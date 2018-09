COMUNICADO: NACHA lanza las normas de interoperabilidad de Afinis para servicios financieros (1)

Publicado 06/09/2018 19:20:09 CET

La nueva organización de membresía ofrece normas de API y otros servicios financieros para la adopción generalizada y aceleración de la innovación.

HERNDON, Virginia, 6 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Afinis es una organización de normas basada en membresía que agrupa a diversos colaboradores a través de procesos innovadores y ágiles para elaborar normas implementables, interoperables y portátiles en todas las plataformas y los entornos operativos. Afinis promueve el trabajo del grupo industrial de normalización (ASIG [https://www.nacha.org/content/api-standardization-industry-group], por sus siglas en inglés) de interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) de la Alianza para la Innovación en Pagos de NACHA, para el avance de las iniciativas de normalización de API en todo el ecosistema de servicios financieros a través de la gestión formal, e incluye el trabajo del foro de intercambio financiero interactivo (IFX [http://www.ifxforum.org/], por sus siglas en inglés). Afinis aporta una comunidad para el liderazgo intelectual en los objetivos comunes de ampliar la eficiencia, caución, seguridad e interoperabilidad dentro del sector de servicios financieros.

Los productos API se producen, utilizando la plataforma de Afinis para el descubrimiento de productos API normalizados, las pruebas de aplicación y la colaboración entre desarrolladores, para ser usados por instituciones financieras, proveedores de tecnologías y soluciones financieras, empresas y gobiernos. Afinis usa un proceso de gestión transparente que le permite crear la confianza para el uso de las normas y el desarrollo de productos y soluciones.

"El sector de servicios financieros usa las API para ampliar y mejorar los servicios, aumentar la automatización y fortalecer la seguridad", dijo Janet O. Estep, presidenta y consejera delegada de NACHA. "La normalización de las API es vital para que el sector de los servicios financieros alcance su pleno potencial más allá de los confines de los sistemas patentados".

"Afinis es una organización basada en membresía que colabora abiertamente con grupos de todo el mundo para compartir el aprendizaje, reducir el trabajo duplicado y crear y adoptar normas que reducen la fricción y mejoran la capacidad de llevar más rápido las innovaciones al mercado", continuó Estep.

El ASIG fue establecido en la primavera de 2017 para apoyar el avance y uso de las API normalizadas dentro del sector de servicios financieros de EE. UU. En 15 meses ASIG desarrolló 16 casos de uso inicial de API [https://www.nacha.org/system/files/resources/16-API-Use-Case-FactSheet.pdf], inició una comunidad en línea [https://www.nacha.org/news/api-standardization-industry-group-launches-online-community-support-adoption-standardized], publicó "API Standardization - Shaping the Financial Services Industry" (Normalización de API: forjar el sector de servicios financieros) [https://www.nacha.org/news/api-standardization-industry-group-releases-white-paper-outlining-groups-approach-progress-and], y lanzó la norma API para la validación de cuentas y la norma API para obtener información de contacto bancaria. [https://www.nacha.org/news/api-standardization-industry-group-launches-online-community-support-adoption-standardized]. En abril de 2018 NACHA e IFX unieron sus fuerzas [https://www.nacha.org/news/nacha-and-ifx-forum-finalize-strategic-combination-agreement] para combinar las normas y el dominio técnico en el desarrollo de mensajes API con la experiencia en gestión de NACHA y su rico historial en agrupar diversas partes interesadas. En julio de 2018 IFX publicó el artículo "RESTful Implementation of IFX [http://www.ifxforum.org/restful-ifx/]". Afinis aprovecha el esfuerzo colectivo de ASIG e IFX. Establecida en el marco de una estructura de gestión, Afinis apoya la elaboración y adopción de normas a largo plazo.

El trabajo actual de Afinis incluye los siguientes casos de uso de API:

Obtener el estado de la transacción: Una institución financiera depositaria originadora o de origen (ODFI, por sus siglas en inglés) desea conocer el estado de una transacción para verificar que los fondos se depositaron o retiraron de la cuenta receptora. Este caso de uso de API permite que el originador de una transacción de ACH compruebe el estado de una instrucción de pago emitida.

Interoperabilidad de los pagos B2B: Los proveedores de servicios de pago B2B desean tener una mejor interoperabilidad para que las empresas (particularmente las pequeñas empresas) puedan recibir y hacer pagos B2B sin necesidad de múltiples inscripciones y sin tener que aprender múltiples formatos y sistemas. Este caso de uso de API permite que una empresa obtenga la información de pago correcta y los requisitos de remesa para pagar a otra empresa a través de ACH.

Originar el pago ACH: Las API normalizadas permiten a las empresas enviar instrucciones de pago ACH sin tener que acceder a múltiples sistemas y hacer el seguimiento del cronograma. Las empresas ganan en consistencia y continuidad en múltiples relaciones bancarias ACH, mejoran los informes y el acceso a pagos más rápidos.

Afinis provee un espacio colaborativo para que las partes interesadas:

-- Amplíen el uso de las API normalizadas en EE. UU. y a escala internacional -- Desarrollen un entorno técnico con la infraestructura necesaria para apoyar el descubrimiento, las pruebas y la adopción de las normas -- Aporten la gestión para apoyar la toma de decisiones en tecnologías, ciclos de vida de las normas y términos del usuario -- Aprovechen las competencias fundamentales de NACHA en la elaboración y el mantenimiento de reglas y normas, y como moderador imparcial, educador y autoridad de certificación/acreditación -- Se impliquen con otros organismos normativos, países e infraestructuras de mercado para lograr la interoperabilidad y desarrollar, actualizar y revisar la seguridad, los datos y las directrices técnicas pertinentes -- Apoyen a la comunidad de usuarios de normas de IFX para promover una mejor concienzación y adopción y apoyar las normas basadas en IFX existentes para la banca web, la banca móvil y los mercados verticales de ATM

Los miembros de Afinis aprenden uno del otro para generar ideas e innovar y están formados por líderes de opinión y de tecnología de instituciones financieras, proveedores de tecnologías y soluciones financieras, empresas, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro. Los miembros de Afinis tienen una influencia directa en el ciclo de vida de la gestión de productos de API normalizados y trabajan colaborativamente utilizando soluciones comunes de código abierto como SwaggerHub, Apigee Edge, Confluence y Jira. Afinis aprovecha las metodologías ágiles de desarrollo de la planificación de la iteración y sus miembros son de los primeros en revisar el código estandarizado de Afinis para su prueba, comunicación de resultados y rápida adopción. Afinis usa estas metodologías ágiles de desarrollo para asegurar la rápida respuesta a las necesidades del sector y ahorrar tiempo a los miembros.

El acceso a la comunidad de Afinis en línea, al entorno de prueba de desarrolladores y a las normas de interoperabilidad de Afinis están disponibles de forma gratuita para todo el mundo. Se acoge con beneplácito el ingreso de nuevos miembros, quienes deben contactar a membership@afinis.org[mailto:membership@afinis.org].

