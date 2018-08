COMUNICADO: Stars Group publica sus resultados del segundo trimestre de 2018 (8)

Publicado 15/08/2018 13:48:02 CET

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas e información dentro del significado de la Ley de Reforma estadounidense sobre Litigios de Valores Privados de 1995 y leyes de valores aplicables, incluyendo, entre otras, expectativas y proyecciones financieras y operacionales, como la guía financiera del año completo 2018, y determinados planes y estrategias de operaciones y crecimiento futures, incluyendo los relatives a determinadas adquisiciones recientemente anunciadas. Las declaraciones e información prospective puede, aunque no siempre, identificarse por el uso de palabras como "busca", "anticipa", "planea", "continúa", "estima", "espera", "puede", "podrá", "proyecta", "predice", "potencial", "dirigido", "pretende", "podría", "pueda", ""debería", "cree", "objetivo", "en marcha", "implica", "asume", "fin", "probable" y referencias similares a periodos futures o las formas negativas de estas palabras o variaciones, así como sinónimos de estas palabras o terminología comparable y expresiones similares. Estas declaraciones e información, siempre que no sean declaraciones sobre hechos históricos, se basan en las actuales expectativas de la dirección y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluyendo condiciones económicas y de Mercado, prospectos u oportunidades empresariales, planes y estrategias futures, proyecciones, desarrollos tecnológicos, eventos anticipafos y tendencias y cambios regulatorios que afectan a The Stars Group, sus filiales y sus respectivos clientes e industrias. Aunque The Stars Group y la dirección creen que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables y se basan en suposiciones y estimaciones razonables en el momento en que se efectuaron, no puede asegurarse que estas suposiciones o estimaciones sean precisas o que algunas de estas expectativas sean precisas. Las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a importantes riesgos y contingencias empresariales, regulatorias, económicas y competitivas que podrían causar que los eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Entre los riesgos e incertidumbres específicos se incluyen: la industria fuertemente regulada en la que The Stars Group desarrolla su negocio; riesgos asociados con el ocio interactive y juegos online y móviles en general; leyes o regulaciones actuales y futures y nuevas interpretaciones de las leyes o regulaciones existentes, o posibles prohibiciones, en relación con ek ocio interactive o juegos o actividades online relativas a o necesarias para la operación y oferta del juego online; cambios potenciales al marco regulador del juego; requisitos legales y regulatorios; capacidad para obtener, mantener y cumplir con todas las licencias permisos y certificaciones aplicables y requeridas para ofrecer, operar y comercializar sus ofertas de producto, incluyendo dificultades o retrasos en las mismas; importantes barreras para la entrada; competencia y el entorno competitivo dentro de mercados e industrias accesibles; impacto de la incapacidad para completer adquisiciones futuras o anunciadas o para integrar empresas con éxito; el endeudamiento sustancial de The Stars Group require que use una parte importante de su flujo de efectivo para efectuar pagos de servicio de deuda; los servicios de crédito asegurados de The Stars Group contienen convenios y otras restricciones que pueden limitar su flexibilidad al operar su negocio; riesgos asociados con advances en tecnología, incluida la inteligencia artificial; capacidad para desarrollar y mejorar las ofertas de productos existentes y nuevas ofertas de productos comercialmente viables; capacidad para mitigar riesgos de cambio de divisas y moneda; capacidad de mitigar riesgos fiscales y consecuencias fiscales adversas, incluyendo, entre otros, la imposición de impuestos nuevos o adicionales, como los impuestos de valor añadido y de punto de consumo, e impuestos de juego; la exposición de The Stars Group a un pasivo fiscal mayor del anticipado; riesgos de operaciones extranjeras en general; protección de tecnología patentada y derechos de propiedad intelectual; capacidad para reclutar y retener a la dirección y otro personal cualificado, incluyendo personal técnico, de ventas y marketing clave; defectos en ofertas de product; pérdidas debido a actividades fraudulentas; gestión del crecimiento; concesiones de contraltos; posibles oportunidades financieras en mercados accesibles y en relación con contratos individuales; capacidad de infraestructura de tecnología para cubrir la demanda applicable y dependencia en operadores de telecomunicaciones online y móviles; sistemas, redes, telecomunicaciones o interrupciones o fallos de servicios o ciberataques y la omisión en la protección de los datos del cliente, incluyendo información personal y financiera; regulaciones y leyes que pueden adoptarse en relaciónc on Internet y el comercio electrónico o que pueden afectar de otra forma. The Stars Group en las jurisdicciones donde actualmente hace negocios o quiere hacer negocios, particularmente los relacionados con el juego online o que podrían afectar a la capacidad para ofrecer ofertas de productos online, incluyendo, sin limitación, lo que se refiere a procesamiento de pagos; capacidad para obtener financiación adicional o para completer cualquier refinanciación en los términos razonables o en general; preferencias del cliente y operador y cambios en la economía; dependencia en la aceptación de los clientes de sus ofertas de producto; consolidación dentro de la industria del juego; costes y resultados de litigación; expansión dentro de mercados existentes y nuevos; relaciones con vendedores y distribuidores; y eventos naturales; relaciones contractuales de Sky Betting & Gaming o The Stars Group con Sky plc y/o sus filiales; riesgos de contraparte; omisión de los sistemas y controles de The Stars Group de restringir el acceso a sus productos; dependencia en programación y emisión en vivo de grandes eventos deportivos; condiciones macroeconómicas y tendencias en la industria del juego y las apuestas; riesgos de bookmaking; una capacidad para realizar incrementos financieros proyectados atribuibles a las adquisiciones y estrategias empresariales de The Stars Group; y una capacidad para realizar todas o alguna de las sinergias estimadas de The Stars Group y ahorros en el coste en conexión con adquisiciones. Otros riesgos e incertidumbres aplicables incluyen, entre otros, los identificados en el formulario de información anual de The Stars Group para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, incluido bajo el título "Risk Factors and Uncertainties", en el suplemento informativo de The Stars Group con fecha 21 de junio de 2018 al folleto informative de formato corto con fecha 16 de enero de 2018 bajo el titulo "Risk Factors", y en la MD&A del segundo trimestre de 2018, incluido bajo los títulos "Risk Factors and Uncertainties", "Limitations of Key Metrics, Other Data and Non-IFRS Measures" y "Key Metrics and Non-IFRS Measures", cada uno disponible en SEDAR en www.sedar.com, EDGAR en www.sec.gov [http://www.sec.gov/] y el sitio web de The Stars Group en www.starsgroup.com [http://www.starsgroup.com/], y en otros documentos que The Stars Group ha presentado y podría presentar a las autoridades de valores aplicables en el futuro. Se recomienda a los inversores no poner una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas. Toda declaración prospectiva se refiere únicamente a las previsiones contempladas a la fecha de este comunicado y The Stars Group no asume ninguna obligación de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otras cuestiones, excepto según lo exijan las leyes aplicables.

Medidas no IFRS

Este comunicado de prensa hace referencia a medidas financieras no IFRS, incluyendo QNY, EBITDA ajustado, margen de EBITDA ajustado, ganancias netas ajustadas, ganancias netas ajustadas por acción y flujo de caja libre. The Stars Group cree que estas medidas financieras no IFRS proveerán a los inversores información suplementaria útil sobre el rendimiento financiero de su negocio, permitiendo la comparación de los resultados financieros entre los periodos en que ciertos artículos pueden variar independiente del rendimiento del negocio, y permite una mayor transparencia con respecto a las métricas clave utilizadas por la gerencia en la operación de su negocio. Aunque la gerencia cree que estas medidas financieras son importantes en la evaluación de The Stars Group, no se pretende que se consideren aisladas o como sustitutos, o superiores a, de información financiera preparada y presentada de acuerdo con IFRS. No son medidas reconocidas bajo IFRS y no tienen significados estandarizados prescritos por IFRS. Estas medidas pueden ser diferentes de las medidas financieras no IFRS utilizadas por otras empresas, limitando su utilidad para fines comparativos. Por otra parte, la presentación de ciertas de estas medidas se proporciona para propósitos de comparación de año tras año, y los inversores deben ser advertidos que el efecto de los ajustes aquí proporcionados tiene un efecto real sobre los resultados de funcionamiento de The Stars Group. Además de QNY, que se define a continuación en "métricas clave y otros datos ", The Stars Group ofrece las siguientes medidas no IFRS en este comunicado de prensa:

EBITDA ajustado significa ganancias netas antes de gastos financieros, gastos de impuestos sobre la renta (recuperación), depreciación y amortización, compensación basada en acciones, reestructuración y algunos otros artículos como se establece en las tablas de reconciliación bajo "reconciliación de medidas no IFRS a las medidas IFRS más cercanas".

Margen de EBITDA Ajustado significa EBITDA ajustado como una proporción del ingreso total.

Ganancias netas ajustadas significa ganancias netas antes de la acumulación de intereses, amortización de activos intangibles resultantes de la asignación de precios de compra después de adquisiciones, impuestos diferidos, compensación basada en acciones, reestructuración, divisas y algunos otros artículos como se establece en las tablas de reconciliación bajo "reconciliación de medidas no IFRS a las medidas IFRS más cercanas".Ganancias netas ajustadas por acción diluida significa ganancias netas ajustadas divididas por acciones diluidas. Las acciones diluidas significan el número medio ponderado de acciones comunes sobre una base completamente diluida, incluidas las opciones, otros premios basados en la equidad, las garantías y las acciones preferentes convertibles. Los efectos de las acciones comunes potenciales anti-diluciones se ignoran en el cálculo de las acciones diluidas. Ver Nota 7 a las declaraciones financieras del segundo trimestre de 2018. Durante los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2018, las acciones diluidas igualaron 215.380.175 y 212.449.178,, respectivamente, en comparación con 203.467.303 y 201.969.186 para los mismos periodos en 2017. A los efectos de la orientación financiera del año completo 2018 proporcionada en este comunicado de prensa, las acciones diluidas equivalen a entre 241.000.000 y 243.000.000 para los extremos alto y bajo de las ganancias netas ajustadas por rango de acciones diluidas, respectivamente.

Flujo de efectivo libre significa los flujos de efectivo neto de las actividades operativas después de añadir los movimientos del pasivo de depósitos del cliente, y tras los gastos de capital y flujos de efectivo de servicio de deuda (excluyendo pagos por anticipado voluntarios). The Stars Group cree que eliminar movimientos en pasivos de depósitos del cliente ofrece un conocimiento importante de sus flujos de efectivo libre ya que los depósitos del cliente no son fondos disponibles para que The Stars Group los utilice para fines financieros u operativos.

Para calcular los ingresos en una base monetaria constante, The Stars Group tradujo los ingresos de los tres meses y seis meses terminados el 30 de junio de 2018 utilizando los tipos de cambio mensuales del año anterior para sus monedas locales que no sean el dólar estadounidense, que The Stars Group cree que es una métrica útil que facilita la comparación con su rendimiento histórico.

Para información adicional sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea el Q2 2018 MD&A, incluido bajo los títulos "Discusión de la dirección y análisis", "Limitaciones de las métricas clave, otros datos y medidas no IFRS" y "Métricas clave y medidas no IFRS".

Métricas clave y otros datos

The Stars Group proporciona las siguientes métricas clave en este comunicado de prensa:

The Stars Group define QAUs como clientes únicos activos (cliente online, móvil y de escritorio) que (i) hicieron un depósito o transfirieron fondos a su cuenta de dinero real con The Stars Group en cualquier momento, y (ii) generaron dinero real o colocaron una apuesta o apuesta de dinero real en o a través de una de sus ofertas de póquer online de dinero real, casino o apuestas deportivas durante el período trimestral aplicable. The Stars Group define único como cliente que jugó al menos una vez en una de sus ofertas de dinero real durante el período, y excluye el conteo duplicado, incluso si ese cliente está activo a través de múltiples verticales (póquer, casino y/o apuestas deportivas). La definición de QAUs excluye la actividad del cliente de ciertos juegos de póquer de dinero real de bajo riesgo, sin rake, pero incluye la actividad de dinero real por parte de los clientes que utilizan fondos (efectivo y equivalentes en efectivo) depositados de The Stars Group en las cuentas de dichos clientes previamente financiadas como promociones para aumentar su valor de por vida.

The Stars Group define QNY como los ingresos combinados por sus dos líneas de negocio (por ejemplo, el póquer online de dinero real y el casino online de dinero real y apuestas deportivas), excluyendo Otros ingresos, como se reportó durante el período trimestral aplicable (o según lo ajustado en la medida en que las reasignaciones contables se hagan en períodos posteriores), divididas por el QAUs total durante el mismo período. The Stars Group proporciona QNY sobre un dólar estadounidense y una base monetaria constante. QNY es una medida no-IFRS.

The Stars Group define Depósitos Netos como el agregado de depósitos brutos o la transferencia de fondos realizados por los clientes en sus cuentas online de dinero real menos retiros o transferencia de fondos por tales clientes de tales cuentas, en cada caso durante el período trimestral aplicable. Los depósitos brutos excluyen (i) los depósitos, transferencias u otros pagos efectuados por dichos clientes en las ofertas de juego de dinero y juegos sociales de The Stars Group, y (ii) cualquier fondo de dinero real (efectivo y equivalentes en efectivo) depositado por The Stars Group en las cuentas previamente financiadas de dichos clientes como promociones para aumentar su valor de por vida.Apuestas significa las cantidades apostadas en las ofertas de product de apuestas online aplicables de The Stars Group, y es también un término de la industria que representa la cantidad añadida de fondos apostados por los clientes dentro de la línea de operación de apuestas para el periodo especificado.

El Margen de ganancia neta de apuestas se calcula como los ingresos de apuestas como porcentaje de las apuestas.

(CONTINUA)