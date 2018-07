COMUNICADO: La reciente compañía francesa NeuroChain se inscribirá en HADAX/Huobi

Publicado 16/07/2018 10:01:29 CET

NeuroChain [https://www.neurochaintech.io ], la primera infraestructura de blockchain basada en aprendizaje asistido por máquina (ML) e inteligencia artificial (IA), anuncia hoy - tras la ICO de éxito en marzo/abril de 2018 - que se inscribirá el 17 de julio en HADAX/Huobi, la tercera mayor bolsa de criptomoneda del mundo, después de Binance y OKEX.

NeuroChain, cofundada en París en 2017 por Frédéric Goujon, un experto arquitecto de sistemas, y Billal Chouli, con un doctorado en física nuclear y de partículas, está formada por un equipo de 17 profesionales, entre ellos empresarios y científicos de las mejores universidades (Oxford, MIT, Columbia, École Polytechnique).

NeuroChain es un ecosistema que representa una evolución de la blockchain utilizando el aprendizaje asistido por máquina y la inteligencia artificial para mejorar significativamente las capacidades y rendimiento de los sistemas distribuidos de blockchain.

NeuroChain es también una plataforma tecnológica diseñada para albergar las aplicaciones de inteligencia artificial colectivas. Se basa en cuatro conceptos clave para revolucionar la blockchain:

- Funciona con robots inteligentes, de alta velocidad, seguros y fiables - Es un ecosistema de inteligencia artificial colectiva - Utiliza un protocolo de decisiones ingeniosas para ser más eficiente - Es una iniciativa de fuente abierta

Las blockchains existentes se basan en dos protocolos: "Proof of Work" y "Proof of Stake", que aprovecha los mineros en la red. Como los mineros tienen limitaciones de energía y económicas, el protocolo de NeuroChain llamado "Proof of Involvement and Integrity (PII)", los sustituye por robots inteligentes.

NeuroChain tiene previsto lanzar la primera versión de su plataforma en enero de 2019 y convertirse en el protocolo preferido para los principales agentes de sectores como comercio minorista, logística, banca, seguros y el sector público.

"Esta inscripción es un paso clave para nuestros inversores. La valoración de NeuroChain se realiza a través del desarrollo de su plataforma y aplicaciones empresariales relacionadas siendo actualmente prototipadas", explicó Bruno Delahaye, director de Crecimiento en NeuroChain.

La inscripción del token NCC será efectiva el 17 de julio a las 4 pm (hora en Beijing) en la plataforma china HADAX/Huobi [https://www.hadax.com ].

Acerca de NeuroChain

NeuroChain, la primera infraestructura basada en aprendizaje asistido por máquina (ML) e inteligencia artificial (IA) de blockchain, aprovecha las últimas innovaciones en consenso, comunicación, análisis, aplicación distribuida y seguridad. NeuroChain está posicionada como una blockchain diseñada para aplicaciones empresariales. El protocolo NeuroChain "Proof of Involvement and Integrity (PII)" promueve la inteligencia, calidad y relevancia de la interacción. Para más información, visite: http://www.neurochaintech.io

