ------ Total patrimonio neto 7.373.434 6.454.493 --------------------- --------- --------- Total patrimonio neto y pasivo USD 12.894.039 11.589.491 ------------------------------ --- ---------- ---------- Información por segmentos Trimestre finalizado a Durante o para los seis meses finalizados a ---------------------- ------------------------------ (Cantidades en miles) 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ ------------------- ------------------ Ventas netas: Cerámica Internacional USD 929.297 902.670 USD 1.805.845 1.687.639 Suelos Norteamérica 1.057.570 1.040.299 2.007.928 1.979.795 Suelos Resto del Mundo 590.147 510.069 1.175.443 1.006.249 Ventas entre segmentos - - - - ---------------------- --- --- --- --- Ventas netas consolidadas USD 2.577.014 2.453.038 USD 4.989.216 4.673.683 ------------------------- --- --------- --------- --- --------- --------- Ingresos de explotación (pérdidas): Cerámica Internacional USD 134.760 152.557 USD 248.177 268.593 Suelos Norteamérica 100.662 127.482 175.410 219.624 Suelos Resto del Mundo 100.166 86.052 189.226 162.147 Compensaciones corporativas y entre segmentos (9.281) (10.266) (18.107) (19.755) --------------------------------------------- ------ ------- ------- ------- Ingresos de explotación consolidados USD 326.307 355.825 USD 594.706 630.609 ------------------------------------ --- ------- ------- --- ------- ------- Activos: Cerámica Internacional USD 4.974.791 4.736.068 Suelos Norteamérica 3.927.190 3.625.350 Suelos Resto del Mundo 3.701.419 2.984.716 Compensaciones corporativas y entre segmentos 290.639 243.357 --------------------------------------------- ------- ------- Activos consolidados USD 12.894.039 11.589.491 -------------------- --- ---------- ----------

Conciliación del resultado neto atribuible a Mohawk Industries, Inc. con el resultado neto ajustado atribuible a Mohawk Industries, Inc. y la rentabilidad ajustada diluida por acción atribuible a Mohawk Industries, Inc. (Cantidades en miles, excepto para la información por acción) Trimestre finalizado a Seis meses finalizados a ---------------------- ------------------------ 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ ------------------- ------------------ Resultado neto atribuible a Mohawk Industries, Inc. USD 196.586 260.681 405.352 461.235 Partidas de ajuste: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 16.042 15.878 38.146 19.856 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 194 9.571 1.548 9.763 Liberación de activos por indemnizaciones - - 1.749 - Impuestos sobre beneficios - reversión de posiciones fiscales inciertas - - (1.749) - Impuestos sobre beneficios 50.106 (7.677) 43.166 (9.091) -------------------------- ------ ------ ------ ------ Resultado neto ajustado atribuible a Mohawk Industries, Inc. USD 262.928 278.453 488.212 481.763 ------------------------------------------------------------ --- ------- ------- ------- ------- Rentabilidad ajustada diluida por acción atribuible a Mohawk Industries, Inc. USD 3,51 3,72 6,52 6,44 ----------------------------------------------------------------------------- --- ---- ---- ---- ---- Media ponderada de acciones ordinarias en circulación - diluidas 74.937 74.801 74.928 74.773 ---------------------------------------------------------------- ------ ------ ------ ------

Conciliación de la deuda total con la deuda neta (Cantidades en miles) 30 de junio de 2018 --------------- Porción actual de la deuda a corto plazo y pagarés USD 1.146.511 Deuda a largo plazo, menos porción corriente 1.884.023 Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo 518.226 Endeudamiento neto USD 2.512.308 ------------------ --- ---------

