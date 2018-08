COMUNICADO: NEGTEC Co., Ltd. anuncia una conferencia de prensa sobre un programa para promover la medicina regenerativa

Publicado 23/08/2018 8:01:12 CET

- NEGTEC Co., Ltd., creadora de la criptomoneda Sakura Bloom SKB, anuncia una conferencia de prensa sobre un programa revolucionario para promover la medicina regenerativa a nivel mundial

SAN DIEGO, 23 de agosto de 2018 /PRNewswire/ --

Fecha: Jueves, 30 de agosto de 2018

Hora: 13:00 (1:00 de la tarde)

Ubicación: CROAK Prime Studio 1-1-7 1F/2F Prime Square City, Hiroo, Shibuya, Tokio (Japón)

https://mma.prnewswire.com/media/732838/Sakura_Bloom_SKB_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/732838/Sakura_Bloom_SKB_Logo.jpg]

"Este asombroso desarrollo permite que la criptomoneda SAKURA BLOOM (SKB) se use como compensación para aquellas personas de todo el mundo que necesitan una tecnología de medicina regenerativa de vanguardia para mejorar sus vidas", declaró Takakazu Hirono, presidente de NEGTEC Co., Ltd.

SKB se centra en estilos de vida saludables y otorga a la gente criptomonedas por caminar, correr y hacer ejercicio. "Estar sano es una parte esencial de la vida y el bienestar. Nuestro objetivo es permitir que la gente gane tokens de criptomoneda SKB y que los utilice para obtener medicina regenerativa", afirmó el Sr. Hirono.

La presentación, que tendrá lugar el jueves, 30 de agosto, a las 13:00 (1:00 de la tarde) (disponible aquí: https://www.skb-coin.jp/en/ [https://www.skb-coin.jp/en/]), ayudará a entender nuestro lanzamiento de estos innovadores servicios mediante tokens de criptomoneda SKB. Animamos a todo el mundo a unirse a nosotros y a descubrir nuestro nuevo potencial en el avance de la medicina regenerativa dirigida a todo tipo de individuos, así como su potencial en deportes profesionales y su uso en atletas con lesiones.

NEGTEC Co., Ltd. fundó la criptomoneda SAKURA BLOOM, registrada como SKB [https://coinmarketcap.com/currencies/sakura-bloom/] en CoinMarketCap.com https://coinmarketcap.com/currencies/sakura-bloom/ [https://coinmarketcap.com/currencies/sakura-bloom/] en 2017. Nuestra misión es promover la salud y otorgar a la gente SKB para bienestar social, entretenimiento y contribución.

En la conferencia de prensa, el presidente Takakazu Hirono presentará el programa de apoyo recientemente lanzado para promover la medicina regenerativa mediante la criptomoneda SKB como moneda virtual catalizadora para proyecciones futuras de todas las actividades relacionadas con la salud, incluida la tecnología de medicina regenerativa.

"He invitado al presidente Masakazu Sakai, que dirige el grupo de artes marciales mixtas PANCRASE, y al Sr. Acey Kohrogi, un ejecutivo encargado de la gestión de las Grandes Ligas de Béisbol norteamericanas durante 30 años. El hecho de tener experiencia con las últimas tecnologías médicas en los deportes principales permite conocer de primera mano la tecnología de medicina regenerativa más avanzada", declaró el presidente Hirono. "Esta es una historia increíble y un momento verdaderamente revolucionario para que personas de todo el mundo experimenten con facilidad la medicina regenerativa. También estamos muy centrados en el sector del deporte profesional y en nuestra capacidad para proporcionar medicina regenerativa a jugadores profesionales en tiempo real, para ayudarlos a recuperarse y volver al terreno de juego más rápido gracias a esta revolucionaria tecnología regenerativa".

ASISTA AL EVENTO EN PERSONA

-- Fecha: Jueves, 30 de agosto de 2018 13:00 (1:00 de la tarde) -- Ubicación: CROAK Prime Studio, 1-1-7 1F/2F Prime Square City, Hiroo, Shibuya, Tokio -- Encargado de la presentación: Takakazu Hirono (presidente de NEGTEC Co. Ltd.)

? Consultas sobre esta conferencia ?

NEGTEC Co. Ltd. Secretaría de Información pública (Kyodo PR)

cargo: Sukumuda, Sugawara, Murata

Tel.: 03-3571-5326 / Fax: 0120-653-545 / Correo electrónico: skb-pr@kyodo-pr.co.jp

?104-8158 ????????7-2-22????

Presentación sobre estrategia empresarial de NEGTEC - formulario de inscripciónCOMUNÍQUENOS SU ASISTENCIA:Fax: 0120-653-545Correo electrónico: skb-pr@kyodo-pr.co.jp[mailto:skb-pr@kyodo-pr.co.jp]

Fecha: Jueves, 30 de agosto de 2018Hora: 13:00 (1:00 de la tarde)Ubicación: CROAK Prime Studio 1-1-7 1F/2F Prime Square City, Hiroo, Shibuya, Tokio (Japón)

Empresa ------- Nombre ------ Departamento ------------ Puesto directivo ---------------- Otros asistentes ---------------- Dirección de contacto --------------------- TEL.: FAX: Correo electrónico: Cámara ------ filmación con cámara fija(ENG) filmación(cámara compacta) sin cámara Comentarios (Indique cualquier solicitud adicional) -----------

?Información de contacto sobre el día del evento?

NEGTEC Co. Ltd. Secretaría de Información pública (Kyodo PR)

cargo: Sukumuda, Sugawara, Murata

Teléfono: 090-8558-5868

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/732838/Sakura_Bloom_SKB_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/732838/Sakura_Bloom_SKB_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.technologyLLC.net/