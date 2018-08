COMUNICADO: Se seleccionan 117 empresas emergentes para los grupos de otoño 2018 de Plug and Play

Publicado 10/08/2018 13:15:54 CET

SUNNYVALE, California, 10 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Plug and Play [https://www.plugandplaytechcenter.com/] ha anunciado hoy las 117 empresas emergentes que se incorporarán a sus grupos de otoño 2018. Las empresas emergentes seleccionadas se unirán a uno de los siguientes programas: Marca y comercio minorista, ciberseguridad, tecnología financiera, alimentos y bebidas, nuevos materiales y envasado o cadena de suministro y logística. La lista completa de empresas puede consultarse en el sitio web de Plug and Play: bit.ly/pnpfall2018 [http://bit.ly/pnpfall2018]

"Nos centramos en empresas emergentes que crean tecnologías transformadoras que pueden cambiar los mercados y suponer mejoras graduales para nuestros socios corporativos", declara George Damouny, socio de Plug and Play Ventures. "Hemos seleccionado empresas pre-OPV y prelanzamiento que trabajan en soluciones que van desde eficacia operacional y automatización de seguridad hasta seguridad alimentaria y realidad aumentada. Esperamos ver crecer mucho a estas empresas en los próximos meses a través de nuestro amplio ecosistema empresarial".

Durante los próximos tres meses, las empresas emergentes participarán en la red de Plug and Play. Se las invitará a asistir a sesiones de orientación, exclusivos eventos para hacer contactos y actividades de mediación de desarrollo empresarial. Asimismo, las empresas que formen parte de los grupos se analizarán exhaustivamente para evaluar la posibilidad de inversión. Plug and Play no solicita capital para participar en el programa, pero invierte activamente en un gran número de empresas cada año.

Estas empresas emergentes se graduarán del 23 al 25 de octubre en la Cumbre de Otoño de Plug and Play. Las entradas son limitadas para el público y hay pases de prensa disponibles para los medios. Inscríbase hoy mismo: bit.ly/fallsummit18 [http://bit.ly/fallsummit18]

Acerca de Plug and PlayPlug and Play es una plataforma de innovación global. Con sede en Silicon Valley, hemos creado programas de aceleración, servicios de innovación corporativa y nuestro propio fondo de capital riesgo para hacer que el progreso tecnológico avance más rápido que nunca. Desde sus inicios en 2006, nuestros programas se han extendido por todo el mundo para incluir la presencia de 20 localizaciones a nivel global y ofrecer a las empresas emergentes los recursos necesarios para triunfar en Silicon Valley y fuera. Con más de 6000 empresas emergentes y 220 socios corporativos oficiales, hemos creado el ecosistema de empresas emergentes definitivo en muchos sectores. Proporcionamos inversiones activas junto con 200 de los principales fondos de capital riesgo de Silicon Valley y celebramos más de 700 eventos para hacer contactos al año. Las empresas de nuestra comunidad han recaudado más de 7000 millones de dólares en financiación, con salidas de cartera tan exitosas como Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound y Zoosk. Para obtener más información, visite www.plugandplaytechcenter.com [http://www.plugandplaytechcenter.com/]

