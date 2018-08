COMUNICADO: Nueva oferta numismática de la Royal Canadian Mint

Publicado 07/08/2018 16:40:38 CET

-- Monedas exquisitamente elaboradas recuerdan los mejores momentos militares de Canadá en la última oferta numismática de la Royal Canadian Mint

Con el fin de mantener una larga tradición de celebración de la valentía y sacrificio de los soldados canadienses en monedas, la Royal Canadian Mint se enorgullece de haber emitido la moneda de plata fina de 20 dólares de 2018: A Nation's Mettle: The Dieppe Raid, entre muchos otros recuerdos memorables este mes. Ilustrada por la elogiada diseñadora de monedas Laurie McGaw, esta destacada colección describe la reflexión de un veterano contemporáneo saludando a los caídos, reflejado en el agua que retrocede de la playa en Dieppe, Francia. La moneda sirve como recordatorio de los muchos soldados canadienses perdidos o capturados en la fatídica operación de la Segunda Guerra Mundial el 19 de agosto de 1942. La yuxtaposición del pasado y el presente también rinde tributo a los veteranos canadienses que diligentemente conmemoran esos sacrificios cada agosto en Dieppe, New Brunswick.

También recordadas son las fechas del 8 de agosto al 11 de noviembre de 1918 en la moneda de plata fina de 20 dólares de 2018: Serie de batallas de la Primera Guerra Mundial: Cien días de Canadá. La ilustración de soldados de Joel Kimmel mirando la improvisada tumba de un compañero quemado en medio de las ruinas de una ciudad devastada simboliza el sacrificio de los canadienses que lucharon costosamente pero con éxito, desde Amiens a Mons, en los últimos 100 días de la Primera Guerra Mundial.

En la moneda de plata fina de 20 dólares de 2018: Fuerzas Aliadas de la Primera Guerra Mundial: Francia, la artista Pandora Young ha capturado la esperanza y determinación de las fuerzas de tierra francesas, con los compañeros aviadores sobrevolando, mientras dieron el último empujón hacia la victoria en los meses finales de la guerra. La insignia de la bomba en llamas chapada en oro de la infantería francesa añade una floritura especial a una moneda que honra a los hombres valientes que tanto dieron por asegurar una victoria de los Aliados en su tierra natal.

En otro frente, la Mint sigue rediseñando monedas alterando creativamente su forma. Esta vez, ha producido la primera moneda de plana fina de 20 dólares de 2018 en forma de sello: Canada's Historical Stamps: Parliament Building 1927 Confederation. Replicando fielmente el sello conmemorativo en carmín brillante emitido con motivo del 60 aniversario de Canadá, esta moneda tiene los bordes dentados que emitan perforaciones. Otra colección única es la moneda de plata fina de 20 dólares de 2018 en forma de ovoide: Four Seasons of the Maple Leaf donde la artista Margaret Best ha ilustrado la hoja de arce icónica, en color rico y chapada en oro selectivamente, que emerge y se transforma a lo largo de cada estación.

Otros grandes coleccionables disponibles en tiendas este mes son:

- El conjunto de monedas bañadas en plata fina de 2018: Classic Canadian Coins, el primer conjunto de reproducciones exquisitamente bañadas en plata de diseños de circulación tradicional canadienses, que incluye un medallón de plata pura de las plantas de Ottawa y Winnipeg de Mint con motivo de su 110 aniversario. - La moneda de plata fina de 100 dólares de 2018: Portrait of a Princess, es una reproducción elegante de la famosa foto tomada en 1951 por Yousuf Karsh a una joven princesa Elizabeth, en una increíble moneda de plata pura de 10 onzas. - La moneda de plata fina de 100 dólares de 2018 selectivamente chapada en oro: Keepers of Parliament: The Beaver, obra de arte de Patrick Bélanger. - La moneda de plata fina de 20 dólares de 2018: Nocturnal by Nature: Cunning Cougar, cuyo diseño chapado en rodio de un puma al acecho está acentuado por una luna plateada en un diseño de Tony Bianco. - La moneda de plata fina de 20 dólares de 2018: Canadian Mosaics: Grizzly Bear, diseñada por el artista Jori van der Linde. - La moneda de plata fina de 3 dólares de 2018: Canadian Coasts: True North, una moneda cuadrada, cuyo diseño de Maurade Baynton incluye símbolos icónicos de nuestra línea costera norteña. - La moneda de plata fina de 5 onzas de 2018: Big Coin Series: One-Cent Coin, selectivamente chapada en oro rosa. - El conjunto fraccional de hoja de arce de oro puro de 2019: 40 aniversario de la hoja de arce de oro, con una moneda bañada y serializada de una onza así como versiones grabadas de 1/4, 1/10 y 1/20 oz. Empaquetadas en una carcasa de madera en forma de hoja de arce. - La moneda de plata fina de 15 dólares de 2018: Blessings of Harmony, una moneda totalmente chapada en oro con forma de vieira diseñada por Aries Cheung con un par de golondrinas simbolizando la armonía. - La moneda de oro puro de 2.500 dólares de 2019: Año del cerdo, una moneda en forma de vieira de un kilo diseñada por Three Degrees Creative y la moneda de oro de 150 dólares de 2019: Año del cerdo diseñada por Aries Cheung, ambas celebrando el próximo año nuevo lunar chino. - La moneda de plata fina de 100 dólares de 2018: La Edad de Bronce de DC Comics, una impresionante moneda en forma de escudo de 10 onzas con encarnaciones de 1970 y 1980 de los superhéroes de la Justice League, ilustrados a todo color por Jason Fabok y Brad Anderson. - La moneda de plata fina de 3 dólares de 2018: The Thirteen Teachings de Grandmother Moon: Thimbleberry Moon, diseñada por Frank Polson. - La moneda de plata fina de 5 dólares embellecida en cristal de 2018: Birthstones: September, con un diseño inspirado en los mandalas por la artista Pandora Young.

Las acuñaciones, precios e información previa completa sobre cada producto pueden encontrarse en la pestaña "Shop" de http://www.mint.ca. Puede ver imágenes de las monedas aquí [https://www.dropbox.com/sh/1xyaxcw4cpic1rg/AAA7Ju4yqSD3TmKrYMjzRJjta?dl=0 ].

Todos estos productos pueden encargarse directamente desde la Mint en el Tel 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en EE. UU., u online en http://www.mint.ca. Las monedas están también disponibles en las boutiques de la Royal Canadian Mint en Ottawa y Winnipeg, así como mediante nuestra red global de comerciantes y distribuidores, incluyendo los puntos de venta de correos de Canadá.

-- Todas las cantidades están expresadas en dólares canadienses.

