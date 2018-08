COMUNICADO: Presentamos a VACAYA - un atrevido nuevo proveedor de viajes LGBT

Publicado 01/08/2018 14:01:24 CET

BROOKLYN, Nueva York, 1 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- VACAYA, creado por ejecutivos de turismo y viajes ganadores de premios y con casi 100 años de experiencia en el sector del entretenimiento, ofrece a los viajeros LGBT+ una nueva opción: una que tiene un enfoque sin precedentes y maníaco hacia el huésped, adaptado perfectamente a las necesidades y deseos de la comunidad LGBT+.

https://mma.prnewswire.com/media/723077/VACAYA.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/723077/VACAYA.jpg]

"Vamos a cambiar las reglas", proclama el director ejecutivo de VACAYA, Randle Roper. "Con unas pocas excepciones notables, las opciones disponibles para nuestra comunidad han estado muy limitadas. Ahora los viajantes LGTB+ tiene una nueva opción de sólida confiabilidad. Hemos esperado mucho tiempo a que una empresa centrada en el huésped como VACAYA apareciese. No podemos esperar a compartir lo que tenemos en oferta".

VACAYA será la primera compañía de vacaciones con barco/resort completo a gran escala que:

-- Ofrecerá una adquisición completa del resort UNICO Riviera Maya de The Leading Hotels of the World. -- Ofrecerá prestaciones incluidas tales como tratamientos de balneario, excursiones y más en UNICO. -- Surcará el barco más grande de la historia al Carnaval de Provincetown. -- Surcará el Celebrity Summit tras su reforma multimillonaria. -- Ofrecerá a sus huéspedes la oportunidad de hacer algo por las comunidades que visitan. -- Ofrecerá reservas en línea las 24 hora del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

El ejecutivo de mercadotecnia de VACAYA, Patrick Gunn, añadió, "VACAYA va sobre explorar destinos nuevos, crear memorias de por vida y hacer algo por las comunidades que visitamos. Esta idea se captura perfectamente en nuestro lema: mar abierto, mente abierta."

La temporada inaugural de VACAYA ofrece una destacada variedad de opciones de vacaciones gracias a la experiencia y las relaciones sin igual que los fundadores de VACAYA han creado con el paso de los años:

-- CRUCERO VACAYA PTOWN EN EL CELEBRITY SUMMIT: Del 11 al 18 de agosto de 2019 desde Nueva York (Puerto Liberty) en el Celebrity Summit. Este crucero de 7 días hará historia, no solo por ser el mayor crucero gay que haya surcado hasta el Carnaval de Ptown, sino por ser el mayor barco, gay o de otro tipo, que haya hecho noche en Provincetown. -- VACAYA MÉXICO RESORT: VACAYA reinventa la experiencia de resort completo con el UNICO Riviera Maya de 5 estrellas, que ofrece un nivel de lujo y prestaciones sin igual comparado con otras opciones disponibles para los viajantes. El complejo será de VACAYA en Halloween y el Día de los muertos, del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2019. -- CRUCEROS POR RÍOS EUROPEOS DE VACAYA: Conmemora tus vacaciones cuando VACAYA explore los mercados navideños de Europa, desde Ámsterdam hasta Budapest, a bordo del lujoso Emerald Star-Ship. Las opciones de 7 y 14 noches estarán disponibles a partir del 5 de diciembre de 2019.

Para celebrar su inauguración, VACAYA ofrece precios de reserva anticipada y para estudiantes y garantía del mejor precio en https://www.myVACAYA.com/offers/ [https://www.myvacaya.com/offers/]. Para más información, visita https://www.myVACAYA.com [https://www.myvacaya.com/].

Contacto:Patrick Gunn patrick@myvacaya.com[mailto:patrick@myvacaya.com]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/723077/VACAYA.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/723077/VACAYA.jpg]

Sitio Web: https://www.myvacaya.com/