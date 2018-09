COMUNICADO: El Premio Charles Bronfman nombra a Amy Bach, fundadora de Measures for Justice, ganadora de 2018

Publicado 05/09/2018 16:01:12 CET

NUEVA YORK, 5 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- El Premio Charles Bronfman ha anunciado a su ganadora de 2018: Amy Bach, fundadora, directora ejecutiva y presidenta de Measures for Justice (MFJ), la primera organización dedicada a medir de forma pública la forma en que el sistema de justicia penal en su conjunto opera en todos los condados de los Estados Unidos por medio de la recogida, el análisis y la comparación de datos a nivel de condado.

https://mma.prnewswire.com/media/737641/Amy_Bach.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/737641/Amy_Bach.jpg]

"El trabajo de Amy ha revelado un vacío crítico en nuestro sistema de justicia penal, y ella ha desarrollado un método ingenioso para cubrir ese vacío", dijo Charles Bronfman. "Amy personifica la preocupación por la justicia social y el espíritu emprendedor reconocido por el Premio. Estoy encantado de que los jueces la hayan elegido".

El Premio Charles Bronfman [http://www.thecharlesbronfmanprize.com/] es un premio anual de 100.000 dólares estadounidenses otorgado a individuos dedicados a esfuerzos humanitarios menores de 50 años cuya labor innovadora guiada por valores judíos ha mejorado considerablemente el mundo. El Premio fue creado en el año 2004 por Ellen Bronfman Hauptman y Stephen Bronfman, junto a sus respectivos cónyuges, Andrew Hauptman y Claudine Blondin Bronfman, con objeto de rendir homenaje a su padre, Charles Bronfman, en su septuagésimo cumpleaños.

"El Premio tiene el privilegio de reconocer la revolucionaria labor de Amy a la hora de abordar las injusticias experimentadas dentro del sistema de justicia penal", dijo Ellen Bronfman Hauptman en nombre de los fundadores. "Ella va a suponer una extraordinaria adición al que ya se trata de un excelente grupo de ganadores [https://thecharlesbronfmanprize.org/recipients-at-a-glance/] del Premio".

"Me siento honrada de ser reconocida con el Premio Charles Bronfman, que contribuirá en gran medida a poner de relieve la importancia de la recogida de datos de justicia penal y datos abiertos a nivel de condado", dijo la Sra. Bach. "Tantas vidas se ven afectadas por el sistema de justicia penal cada día. Tenemos que hacer visible lo que, de otra forma, permanece oculto. Estoy entusiasmada de ver esta labor en el punto de mira".

Estados Unidos lidera el mundo industrializado en lo referente a encarcelamientos, con solo un 5% de la población mundial pero casi un cuarto de la población penitenciaria. Sin embargo, su sistema judicial carece de los datos fundamentales para determinar si los recursos empleados están reduciendo el crimen, mejorando la imparcialidad o reduciendo el número de delincuentes reincidentes. La solución de MFJ consiste en proporcionar a los legisladores, practicantes, agentes del cambio y a todas las personas hechos concretos.

"La forma en que se trata a las personas vulnerables en la sociedad es la forma en que la sociedad será juzgada", observó la jueza Rosalie Silberman Abella de la Corte Suprema de Canadá en nombre del panel de jueces [https://thecharlesbronfmanprize.org/who-we-are/] internacional del Premio. "La cárcel afecta a algunos de los más desfavorecidos. Las iniciativas de Amy están dirigidas a cuidar de aquellas personas que no pueden cuidar de sí mismas, y abordan temas universales como la pobreza, la raza, las poblaciones indígenas y los individuos que no han tenido acceso a la educación".

La Sra. Bach fundó Measures for Justice, con sede en Rochester (Nueva York), en 2011 tras escribir su aclamado libro Ordinary Injustice: How America Holds Court, que demostró cómo los fiscales, jueces y abogados defensores con buenas intenciones pueden llegar a acostumbrarse tanto a los patrones de injusticia que ya no los distinguen. Ella y su equipo desarrollaron un conjunto de medidas desde el arresto a la poscondena, y MFJ comenzó a recoger datos para dar respuesta a algunas cuestiones básicas (quién está en la cárcel, durante cuánto tiempo, por qué tipo de delitos) y comparó los resultados obtenidos en todos los condados.

"La perseverancia de Amy para crear transparencia en el ámbito de la justicia penal es, en realidad, la historia de lo que hace falta para enfrentarse a las violaciones de los derechos humanos en todas partes", declaró la exembajadora de los Estados Unidos para las Naciones Unidas, Samantha Power, en una carta para apoyar su nominación.

El pasado mayo, MFJ publicó los datos de seis estados en línea (a disposición de cualquier persona), que pueden ser desglosados según raza y etnia, sexo, situación de indigencia y edad. MFJ sigue avanzando para medir los 50 estados.

"Armada con datos, MFJ está combinando la tecnología del siglo XXI con valores judíos ancestrales", dijo Georgia Levenson Keohane, exdirectora ejecutiva de la Pershing Square Foundation, quien nominó a Amy para el Premio y fue partidaria clave de MFJ en sus inicios.

Contacto de Medios: Martin Irom, martinirom@gmail.com[mailto:martinirom@gmail.com], 212-362-5260, 516-567-4348 (móvil)

https://mma.prnewswire.com/media/737642/The_Charles_Bronfman_Prize_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/737642/The_Charles_Bronfman_Prize_Logo.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/737641/Amy_Bach.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/737641/Amy_Bach.jpg]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/737642/The_Charles_Bronfman_Prize_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/737642/The_Charles_Bronfman_Prize_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.thecharlesbronfmanprize.com/