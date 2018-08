COMUNICADO: Stenn International expande el programa de capital para financiación comercial internacional con el servicio de Natixis

Publicado 25/07/2018 19:18:24 CET

LONDRES, July 25, 2018 /PRNewswire/ --

Stenn International Ltd. ("Stenn"), un proveedor de soluciones de financiación comercial en mercados globales, ha anunciado hoy el cierre de un servicio de financiación sénior con Natixis S.A. ("Natixis"). Con un tamaño objetivo de hasta 500 millones de dólares, el servicio demostrará capacidad adicional para Stenn para ofrecer soluciones de capital laboral a proveedores y compradores implicados en el comercio internacional.

El servicio Natixis, que está respaldado por seguros de finanzas de comercio de la aseguradora global AIG, aumenta la plataforma de 300 millones de dólares lanzada por Stenn y Crayhill Capital Management LP ("Crayhill") en 2016. Crayhill, una firma de gestión de activos alternativa centrada en el crédito, desempeñó un papel activo en asegurar el servicio de Natixis y sigue sirviendo como socio de capital y asesor a Stenn.

La nueva financiación sénior permite a Stenn expandir sus soluciones financieras a clientes adicionales y mercados geográficos actualmente no cubiertos por la financiación bancaria tradicional. Stenn ha visto una creciente demanda de financiación flexible a corto plazo de proveedores y compradores que están implicados en el comercio internacional.

Los programas de Stenn ofrecen beneficios de flujo de efectivo a ambas partes en una transacción comercial entre países. Los proveedores cobran inmediatamente cuando se envían los productos, mientras que los compradores pueden pagar en una fecha posterior. Stenn financia compañías de todos los tamaños en un amplio rango de sectores de la industria. Los actuales clientes son líderes globales en comercio minorista, venta al por mayor, fabricación y tecnología industrial.

"En vista de la creciente globalización de las cadenas de suministro, las restricciones Basel III en las finanzas del comercio y los cambios globales en las regulaciones de tarifas, los bancos se están viendo obligados a limitar su participación en ciertos segmentos de financiación del comercio, como el comercio entre economías emergentes y desarrolladas", dijo Greg Karpovsky y Andrey Polevoy, cofundadores de Stenn. "Esto crea un vacío en el mercado donde Stenn, con el apoyo de Crayhill, Natixis y AIG, está bien posicionado para convertirse en un líder global".

"Stenn ofrece capital laboral a todos los tipos de compañías del mundo, desde grandes corporaciones a compañías medianas y más pequeñas que no tienen un acceso adecuado a la financiación comercial entre países", dijo Kerstin C. Braun, director general de Stenn. "Con este nuevo servicio en marcha, estamos más preparados que nunca para cubrir estos vacíos de financiación".

"Este servicio sénior permite a Stenn continuar su liderazgo global en el mercado no cubierto para la financiación del comercio internacional", dijo Josh Eaton, socio administrativo de Crayhill. "Con su experimentado equipo, sistemas de extremo a extremo, controles de gestión del riesgo, y este programa de capital en expansión, Steen está bien posicionada para captar la cuota de mercado y convertirse en la primera opción de financiación entre proveedores de productos de consumo e industriales".

Emmanuel Issanchou, director global de Structured Credit & Solutions en Natixis, añadió: "Estuvimos encantados de trabajar con Stenn, Crayhill y AIG en esta transacción, que es consistente con nuestra estrategia de financiación de la creciente desintermediación de la economía. Esta bursatilización multi-jurisdicción de las cuentas por cobrar entre países está diseñada para apoyar el crecimiento de Stenn cumpliendo sus necesidades empresariales específicas. Esperamos que esto marque el inicio de una asociación floreciente entre Natixis y Stenn".

"Estamos encantados de ofrecer una solución de seguros de financiación comercial especializada para apoyar el servicio sénior de Natixis con la mitigación del riesgo de crédito de Basel III para Natixis como fundador, y una estructura de pérdida eficiente con criterios de elegibilidad completos para Stenn, permitiéndole expandir su financiación para el comercio a corto plazo", dijo Oliver Lambert, director de AIG Trade Finance Ltd.

Para atender el mercado global, Steen ha añadido liderazgo sénior con experiencia en financiación del comercio, crédito y expansión empresarial, invertido en tecnología que permite gestionar con rapidez y efectividad transacciones y al mismo tiempo controlar el riesgo, y establecido una presencia en grandes economías de todo el mundo para dar un mejor servicio a compradores y vendedores.

Acerca de Stenn International Ltd. Stenn International Ltd. es un proveedor de finanzas del comercio no bancario con sede en el Reino Unido especializado en comercio entre países. Las soluciones de financiación del comercio de Stenn son completas y pueden combinarse para abarcar toda la cadena de suministro desde el pedido de compra al suministro de productos. Las prácticas innovadoras permiten a Stenn financiar en sectores y regiones geográficas actualmente no cubiertos en el comercio global. La compañía opera globalmente con oficinas en Los Angeles, Dallas, Nueva York, Londres, Hamburgo, Stuttgart, Singapore, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou y Chongqing. Aprenda más en http://www.stenn.com.

Contacto de medios para Stenn International Ltd. Sue Hinton sue.hinton@stenn.com +1-917-362-4518

Acerca de Crayhill Capital Management LP

Crayhill Capital Management LP es una firma de gestión de activos alternativos con sede en Nueva York que se especializa en oportunidades de créditos privados basados en activos. La firma se lanzó en agosto de 2015 y está registrada ante la SEC de Estados Unidos como asesora de inversiones. Crayhill se esmera en ofrecer soluciones de capital a través de estructuras de financiamiento personalizadas, y se centra en mercados de América del Norte, América Latina y Europa. Sus estrategias de inversión basadas en activos utilizan su profunda experiencia en el sector y sus relaciones en todos los mercados de finanzas estructuradas y especializadas. El proceso de inversión de Crayhill se centra en el análisis fundamental de las garantías combinado con estructuración activa, con énfasis en la cobertura de activos y la preservación del capital. Para más información, visite http://www.crayhill.com o escriba a info@crayhill.com.

Contacto para medios de Crayhill Capital Management LP Zach Kouwe Dukas Linden Public Relations zkouwe@dlpr.com +1-646-808-3665

Acerca de Natixis

Natixis es la división internacional de banca corporativa y de inversión, gestión de activos y servicios de seguros y financieros del Groupe BPCE, el segundo grupo bancario más grande de Francia, con 31 millones de clientes distribuidos en dos redes de banca minorista: Banque Populaire y Caisse d'Epargne.

Con más de 21.000 empleados, Natixis cuenta con diversas áreas de especialización organizadas en cuatro líneas principales de negocios: Gestión de activos y patrimonio, Banca corporativa y de inversión, Seguros y Servicios financieros especializados.

Como actor global, Natixis tiene su propia base de clientes empresariales, formada por compañías, instituciones financieras e inversores institucionales, así como su base de clientes particulares, profesionales y de pequeñas y medianas empresas de las redes bancarias del Groupe BPCE.

Cotiza en la bolsa de valores de París y tiene una sólida base financiera con un capital CET1 según Basilea 3[(1)] de 11.700 millones de euros, un ratio de capital CET1 Basilea 3[(1)] de 10,7 % y calificaciones de largo plazo de calidad (Standard & Poor's: A / Moody's: A1 / Fitch Ratings: A).

