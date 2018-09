COMUNICADO: Nissui Pharmaceutical presenta un servicio de recuento de colonias

Publicado 04/09/2018 8:36:50 CET

- Saca provecho de la flexibilidad del servicio en la nube de AWS y tecnología de IA. -

TOKIO, 30 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Nissui Pharmaceutical Co., Ltd. va realizar la operación el recuento de colonias cultivadas en "el medio de cultivo sencillo para el recuento de bacterias CompactDry (TM)" usando el servicio en la nube Amazon Web Services (AWS) y tecnología de inteligencia artificial (IA) para clientes específicos en el extranjero a partir de agosto de 2018 como parte de una inversión activa en un campo nuevo de desarrollo. "CompactDry (TM)" es un producto principal de inspección con reactivos que se usa para examinar la calidad de los alimentos y el control sanitario de instalaciones de fabricación.

(Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201808287290-O2-wypTURWL [https://kyodonewsprwire.jp/img/201808287290-O2-wypTURWL])

CompactDry (TM) es un medio de cultivo sencillo para el recuento de bacterias

CompactDry (TM) es un medio de cultivo en seco y sencillo para cultivar con tan solo 1mL de solución de muestra sin necesidad de preparar un medio de cultivo. Dadas las circunstancias, la compañía ha establecido el servicio global de recuento de colonias "@BactLAB (TM)" mejorando el valor añadido de sus productos, con el objetivo de reducir la carga de trabajo de la higiene alimentaria, mejorar y conectar el control y la garantía de calidad de los proveedores, las instalaciones de fabricación y las sedes centrales de las compañías. Este servicio puede ayudarle a conseguir una gestión centralizada del control y la garantía de calidad.

Servicio global de recuento de colonias (@BactLAB (TM)): Puede usar la aplicación para hacer un recuento de las bacterias (colonias) cultivadas en CompactDry (TM) fácilmente usando un teléfono inteligente.

(Imagen: https://kyodonewsprwire.jp/img/201808287290-O1-0umvOpE4 [https://kyodonewsprwire.jp/img/201808287290-O1-0umvOpE4])

Después de registrarse como miembro en la aplicación o en el servicio web, los usuarios pueden fotografiar las colonias cultivadas en CompactDry (TM) a través del teléfono inteligente o PC, cargar la foto y confirmar el recuento de la colonia varios segundos después.

*Este servicio solo se ofrece a clientes en el extranjero.*El resultado del recuento puede tener una desviación del aproximadamente el 8 % dependiendo de la resolución de la imagen.*Aunque el resultado del recuento de colonia sea "0", el resultado no significa que sea "negativo".

Sitio web oficial de @BactLAB (TM)https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactlab/ [https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactlab/]

Aplicación (Google Play/Apple Store/Servicio en línea):

En estos momentos ciertos clientes específicos pueden acceder a la aplicación Android, iOS o PC.

- Google, Google Play, Android y otros símbolos son marcas comerciales de Google Inc.- Apple y las marcas comerciales de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países.- Amazon y Amazon Web Services son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Amazon.com, Inc. y otras filiales.

CONTACTO: CONTACTO: Kiyoko Tomatsu, Departamento de ventasinternacionales, Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., tfno.: +81-3-5846-5701,correo electrónico: bactlab-1@nissui-pharm.jp o contact@nissui-pharm.jp