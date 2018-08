COMUNICADO: Pro Music Rights es la tercera organización de derechos de interpretación pública más grande de Estados Unidos

Publicado 16/08/2018 23:38:05 CET

- La organización estadounidense Pro Music Rights alcanza una cuota de mercado del 7,4% y se convierte en la tercera organización de derechos de interpretación pública más grande de Estados Unidos

Pro Music Rights, la quinta organización estadounidense de derechos de interpretación pública, controla ahora una cuota de mercado del 7,4%.

MIAMI, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Pro Music Rights es la quinta organización de derechos de interpretación pública que se formó en los Estados Unidos. Actualmente, controla una cuota de mercado del 7,4% en este país y realiza trabajos con intérpretes tan famosos como Snoop Dogg, A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosaman, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy y muchos más.

https://mma.prnewswire.com/media/731345/Pro_Music_Rights_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/731345/Pro_Music_Rights_Infographic.jpg]

Cada mes, Pro Music Rights paga el 100% de todos los derechos de autor derivados de la interpretación pública directamente a los intérpretes, compositores, editores y titulares de derechos legalmente autorizados que se hayan unido a Pro Music Rights. Jake P. Noch fundó Pro Music Rights y, en la actualidad, ostenta el cargo de consejero delegado tras experimentar de primera mano los problemas sistemáticos que plagan el campo de los derechos de interpretación pública. Estas cuestiones han obstaculizado la capacidad de los intérpretes, los compositores, los editores y la comunidad creativa en su conjunto para ganarse la vida.

Pro Music Rights convenció a Paul Ring, ingeniero y productor ganador de un Grammy, para que se convirtiese en el presidente de la organización.

Ring ha vivido un largo período de éxito como presidente de dos prominentes compañías discográficas que han sido distribuidas exclusivamente a través de Universal Music Group durante los últimos 23 años. El mandato de Ring comenzó en 1995 como presidente de Private Eye Records, que contaba con artistas legendarios como Rick James, Cameo, Gap Band y James Brown. En el año 2000, lanzó Bungalo Records, que ha mantenido una rica y diversa historia de grandes artistas y productores, entre los que se incluyen Rodney Jerkins, DJ Quik y Patti LaBelle.

Pro Music Rights también ha contratado a Livio Harris como vicepresidente sénior de Operaciones Globales. Harris es un poderoso ejecutivo que comenzó su carrera como cantante/compositor y firmó con un importante sello discográfico llamado Uptown Records en 1990 (el hogar de Jodeci, Mary J. Blige, Guy y otros artistas).

Con su experiencia como artista, la progresión natural de Livio fue ascender como ejecutivo del sector y, actualmente, ha acumulado más de 30 años de experiencia. Ha pasado de ser un exartista de grabación para convertirse en gerente de entretenimiento, ejecutivo de desarrollo de artistas, vicepresidente de Tier2 Films y vicepresidente ejecutivo de Notting Hill Music Publishing.

Livio ha trabajado con muchas compañías de música, como Elektra Records y Epic Records, como consultor de A&R (artistas y repertorios). Asimismo, dirigió y desarrolló Notting Hill Music Publishing (EE. UU.) durante más de 21 años y ha sido el artífice de gran parte del catálogo de Estados Unidos de Notting Hill, que incluye a Will Smith, The Pussycat Dolls, Beyoncé, Destiny's Child, Eminem, Outkast, Nelly, Michael Jackson y DJ Khaled, por nombrar algunos.

Para obtener más información sobre Pro Music Rights, visite: https://ProMusicRights.com [https://promusicrights.com/]

