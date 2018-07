COMUNICADO: Ortho Clinical Diagnostics presenta nuevos MicroTip Partnership Assays en colaboración con Diazyme Laboratories

Publicado 16/07/2018 8:00:45 CET

Los análisis incluyen pruebas para diabetes, y enfermedades cardíacas y renales.

Proteína del suero glicada, lipoproteína (a) y cistacina C ya están disponibles para usarse con el sistema integrado VITROS® 5600 y el sistema de química VITROS® 4600.

RARITAN, Nueva Jersey, 16 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- Ortho Clinical Diagnostics (Ortho), un líder global de diagnóstico en vitro, ofrece tres nuevos MicroTip Partnership Assays a sus clientes en colaboración con Diazyme Laboratories, Inc. El programa de pruebas analíticas MicroTip Partnership Assay (MPA) permite a Ortho validar y ofrecer pruebas de alto valor, esotéricas, adecuadas a las necesidades en evolución de los laboratorios de hoy en día. Las pruebas de proteína del suero glicada (GSP), lipoproteína (a) (Lp (a)) y cistacina C permiten a Ortho ampliar sus ofertas en estados patológicos de enfermedades clave: diabetes, cardíaca y renal.

"Nuestro programa MicroTip Partnership Assay nos ayuda a expandir nuestros servicios y ofrecer pruebas nuevas, innovadoras e importantes a nuestros clientes", comentó Robert Yates, director operativo de Ortho. "Ortho es el líder en pruebas de diabetes, cardíacas y renales. Y las tres nuevas pruebas que hemos anunciado hoy promueven aún más esa posición y nuestro compromiso".

La prueba GSP enriquece y expande la gama de ofertas para diabetes de Ortho, añadiendo los estrenos recientes de insulina, péptido C y betahidroxibutirato (MPA). El control glicémico es vital para prevenir o retrasar complicaciones y comorbilidades relacionadas con la diabetes. Lp (a) expande las ofertas de Ortho en biomarcadores para diagnóstico cardíaco y es una prueba importante para los pacientes con factores de riesgo genético de padecer enfermedades cardiovasculares prematuras. Incluye estratificación del riesgo de infarto de miocardio y embolia. La cistacina C es un marcador clave para un diagnóstico precoz de enfermedades renales crónicas y es una prueba complementaria al análisis de creatinina en suero. La combinación de cistacina C con creatinina en suero puede mejorar la precisión predictiva del nivel de mortalidad y la enfermedad renal de la etapa final ya que es un marcador más sensible que la prueba de "rango ciego de creatinina".

Las pruebas se presentarán inicialmente en Estados Unidos, Europa, África y Oriente Medio.

