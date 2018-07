COMUNICADO: Sirius Group cotiza en bolsa por medio de una combinación con Easterly y le cede 0,03 dólares por acción al mes (2)

Publicado 26/06/2018 18:23:57 CET

Sirius Group es un holding con sede en las islas Bermudas con empresas de seguros y reaseguros operativas en las Bermudas, Estocolmo, Nueva York y Londres. Las filiales de Sirius Group, que suscriben seguros de una manera sistemática y profesional, ofrecen una evaluación de riesgos superior y una tecnología de asignación de precios líder en su categoría, proporcionan una capacidad de seguros y reaseguros multirramo en más de 140 países, con capacidades líderes en seguros de bienes raíces, accidentes y salud, y otras áreas. Podrá encontrar más información en el sitio web de Sirius Group en www.siriusgroup.com [http://www.siriusgroup.com/].

Acerca de Easterly LLC

Easterly LLC es un holding de gestión de activos privados con participación en firmas de gestión de inversiones boutique. Su principal labor es actuar como director para crear plataformas empresariales. Easterly potencia negocios como socio por medio de la formación de capital, el desarrollo corporativo y actividades de implantación estratégicas. Sus directores cuentan con un sólido historial de extraordinario desempeño para con inversores públicos y privados de diferentes sectores. Para obtener más información sobre Easterly, visite su sitio web en www.easterlycapital.com.

Acerca de Easterly Acquisition Corp.

Easterly Acquisition Corp. es una empresa de adquisiciones con fines específicos patrocinada por Easterly Acquisition Sponsor, LLC, una filial de Easterly LLC, con el fin de realizar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, adquisición de acciones, reorganización o combinación empresarial similar con una o más empresas o activos. La empresa completó su proceso de oferta pública inicial en agosto de 2015, generando 200 millones de dólares de ingresos. La directiva y algunos de los directores de Easterly Acquisition Corp. están afiliados a Easterly LLC. Para obtener más información sobre Easterly Acquisition Corp., visite su sitio web en www.easterlyacquisition.com.

Información adicional acerca de la transacción y dónde encontrarla

Esta comunicación está relacionada con una combinación empresarial propuesta (la "transacción propuesta") entre Easterly y Sirius Group y se podría considerar material de solicitud con respecto a dicha transacción. La transacción propuesta se enviará a los accionistas de Easterly para que la aprueben. En relación con dicha transacción, Sirius Group tiene intención de presentar ante la SEC una declaración de inscripción que incluirá una declaración informativa de Easterly, que también incluye una propuesta de Sirius. Este comunicado no sustituye a la declaración de inscripción que Sirius Group presentará ante la SEC ni a otros documentos que Sirius Group o Easterly puedan presentar ante la SEC o que Easterly pueda enviar a sus accionistas en relación con la transacción propuesta. Una vez declarada en vigor la declaración de inscripción, Easterly enviará una declaración informativa/propuesta a sus accionistas en relación con su solicitud de poderes para la reunión especial de los accionistas de Easterly, que se celebrará para aprobar la combinación empresarial y las transacciones relacionadas. Este comunicado no contiene toda la información que se tendría que tener en cuenta en relación con la transacción propuesta, incluidos los factores de riesgo relevantes que se incluirán en la declaración informativa/propuesta. Tampoco está destinado a sentar las bases para tomar decisiones sobre inversiones u otras decisiones con respecto a la transacción propuesta. Se recomienda a los accionistas de Easterly y a otras personas interesadas que lean la declaración informativa/propuesta (incluidos los documentos aquí adjuntos como referencia) cuando estén disponibles, ya que estos materiales contendrán información importante acerca de Sirius Group, Easterly y la transacción propuesta. Los inversores y accionistas pueden conseguir copias gratuitas de la declaración informativa/propuesta cuando estén disponibles y de otros documentos que Easterly presente ante la SEC por medio del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, los inversores y accionistas pueden conseguir copias gratuitas de la declaración informativa cuando Easterly la ponga a disposición en su sitio web en www.easterlyacquisition.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas", como se define en el artículo 21E de la Ley de Mercados de Valores de los Estados Unidos de 1934 y sus enmiendas y en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, conocida como PSLRA. Las declaraciones prospectivas pueden estar relacionadas con la transacción propuesta y otras declaraciones relativas a resultados, estrategias y planes futuros de Easterly y Sirius Group (incluidos ciertos pronósticos, tendencias empresariales y declaraciones que se puedan identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "estimado", "estima", "presupuesto", "programado", "tiene intención", "prevé", "pretende", "anticipa", "no anticipa" o "cree" o variaciones de tales palabras y frases, o que declaran que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "proyectan", "se realizan" o "se logran"). Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y cálculos de la directiva de Easterly o Sirius Group, según corresponda, a fecha de su emisión, y entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el grado de actividad, el rendimiento o los logros reales de la empresa difieran materialmente de los mencionados, de manera explícita o implícita, en dichas declaraciones prospectivas. Para Sirius Group, estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, sus beneficios y rendimiento operativo, las condiciones generales económicas y del mercado, las tendencias del sector, la legislación o los requisitos reguladores que afecten al negocio en el que participa, la gestión del crecimiento, la cantidad de rescates, su estrategia y planes de negocio, la suficiencia de las reservas de amianto y otras materias de Sirius Group, el impacto de reclamaciones emergentes y otros litigios relacionados con seguros o no, el coste y la disponibilidad de la cobertura de reaseguros, las pérdidas por catástrofes, las ?uctuaciones en los precios de seguros y reaseguros, las investigaciones o aplicaciones por parte de las autoridades gubernamentales, el resultado de esfuerzos financieros futuros y su dependencia de personal vital. Para Easterly, los riesgos incluyen, entre otros, el riesgo de rescates considerables por parte de los accionistas de Easterly, la incapacidad para retener al personal vital, la incapacidad para obtener la aprobación de los accionistas y órganos reguladores y la incapacidad para cerrar la transacción con éxito. Hay más información sobre estos y otros factores que pueden provocar que los resultados reales y el rendimiento de Easterly difieran de forma material en los informes periódicos que Easterly presenta ante la SEC, incluidos, entre otros, el formulario 10-K de Easterly del año finalizado el 31 de diciembre de 2017 y los posteriores formularios 10-Q. Se pueden solicitar copias a Easterly. Se aconseja a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, válidas únicamente en la fecha del presente documento. Estas declaraciones prospectivas solo se hacen a partir de la fecha de este comunicado y Easterly y Sirius renuncian a cualquier obligación de actualizar o modificar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra causa, excepto según lo exijan las leyes.

No constituye una oferta ni una solicitud

Este comunicado tiene efectos meramente informativos y no constituye ni una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para adquirir valores, ni es una solicitud de votos, consentimientos o aprobaciones en ninguna jurisdicción relativa a la transacción propuesta u otros aspectos, ni se darán ventas, emisiones o traspasos de valores en ninguna jurisdicción en contra de la legislación aplicable.

Participantes de la solicitud

(CONTINUA)