COMUNICADO: Sirius International Insurance Group, Ltd. y Easterly Acquisition Corp. modifican el acuerdo de fusión (2)

Publicado 31/08/2018 19:18:36 CET

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas", incluidas declaraciones relacionadas con el cierre esperado de la Fusión y la colocación privada. Las declaraciones prospectivas suelen identificarse por términos como "planear", "creer", "esperar", "anticipar", "pretender", "perspectiva" , "estimar", "predicción", "proyecto", "continuar", "puede", "podría", "posible", "potencial", "predecir", "debería", "podría" y otras palabras y expresiones similares, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la directiva de Easterly y de Sirius Group, según corresponda, están inherentemente sujetas a incertidumbres y a cambios en las circunstancias y en sus posibles efectos y solo reflejan el estado de la situación en el momento en que se hicieron. No puede garantizarse que los desarrollos futuros sean los anticipados. Las declaraciones prospectivas están sujetas a la existencia de riesgos, incertidumbres y otras suposiciones que pueden hacer que los resultados o el rendimiento reales difieran significativamente de los futuros resultados expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas.

Para Sirius Group, estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la exposición de Sirius Group a eventos catastróficos y de accidentes impredecibles y acumulaciones inesperadas de pérdidas por deterioro; una mayor competencia de las aseguradoras y reaseguradoras existentes y de los proveedores de capital alternativo, tales como los fondos vinculados a seguros y las aseguradoras colateralizadas para fines específicos; la disminución de la demanda de productos de seguros o reaseguros de Sirius Group; la consolidación y los cambios cíclicos del sector de seguros y reaseguros; la incertidumbre inherente a la estimación de las pérdidas y de las provisiones de los gastos por ajuste de pérdidas, incluidas las provisiones de amianto y medioambientales, y la posibilidad de que dichas provisiones sean inadecuadas para cubrir la responsabilidad final de Sirius Group por las pérdidas; una disminución en las calificaciones de las filiales operativas de Sirius Group por las agencias de calificación; la liquidez y comercialización limitadas de los valores de Sirius Group después de la Fusión; la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la Fusión; y los costes relacionados con la Fusión y el estado de Sirius Group como empresa que cotiza en bolsa. Para Easterly estos los riesgos incluyen, entre otros, el éxito en la combinación de los negocios de Easterly con los de Sirius Group, la cantidad de compensaciones, la capacidad para retener al personal clave, la capacidad para obtener la aprobación de los accionistas y de los órganos reguladores y la capacidad para cerrar la transacción con éxito.

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan o si alguna de las suposiciones hechas por la directiva de Sirius Group y Easterly resultan incorrectos, los resultados reales pueden variar en aspectos sustanciales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. Hay más información sobre estos y otros factores que pueden provocar que los resultados reales y el rendimiento de Easterly difieran sustancialmente en los informes periódicos que Easterly presenta ante la SEC, incluidos, entre otros, el formulario 10-K de Easterly para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2017 y los formularios posteriores 10-Q y en la declaración de inscripción en el formulario S-4 de Sirius Group presentada ante la SEC. Se pueden obtener copias poniéndose en contacto con Easterly o Sirius Group, según corresponda, o visitando www.sec.gov. Salvo en la medida requerida por la ley o el reglamento aplicables, Sirius Group y Easterly no asumen ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a fin de recoger eventos o circunstancias ocurridos con posterioridad a la declaración informativa/propuesta o para reflejar el acontecimiento de eventos imprevistos.

No constituye una oferta ni una solicitud

Este comunicado tiene efectos meramente informativos y no constituye ni una oferta de venta o de compra, ni la solicitud de una oferta para adquirir o vender valores, ni es una solicitud de votos, consentimientos o aprobaciones en ninguna jurisdicción relativa a o en relación con la transacción propuesta u otros aspectos, ni habrá ninguna venta, emisión o traspaso de valores en ninguna jurisdicción en contra de la legislación aplicable.

Participantes de la solicitud

Easterly y Sirius Group, así como sus respectivos directores y responsables de dirección, podrían considerarse participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de Easterly en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y responsables de dirección de Easterly figura en el informe anual de Easterly, en el formulario 10-K del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. La información sobre los directores y responsables ejecutivos de Sirius Group, así como información más detallada sobre la identidad de todos los participantes potenciales y sus participaciones directas o indirectas, por medio de la posesión de valores u otros medios, figurará en la declaración de inscripción/prospecto preliminar de Easterly. Los Inversores podrán obtener información adicional sobre las participaciones de dichos participantes mediante la lectura de dicha declaración informativa/prospecto preliminar.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/710331/Sirius_Easterly__Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/710331/Sirius_Easterly__Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Sirius Group: Michael A. Papamichael, SiriusInternational Insurance Group, Ltd., (646) 712-8300,Michael.papamichael@siriusgroup.com; Easterly: Relaciones con losinversores, Easterly Acquisition Corp., (212) 312-0219,ir@easterlyacquisition.com

Sitio Web: http://www.siriusgroup.com/