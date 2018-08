COMUNICADO: Nueva investigación se centra en el tratamiento de los síntomas no cognitivos de personas con demencia (2)

Publicado 24/07/2018 15:38:13 CET

«Dado que los patrones de luz y oscuridad son las señales principales de una persona para reconocer el momento actual, la luz tenue constante que normalmente experimentan las personas que viven en centros de atención residencial puede ser una causa subyacente de las alteraciones del patrón de sueño tan común en esta población», dijo Figueiro.

Para probar esta hipótesis, durante un período de cuatro semanas, las intervenciones de iluminación se colocaron en áreas donde los residentes de hogares de ancianos pasaban la mayor parte de sus horas de vigilia y se dejaron encendidas desde el momento del despertar hasta las 18:00. Cuarenta y tres (43) residentes (31 mujeres y 12 hombres) participaron en el estudio a corto plazo, y 37 residentes (25 mujeres y 12 hombres) han completado el estudio a largo plazo hasta el momento, todos reclutados en 10 hogares de ancianos en el Distrito Capital de Nueva York, Bennington en Vermont y South Bend en Indiana.

Los participantes del estudio experimentaron períodos alternantes de iluminación que proporcionaron estímulo circadiano alto o bajo durante cuatro semanas (estudio a corto plazo) y seis meses (estudio a largo plazo en períodos sucesivos de cuatro semanas espaciados por un lavado de cuatro semanas). La métrica del estímulo circadiano (CS, en sus siglas en inglés), desarrollada por el Centro de Investigación sobre la Iluminación, caracteriza la efectividad de una fuente de luz para estimular el sistema circadiano medido por su capacidad para suprimir de forma aguda la producción de la hormona melatonina en el cuerpo (un marcador bien establecido del sistema circadiano) después de una exposición de una hora.

Ambas ramas del estudio utilizaron o bien una mesa de luz LED con diseño personalizado, o bien iluminación de la habitación individual para realizar la intervención, dependiendo de dónde pasaron los participantes la mayor parte de su tiempo. Se usaron medidores de luz personales en los ojos de los participantes para medir las exposiciones a la luz recibidas. La alteración del sueño, el estado de ánimo y la agitación también se evaluaron mediante cuestionarios estandarizados.

Con la intervención de iluminación, los investigadores encontraron que los participantes del estudio que experimentaron el alto estímulo circadiano mostraron una disminución significativa en la perturbación del sueño, la depresión y la agitación. Los efectos positivos observados en el estudio a corto plazo continuaron mejorando en el estudio a largo plazo.

Más allá de los antipsicóticos: Explorando la eficacia y los daños de las Medicamentos Z para la alteración del sueño Muchas personas con demencia tienen problemas para dormir. Esto afecta su calidad de vida y la de las personas que los cuidan. Los «medicamentos Z» hipnóticos no benzodiazepínicos, como zolpidem, zopiclona y zaleplon, a menudo se recetan para ayudar a tratar el insomnio en adultos mayores, pero se cree que pueden causar problemas como caídas, fracturas y aumentar la confusión. Las personas que viven con demencia son especialmente vulnerables y no está claro si los medicamentos Z podrían ser especialmente dañinos para ellos.

Chris Fox, MD, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Norwich Medical School de East Anglia en Norwich (R.U.), y sus colegas analizaron los datos existentes del Reino Unido Clinical Practice Research Datalink, y de tres estudios clínicos de personas con demencia. Compararon datos durante dos años de 2 952 personas con demencia que habían sido recetadas recientemente con medicamentos Z con datos de 1 651 que no lo estaban, con el fin de evaluar los beneficios y los daños de estos medicamentos.

Descubrieron que el uso de medicamentos Z se asocia con un aumento del 40 por ciento en el riesgo de cualquier tipo de fractura, con un riesgo que aumenta para los que toman dosis más elevadas. El uso de medicamentos Z también se asoció con un mayor riesgo, específicamente, de fractura de cadera. El estudio no identificó un mayor riesgo de otros efectos secundarios, como caídas, infecciones o accidentes cerebrovasculares.

«Las fracturas en personas con demencia pueden tener un impacto devastador, incluida la pérdida de movilidad, una mayor dependencia y un empeoramiento de la demencia», declaró Fox. «Necesitamos desesperadamente mejores alternativas a los medicamentos que se recetan actualmente para los problemas de sueño y otros síntomas no cognitivos de la demencia. Siempre que sea posible, se deben considerar alternativas no farmacológicas adecuadas y, cuando se prescriban medicamentos Z, los pacientes deben recibir atención que reduzca o evite la aparición de caídas».

La Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer (AAIC)La Conferencia Internacional de la Asociación del Alzheimer (AAIC) es la mayor reunión mundial en la que se dan cita investigadores de todo el mundo especializados en Alzheimer y otras demencias. Como parte del programa de investigación de la Asociación del Alzheimer, AAIC sirve como un catalizador para generar conocimientos sobre la demencia y fomentar una vital comunidad colegial de investigación.

Página de inicio AAIC 2018: alz.org/aaic

Sala de prensa AAIC 2018: alz.org/aaic/press

Acerca de la Asociación de Alzheimer®La Asociación de Alzheimer es la organización de salud voluntaria más pionera en lo referente al cuidado, apoyo e investigación del Alzheimer. Nuestra misión es erradicar la enfermedad del Alzheimer por medio de los avances de la investigación científica; ofrecer y mejorar el cuidado y el apoyo a todos los afectados; y reducir el riesgo de demencia promoviendo la salud cerebral. Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer. Visita alz.org o llama al +1 800.272.3900.

-- Krista Lanctôt, PhD, et al. Nabilone Improves Agitation in Patients with Moderate-to-Severe Alzheimer's Disease: Preliminary Results of a Placebo-Controlled, Double-Blind, Cross-over Trial. Patrocinadores: Fundación para el Descubrimiento de Medicamentos contra el Alzheimer; Programa de investigación de la Sociedad de Alzheimer de Canadá (Grant 15-17). -- Mariana Figueiro, PhD, et al. Tailored Lighting Intervention to Improve Sleep, Mood and Behavior in Alzheimer's Disease Patients. (Patrocinador: Instituto Nacional de Envejecimiento de EE. UU. -- Chris Fox, MD, et al. Beyond Anti-Psychotics: Exploring Efficacy and Harms of Z-Drugs for Sleep Disturbance on the Progression of Key Dementia Outcomes. (Patrocinador: Instituto Nacional de Investigación de la Salud de R.U.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/721324/AAIC_2018_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/721324/AAIC_2018_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Sala de prensa AAIC de la Asociación de Alzheimer,(+1) 312-949-8710, aaicmedia@alz.org; Niles Frantz, Asociación deAlzheimer, (+1) 312-335-5777, niles.frantz@alz.org

Sitio Web: https://www.alz.org/