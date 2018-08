COMUNICADO: Simon Bartley: El desarrollo de las destrezas como herramienta en el camino hacia el futuro

Publicado 16/08/2018 11:37:47 CET

MOSCÚ, August 16, 2018 /PRNewswire/ --

El director general de WorldSkills International, Simon Bartley, participó en un debate durante la sesión plenaria "Labour productivity: growth factors 2024" dentro del marco del programa empresarial de la final de la sexta edición del Campeonato Nacional de "Jóvenes profesionales" 2018 de WorldSkills Russia.

En su discurso, destacó que uniéndose al movimiento WorldSkills en 2012, Rusia ha dado un importante paso para mejorar la educación vocacional y aumentar la productividad laboral.

"Rusia ha desarrollado muy rápidamente un deseo por celebrar las competiciones WorldSkills en su territorio. Y en 2019 las finales internacionales se celebrarán en Kazán. Creo que este es un momento brillante en el desarrollo del movimiento WorldSkills en Rusia. También considero muy importante que se haya reconocido a nivel del gobierno y el presidente de la Federación Rusa el desarrollo de las destrezas como herramienta importante en el camino hacia un futuro de éxito," destacó Bartley.

También nombró tres factores cruciales que son necesarios para que se mejore la productividad laboral y que son de gran importancia en el desarrollo de la producción.

"El primero es el entorno en el que la formación, destrezas e investigación tienen lugar. El movimiento WorldSkills desempeña un enorme papel en crear dicho entorno. En nuestros eventos, obtenemos la mejor experiencia de todo el mundo. Hay también empleadores, empresarios y académicos que tomarán esta experiencia y la transferirán a través de las instituciones educativas al personal actual y futuro. Los estudiantes de facultades, escuelas e instituciones educativas son la fuerza laboral del mañana."

"El segundo es el empresariazgo. Toda la investigación global que estudia el futuro del entorno de trabajo cree que habrá cada vez más personas que trabajen para sí mismas o en pequeños grupos, según el principio de empresa pequeña. Nuestros campeones alcanzan naturalmente el empresariazgo. Las grandes empresas también necesitan estimular el espíritu empresarial entre sus empleados. Estoy convencido de que mis colegas de China y Corea han alcanzado dichos resultados, porque contribuyen al crecimiento de la consciencia empresarial entre sus empleados."

"Y el último son los derechos del empleado. El futuro de una persona solo será exitoso si las empresas conceden el derecho y empoderan a sus empleados para decidir por sí mismos y dejar de ser simples ejecutores de las decisiones de arriba. Esto es muy importante: la toma de decisiones llevada a cabo por el mismo empleado", dijo Simon Bartley al citar los factores clave de la productividad laboral."

También señaló que el ritmo de desarrollo del capital humano varía en diferentes países del mundo y este hecho debe tenerse en cuenta en la carrera de la globalización y el incremento de la productividad laboral.

"Para tener éxito en este mundo, necesitamos entender y aceptar los modelos más efectivos para que puedan transmitirse en tiempo real a otros participantes," dijo Bartley.

Tras la sesión plenaria, Simon Bartley respondió a las preguntas de los periodistas. Durante la discusión, explicó que el conjunto de destrezas incluido en la lista de WorldSkills está cambiando constantemente. Al mismo tiempo, los organizadores de las competiciones hacen intentos de mantener un número fijo (aproximadamente 50). Una vez aparece una nueva destreza en la lista, otra debe excluirse.

"Es un sistema completo cómo identificamos nuevas destrezas y cómo trabajamos con ellas. En primer lugar, hoy muchas destrezas incluyen trabajar con un ordenador de modo que se necesita conocer claramente los límites de esta o aquella destreza, y esto es difícil. En segundo lugar, en nuestra organización contamos con 79 países miembros que tienen diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Por tanto, nuestra tarea es ofrecer precisamente el conjunto de destrezas que más se adaptarían a estos países. Esto es también un poco limitador para nosotros," dijo el director general de WorldSkills International.

Simon Bartley ha sido el director de WorldSkills International desde 2011. Es también un miembro del Institute of Civil Engineers y la City & Guilds of London Institute, y miembro de la UK Commission for Employment and Skills.

CONTACTO: Maliuchkova Olga,+7-90-6716-4393, o.malyuchkova@agt-agency.ru