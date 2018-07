COMUNICADO: Proyecto de 50 MW de GCL New Energy en Oregón termina en tiempo la etapa I

Publicado 30/06/2018 6:27:47 CET

ADAMS, Oregón, 30 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- GCL New Energy Inc. (GCL o "la empresa"), una filial de GCL Group, el mayor conglomerado de energía limpia del mundo, ha anunciado que ya ha finalizado la construcción de la fase I de su proyecto GCL Oregon de 50 MW. Las instalaciones, situadas en los centros solares de Adams y Elbe, están ahora en las etapas de operación comercial y han comenzado a vender energía a las empresas de servicio público de su localidad.

https://mma.prnewswire.com/media/713053/GCL_SI.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/713053/GCL_SI.jpg]

Situado en el condado de Jefferson (Oregón), el proyecto GCL Oregon tiene una capacidad de 50,2 MW CD. Consta de 4 subproyectos individuales que producen anualmente 1850 kwh/kwp, para una producción de energía estimada en 92.900 MWh al año. Otros dos subproyectos llegarán a la fecha de operación comercial (COD, por sus siglas en inglés) en julio y noviembre de 2018.

"Este es otro hito significativo para GCL New Energy en los EE. UU. después de la conexión a la red eléctrica de nuestro proyecto de 83 MW en Carolina del Norte", dijo Frank Zhu, presidente ejecutivo de GCL New Energy. "Continuaremos expandiendo activamente nuestra presencia en los EE. UU., ya que tenemos el compromiso de llevar energía verde y renovable cada vez a más personas".

El trabajo en el proyecto GCL Oregon comenzó en noviembre de 2017 y el equipo de dirección encontró muchas dificultades en el proceso de construcción casi desde el principio, como la compleja estructura geológica de la zona, las difíciles condiciones climáticas y el hecho de tener que repetir todo el estudio geológico después de descubrir lo que podrían ser reliquias culturales de nativos americanos en el área.

Para asegurar la calidad, la entrega a tiempo y la seguridad del proyecto, GCL siguió rigurosas normas de construcción y del sector. La finalización de la primera fase de este proyecto de 50 MW muestra la fortaleza de GCL en el desarrollo, la construcción y la gestión de proyectos en el extranjero. Este proyecto también enriquece la experiencia de la empresa en el desarrollo internacional de instalaciones solares de gran calidad.

Acerca de GCL New Energy, Inc.

GCL New Energy, Inc. es la filial productora de energía renovable independiente y propiedad integral de GCL New Energy Holdings Ltd (0451.HK), con oficinas en San Ramon (California). La empresa se centra en el desarrollo, la propiedad y la ejecución de proyectos solares en el ámbito de los servicios públicos y tiene experiencia en Estados Unidos, Puerto Rico, América Latina y otros muchos mercados internacionales.

