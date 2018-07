COMUNICADO: SEAT firma un acuerdo para unirse a la joint venture de Volkswagen Group China y JAC

Publicado 09/07/2018 18:10:53 CET

Impulso decisivo a la estrategia de globalización

- SEAT entrará en el accionariado de la empresa creada por Volkswagen Group China y JAC y será la marca líder del Grupo en la joint venture - La compañía participará de forma activa en la creación de un centro de I+D en China que se dedicará principalmente al vehículo eléctrico, la conectividad y el coche autónomo - La joint venture lanzará una competitiva plataforma para vehículos eléctricos - El acuerdo también incluye la introducción de la marca SEAT en China

SEAT llega a China. Volkswagen Group China y Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (JAC), los integrantes de la joint venture JAC Volkswagen Automotive Co. Ltd, y SEAT han firmado un acuerdo por el que la compañía española se une a la joint venture y será la marca líder del Grupo Volkswagen en este proyecto. El acuerdo ha sido firmado hoy por el presidente de SEAT, Luca de Meo; el presidente de Volkswagen Group China, Dr. Jochem Heizmann; y el presidente de JAC, An Jin, en presencia de la canciller alemana, Angela Merkel, y del primer ministro chino, Li Keqiang, en una ceremonia celebrada en Berlín.

La firma de este acuerdo marca un hito para SEAT. Desde la creación de la joint venture en 2017, SEAT ha aportado su know how en las áreas de diseño e I+D. Con este acuerdo, la compañía formará parte del accionariado de JAC Volkswagen, lo que supondrá la introducción de la marca SEAT en el mercado chino, prevista para 2020-2021.

Tras la firma del acuerdo, el presidente de SEAT, Luca de Meo, ha comentado: "Nuestra participación en esta nueva fase de la joint venture es un hito para SEAT. Hoy es un día que pasará a la historia ya que abrimos una nueva etapa que permitirá globalizar la marca e impulsar el desarrollo del vehículo eléctrico. China ofrece muchas oportunidades para SEAT y aportaremos soluciones de movilidad acordes a las necesidades de los clientes. Para nosotros, también es una oportunidad de aprender de las tendencias de futuro que se están desarrollando en China".

La firma de este acuerdo supone también que SEAT, junto con Volkswagen Group China y JAC, creará un centro de I+D en China que se dedicará principalmente al vehículo eléctrico, la conectividad y el coche autónomo, así como a sus componentes y tecnologías, que abriría las puertas en el año 2021. Asimismo, la joint venture lanzará una competitiva plataforma para vehículos eléctricos.

