COMUNICADO: Osteria Francescana de Massimo Bottura recupera el puesto No.1 de la lista The World's 50 Best Restaurants 2018 (1)

-- Osteria Francescana, situada en Módena (Italia), se revela como The World's Best Restaurant 2018, patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna -- España presume de siete restaurantes en la lista, más que cualquier otro país del mundo, con tres de ellos entre los diez mejores -- Disfrutar, emplazado en Barcelona, ha resultado la Highest New Entry, premio patrocinado por Aspire Lifestyles, debutando en la lista en el puesto No.18 -- Azurmendi se lleva el premio Sustainable Restaurant Award, patrocinado por Dekton® by Cosentino -- La lista de 2018 incluye restaurantes de 23 países de todo el mundo, y presenta nueve restaurantes nuevos: seis de ellos hacen su entrada por primera vez, y otros tres regresan a la lista -- Den, localizado en Tokio (Japón), gana el premio Highest Climber Award, patrocinado por Lavazza, gracias a su ascenso de 28 posiciones hasta el puesto No.17 -- Dan Barber, del Blue Hill at Stone Barns de Pocantico Hills (EE. UU.), ha sido elegido por sus compañeros para recibir el premio Chefs' Choice Award, patrocinado por Estrella Damm -- Geranium, situado en Copenhague (Dinamarca), gana el premio The Ferrari Trento Art of Hospitality Award -- El chef francés Cédric Grolet ha obtenido el premio The World's Best Pastry Chef, patrocinado por Sosa -- Otros ganadores de premios especiales ya anunciados que recogerán sus galardones son: -- La chef de Londres Clare Smyth, ganadora del premio elit® Vodka World's Best Female Chef 2018 -- Gastón Acurio, de Perú, ha sido galardonado con el premio The Diners Club® Lifetime Achievement Award 2018 -- El restaurante californiano SingleThread fue el ganador del premio Miele One To Watch 2018 -- La chef taiwanesa Jessie Liu, quien recogerá la beca inaugural 50 Best BBVA Scholarship

Las estrellas del mundo de la restauración se reunieron esta tarde, 19 de junio de 2018, para la entrega de premios de The World's 50 Best Restaurants 2018, patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna, en una ceremonia celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao (España). Los premios, que han otorgado un lugar en la lista a 23 países de los seis continentes, culminaron con el anuncio del nuevo No.1, cuando el chef y dueño Massimo Bottura subió al escenario para recoger el premio a su restaurante de Módena, la Osteria Francescana.

Osteria Francescana, que ya había ostentado la primera posición en 2016, se vio acompañado en los tres primeros puestos por El Celler de Can Roca (No.2) de Girona (España), y Mirazur (No.3) de Menton (Francia). El primer puesto alcanzado por Osteria Francescana es el testimonio del compromiso continuado de Bottura para impulsar el carácter único del restaurante. En el discreto restaurante en Módena se sirve la cocina contemporánea de Bottura, que reinventa y desafía la tradición gastronómica italiana a la vez que utiliza los mejores productos de la región de Emilia-Romaña.

William Drew, editor de grupo de The World's 50 Best Restaurants, apuntó: "Aplaudimos a todos los que se involucran en esta lista de restaurantes inspiradores, rediseñando y siendo el reflejo constante del mapa mundial gastronómico. Estamos encantados de que Osteria Francescana haya vuelto a la primera posición en la lista de The World's 50 Best Restaurants este año."

España puede presumir de contar con siete restaurantes en la lista: El Celler de Can Roca, en Girona (No.2); Mugaritz, en San Sebastián (No.9); Asador Etxebarri, en Axpe (No.10); Disfrutar, en Barcelona (No.18); Arzak, en San Sebastián (No.31); Tickets, en Barcelona (No.32), y Azurmendi, en Larrabetzu (No.43).

Azurmendi, de Larrabetzu, en Vizcaya (No.43) también ha logrado el premio Sustainable Restaurant Award, patrocinado por Dekton® by Cosentino. Dirigido por el chef Eneko Atxa, Azurmendi ya había ganado este galardón en 2014, y el logro de este año es un reconocimiento a las continuas mejoras del restaurante en sus prácticas sostenibles. Destacan la plantación de 800 árboles alrededor del restaurante y el desarrollo de un proyecto con familias y bares locales para transformar sus desechos orgánicos en abono para los granjeros de la región.

Disfrutar, situado en Barcelona, restaurante que ya recibió el premio Miele One To Watch en 2017, continúa con su ascenso al ganar el premio 2018 Highest New Entry Award, patrocinado por Aspire Lifestyles, debutando en el puesto No.18. Mientras tanto, Den, localizado en Tokio (Japón), recoge el premio 2018 Highest Climber Award, patrocinado por Lavazza, al haber pasado del puesto No.45 al No.17 en tan solo un año.

Odette, emplazado en Singapur, que abrió hace menos de tres años, es otra novedosa y destacada entrada, que pasa directamente al puesto No.28. Hi a Franko, el primer restaurante de Eslovenia en la lista, hace su entrada en el puesto No.48, lo que supone otro triunfo para Ana Ro , ganadora del premio The World's Best Female Chef en 2017.

Mikla, radicado en Estambul (No.44), representa el primer restaurante de Turquía en la lista desde 2002, y Maaemo, en Oslo (No.35) introduce de nuevo a Noruega, ausente desde 2003. Lyle's, situado en London, también es un debutante que hace su entrada en el puesto No.38. Nihonryori RyuGin de Tokio (Japón), que ocupa el puesto No.41, Schloss Schauenstein de Fürstenau (Suiza), con el No.47, y The Test Kitchen de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), con el No.50, vuelven a aparecer en la lista.

Dan Barber, del Blue Hill at Stone Barns de Pocantico Hills (EE. UU.), ha sido elegido por sus compañeros para recibir el premio Chefs' Choice Award, patrocinado por Estrella Damm. El premio Chefs' Choice Award se concede a quien los compañeros consideran que ha hecho la contribución más importante al sector durante el año anterior, y es testimonio del trabajo innovador de Barber, así como de su compromiso a la hora de debatir sobre la ética de los alimentos.

El premio The Ferrari Trento Art of Hospitality Award corresponde a Geranium, emplazado en Copenhague (Dinamarca) con el No.19. El cofundador Søren Ledet, un chef galardonado, culminó su transición de la cocina al comedor del restaurante al fundar Geranium, y, como sumiller y gerente, ha propulsado al restaurante hasta los más altos niveles de hospitalidad.

El chef francés Cédric Grolet ha obtenido el premio The World's Best Pastry Chef 2018, patrocinado por Sosa. Como jefe de pastelería en Le Meurice de París, restaurante que forma parte de The Dorchester Collection, este año Grolet ha liderado la boutique pastelera Le Meurice's Pastry Boutique, y sigue causando sensación al integrar la gastronomía y el arte con su pastelería única y sus creaciones frutales trompe l'oeil.

La votación

La lista de The World's 50 Best Restaurants se elabora de manera independiente con los servicios profesionales de la asesoría Deloitte. Con esta adjudicación se garantizan la integridad y autenticidad de las votaciones, y se protege la lista resultante de The World's 50 Best Restaurants 2018. En la votación participan más de 1000 expertos internacionales del sector de la restauración y gourmets cosmopolitas que forman la Academia de The World's 50 Best Restaurants. La Academia está formada por 26 regiones de todo el mundo, cada una de las cuales tiene 40 miembros, contando con un presidente. Ninguno de los patrocinadores del evento tiene ningún tipo de influencia en la votación.

Los canales de medios de The World's 50 Best Restaurants

