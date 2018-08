COMUNICADO: Owen Mumford lanza el nuevo test rápido de VIH a los mercados europeos

Publicado 23/07/2018 1:01:54 CET

OXFORD, Inglaterra, July 23, 2018 /PRNewswire/ --

Owen Mumford, una empresa con una reputación de productos innovadores, ha anunciado que ha adquirido los derechos exclusivos para vender y distribuir la prueba de diagnóstico rápido del VIH, Simplitude(TM) Pro HIV en Europa.

La responsable de producto senior, Tania MacKenzie dijo, "Estamos encantados de presentar el producto al mercado europeo por primera vez en AIDS2018 en Ámsterdam.

"Creemos que Simplitude(TM) Pro HIV satisface la necesidad de una prueba de diagnóstico fiable del punto de cuidado que es fácil de utilizar y ofrece confianza en resultados de prueba fiables a los pacientes y a los profesionales de la salud."

Simplitude(TM) Pro HIV es la primera prueba de diagnóstico rápido con una lanceta de seguridad incorporada, una unidad de recolección de la sangre, y una tira de prueba.

La unidad de recolección de sangre asegura que es recolectada la cantidad correcta de sangre y transferida para dar confianza a los profesionales de la salud de un resultado fiable, mientras que su característica incorporada permite un procedimiento simplificado. Esto resuelve varios de los desafíos clave identificados con las pruebas de diagnóstico rápido (RDTs) como la recolección de sangre e instrucciones complicadas que la investigación[1] ha mostrado que conducen a error al usuario.

Tania MacKenzie concluyó, "Creemos que la superación de las preocupaciones de los usuarios en torno a RDTs fomentará niveles más altos de la prueba en Europa y mejorará la diagnosis temprana, que se sabe que aumenta las ocasiones de vivir una vida larga y sana, mientras que reduce las ocasiones de VIH transmitido a otros."[2]

El dispositivo, que ya ha tenido éxito en África, estará disponible en el mercado europeo a principios de 2019.

Owen Mumford mostrará el Simplitude(TM) Pro HIV en el expositor 304 durante AIDS2018.

ACERCA DE OWEN MUMFORD

Owen Mumford es una importante empresa de salud y fabricante de dispositivos que comercializa productos médicos pioneros con su propia marca y soluciones de dispositivos personalizados para las principales empresas farmacéuticas y de diagnóstico del mundo. El objetivo de Owen Mumford es mejorar el acceso a los diagnósticos, fomentar la adherencia al tratamiento y reducir los costes sanitarios, haciendo un mundo diferente para un mundo de personas.

A través de investigaciones avanzadas que involucran a los usuarios finales y profesionales de la salud, y amplias capacidades de diseño y fabricación, Owen Mumford produce dispositivos médicos líderes que se utilizan en todo el mundo y exporta más del 85% de sus productos a más de 60 países de todo el mundo.

Seleccionada como una de las Compañías de Crecimiento Global del Foro Económico Mundial, Owen Mumford es un socio de confianza para muchas de las mayores empresas de diagnóstico y farmacéuticas del mundo. Para más información visite http://www.owenmumford.com.

1. Figueroa et al (2018) Reliability of HIV rapid diagnostic tests for self-testing compared with testing by health-care workers: a systematic review and meta-analysis. The lancet HIV. ISSN 2405-4704 DOI: https://doi.org/10.1016/S2352-3018(18)30044-4

2. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/HIV%20testing.pdf

CONTACTO: Para más información, contactar con: Gillian Gibbons, JJMarketing, 23 Jul. (0) - 7795-342804 o email om@jjmarketing.co.uk