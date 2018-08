COMUNICADO: Los primeros pacientes de USA reciben los implantes Agili-C(TM)

Publicado 23/08/2018 10:01:56 CET

CartiHeal, desarrollador de Agili-C, un implante patentado para el tratamiento de las lesiones superficiales de las articulares, y dos cirujanos ortopédicos de la LSU Health New Orleans anunciaron hoy la reclutación de éxito de los dos primeros pacientes estadounidenses en el estudio central Agili-C IDE. Los dos primeros casos en Estados Unidos se realizaron por el investigador jefe, el doctor Vinod Dasa, profesor asociado y director de investigación ortopédica, y el doctor Michael Hartman, profesor asociado de cirugía ortopédica en la LSU Health New Orleans School of Medicine, el 14 de agosto de 2018.

El primer paciente que fue seleccionado aleatoriamente para recibir un implante Agili-C en EE. UU. es un hombre de 53 años. Sufría una lesión dolorosa en el cartílago crónica en el centro de la tróclea y recibió un solo implante en un enfoque de mini-artrotomía.

"Actualmente, nos faltan buenas opciones de tratamiento para los pacientes que experimentan un dolor persistente en la rodilla debido a problemas de cartílago y son demasiado jóvenes para la prótesis de rodilla", dijo el doctor Dasa. "El implante Agili-C se realizó sin complicaciones. Pensamos reclutar a más pacientes en las próximas semanas y esperamos que este ensayo IDE demuestre que el implante Agili-C alivia el dolor en estos pacientes y les permite volver a su estilo de vida activo".

En Europa e Israel, 80 pacientes ya han sido reclutados y tratados en el estudio, lo que incluirá un mínimo de 250 pacientes en centros en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, aspirando a una solicitud de autorización para la comercialización a la FDA. El objetivo del ensayo es demostrar la superioridad del implante Agili-C sobre el estándar de cuidado quirúrgico (microfractura y desbridamiento) para el tratamiento de defectos en el cartílago u osteocondrales, tanto en rodillas artríticas como rodillas sin cambios degenerativos.

Nir Altschuler, fundador y director ejecutivo de Cartiheal, dijo: "Nos gustaría felicitar a los doctores Dasa y Hartman por reclutar a los dos primeros pacientes estadounidenses. Este es un hito importante para nuestra compañía y nuestro estudio. Estamos muy contentos con el índice de reclutación hasta la fecha, y planeamos abrir más sitios en EE. UU. en el futuro cercano".

Los implantes existentes sin células de CartiHeal están certificados por la CE para uso en defectos del cartílago y osteocondrales. Agili-C se implantó en una serie de ensayos realizados en centros líderes en Europa e Israel, en más de 400 pacientes con lesiones de cartílago en la rodilla, tobillo y dedo gordo. En estos ensayos, el implante se utilizó para tratar un amplio espectro de lesiones en el cartílago, desde lesiones focales únicas a varios y extensos defectos en pacientes que sufren osteoartritis.

Para más información sobre el estudio Agili-C IDE en LSU Health New Orleans, contacte con Cara Rowe, MSW, CCRP, Orthopaedics Clinical Research Coordinator, Tel 504-568-4640.

Acerca de CartiHeal

CartiHeal, una compañía privada de dispositivos médicos con sede en Israel, desarrolla implantes propios para el tratamiento de defectos de cartílago y osteocondrales en articulaciones traumáticas y osteoartríticas. En Estados Unidos, el implante Agili-C no está disponible para la venta; es un dispositivo en investigación limitado para uso en el estudio IDE.

LSU Health Sciences Center New Orleans forma a los profesionales del cuidado de la salud de Luisiana. La universidad de ciencias de la salud insigne y más completa del estado, LSU Health New Orleans incluye una facultad de Medicina, la única facultad estatal de Odontología, la única facultad de Salud Pública de Luisiana y las facultades de Otras profesionales de la salud, Enfermería y Diplomaturas. El profesorado de la LSU Health New Orleans cuida a pacientes en hospitales públicos y privados y clínicas de toda la región. A la vanguardia de la investigación en biociencia en una serie de áreas del campo mundial, la empresa de investigación de LSU Health New Orleans genera empleos y tiene un enorme impacto económico. El profesorado de la LSU Health New Orleans ha hecho descubrimientos que salvan vidas y siguen trabajando para prevenir, avanzar los tratamientos y curar las enfermedades. Para más información, visite http://www.lsuhsc.edu, http://www.twitter.com/LSUHealthNO o http://www.facebook.com/LSUHSC.

