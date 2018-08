COMUNICADO: Durante el primer semestre del año, Bertelsmann vuelve a lograr beneficios por un valor superior a los 500 millones de e

Publicado 30/08/2018 9:01:03 CET

- Incremento de beneficios a 8200 millones de euros, la cifra más alta en once años. - Mejora del crecimiento orgánico, que se sitúa en el 2,4 %. - Los negocios en crecimiento crecen de forma orgánica en un 9,2 % hasta llegar a los 2900 millones de euros. - El EBITDA operativo, excluyendo los efectos de las variaciones de los tipos de cambio, alcanza los excelentes niveles del año anterior. - El resultado del Grupo es de 501 millones de euros. - Se observa un avance estratégico en todas las áreas de negocio. - Se confirman los pronósticos para 2018.

Gracias a la evolución positiva experimentada por el negocio digital y por sus negocios en crecimiento, Bertelsmann ha encarado con éxito el primer semestre de 2018. Mediante una serie de avances estratégicos, esta compañía de alcance internacional dedicada a la prestación de servicios, la formación y los medios de comunicación ha logrado seguir mejorando su perfil de crecimiento y obtener de nuevo un resultado del Grupo superior a los 500 millones de euros.

El crecimiento del volumen de negocios de Bertelsmann ha sido del 2,4 %, frente al 1,4 % del primer semestre de 2017, mientras que, en su conjunto, las áreas en crecimiento del Grupo han registrado un crecimiento orgánico de su volumen de negocios del 9,2 %, con lo que este ha alcanzado los 2900 millones de euros -frente a los 2700 millones del mismo periodo del año anterior-. Actualmente, dichas áreas generan alrededor de un tercio del volumen de negocios total. Se ha observado una evolución especialmente positiva en las actividades digitales del RTL Group, de Fremantle Media, de Arvato y del Bertelsmann Education Group. A pesar de los efectos considerablemente negativos de la variación de los tipos de cambio

--en particular en lo que respecta al dólar estadounidense-, el volumen de negocios registrado ha experimentado un aumento del 1,3 % hasta situarse en los 8200 millones de euros -durante el primer semestre de 2017 la cifra fue de 8100 millones de euros-, lo que representa el valor más alto de los últimos once años. Cabe señalar que alrededor del 20 % de la facturación de Bertelsmann proviene de Estados Unidos.

Por otra parte, el EBITDA operativo se ha situado en los 1070 millones de euros -frente a los 1100 millones del mismo periodo del ejercicio anterior- y, excluyendo los efectos de las variaciones de los tipos de cambio, ha alcanzado el alto nivel que ya se había registrado en 2017. En este contexto, Arvato, la filial dedicada a la prestación de servicios, ha sido la protagonista de un nada desdeñable 20 % del incremento del resultado. De esta manera, en conjunto, sus cuatro Solution Groups han superado el resultado del ejercicio anterior. Asimismo, también han experimentado un crecimiento el RTL Group, BMG y el Bertelsmann Education Group, crecimiento que ha compensado las pérdidas iniciales que han supuesto los negocios digitales y nuevos.

A pesar de los efectos negativos de las variaciones de los tipos de cambio y de los escasos efectos extraordinarios de carácter positivo, el resultado del Grupo ha sido de 501 millones de euros -frente a los 502 millones del primer semestre de 2017-, superando así de nuevo el jalón de los 500 millones de euros. Las actividades de los fondos del área de negocio de Bertelsmann Investments han contribuido significativamente a dicho resultado.

Thomas Rabe, presidente del Consejo de Bertelsmann, se ha referido a los resultados de la siguiente manera: "Durante el primer semestre de 2018, Bertelsmann ha crecido con sus propios medios como no lo había hecho desde hacía años. La expansión de nuestros negocios en crecimiento está produciendo resultados cada vez más evidentes. Resulta especialmente satisfactorio ver que en las inversiones realizadas en los últimos años en nuestros negocios de prestación de servicios estén dando más y más frutos. Queremos continuar mejorando el perfil de crecimiento de nuestra compañía y, para ello, estamos invirtiendo de forma más que considerable en nuestros negocios, y especialmente en los contenidos creativos. Para que los gastos que esto representa no caigan en saco roto, se necesita de forma urgente una modernización del marco normativo que rige a las empresas creativas en Europa, en ámbitos como la protección de datos, la propiedad intelectual y la legislación antimonopolio y en materia de publicidad, medios de comunicación y fiscalidad.

Por otra parte, Thomas Rabe ha destacado que, en los primeros seis meses del presente año, Bertelsmann ha logrado avances significativos en sus cuatro pilares estratégicos: refuerzo de los negocios centrales, transformación digital, ampliación de las plataformas de crecimiento y expansión en las regiones de crecimiento.

Refuerzo de los negocios centrales

- En lo que respecta a los ingresos obtenidos por la publicidad televisiva, el RTL Group ha logrado mantener estable su posición en mercados centrales como son Alemania, Francia y Países Bajos, a pesar de que los partidos de la Copa Mundial de Fútbol de este año han sido retransmitidos por la competencia. - Penguin Random House ha colocado 178 títulos en las listas de superventas del "New York Times"; 25 de ellos, en el primer puesto. Entre los best sellers del grupo editorial se encuentra la novela de suspense "The President is Missing", de Bill Clinton y James Patterson. Por otra parte, durante el mes de enero, Penguin Random House adquirió Rodale Books, una editorial estadounidense dedicada a la literatura de divulgación. Asimismo, en noviembre publicará a nivel internacional las memorias de la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama. - Gruner + Jahr ha seguido poniendo en práctica su estrategia de crear productos mediáticos en torno a celebridades con la incorporación de dos revistas nuevas: "JWD" y "Dr. v. Hirschhausens Stern Gesund Leben". - Arvato ha renovado importantes contratos marco con clientes de la talla de Daimler y Facebook, entre otros. Arvato Systems ha logrado comercializar con éxito diversos servicios relacionados con las IT. - El Bertelsmann Printing Group ha renovado diversos pedidos de impresión, uno de los cuales con el semanario "Der Spiegel". Sonopress ha captado un nuevo gran cliente procedente de Estados Unidos.

Transformación digital

