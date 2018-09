COMUNICADO: Suning es clasificado número 2 entre las primeras 500 empresas no estatales de China

Publicado 01/09/2018 16:15:38 CET

NANJING, China, 1 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Suning Holdings Group ("Suning"), una de las empresas comerciales líderes en China, ha sido clasificada número 2 en el reporte anual de la China National Federation of Industry and Commerce (CNFIC) de las primeras 500 empresas no estatales ("el reporte") por el tercer año consecutivo. Para ganar dicha posición en el reporte, Suning alcanzó ingresos anuales de 557.900 millones de RMB (80.800 millones de dólares). El reporte también reconoció su posición como la compañía número uno entre los servicios industriales.

La lista de las primeras 500 empresas no estatales de China fue creada en base de sus ingresos anuales. Desde su lanzamiento en el 2010, Suning ha sido nombrado por 9 años consecutivos, y su ingreso anual se ha elevado de 117.000 millones de RMB a casi 557.900 millones de RMB en dicho periodo.

"Nuestra consistente clasificación en el reporte anual de la CNFIC es confirmación de que la estrategia establecida por la dirección de Suning sintoniza con las tendencias económicas de China y de toda la región", dijo Zhang Jindong, Presidente de Suning Holding Group. "En los últimos 40 años, la economía de China ha alcanzado impresionantes logros que han liderado al mundo. La trayectoria de crecimiento de 28 años de Suning, de comercio minorista a cadena minorista integral y a 'minoreo inteligente', ha sido una trayectoria de constante innovación. Creo que la estrategia de venta minorista inteligente de Suning nos impulsará hacia nuestro próximo capítulo de rápido desarrollo."

Fundada en 1990, Suning es una de las principales empresas comerciales de China. Evolucionando de su principal negocio en minoreo, Suning ha reforzado y ampliado su negocio principal a través de ocho sectores verticales: Suning.com, logística, servicios financieros, tecnología, inmobiliario, medios de comunicación y entretenimiento, deportes e inversiones, de las cuales Suning.com fue incluida en la lista Fortune Global 500 de 2017 y 2018.

La principal filial de Suning, Suning.com, ha concluido su promoción de compras más exitosa el pasado 18 de agosto, aumentando las ventas omnicanales por un 155% el año pasado. Esta promoción, un "festival de compras" que combinó estrategias en línea y fuera de línea con conceptos de venta minorista inteligente revolucionarios, también vio a la aplicación oficial de venta minorista oficial de Suning.com alcanzar la posición número 1 en descargas por nueve días consecutivos durante la promoción, mientras que el número de usuarios activos creció de un 97% el año pasado.

Además de su éxito en el negocio minorista, Suning es también un pionero en la logística y las finanzas. A finales de junio, Suning Logistics y Tiantian Express tenían un área total de 7,35 millones de metros cuadrados de almacenes e instalaciones relacionadas, así como 23.416 puntos de entrega urgente. Los ingresos operativos socializados de Suning Logistics (excluido Tiantian Express) crecieron un 118,49%. La actividad de pagos financieros de Suning aumentó su número de miembros en un 48% año a año, y el volumen de transacciones acumulado de las finanzas de cadenas logísticas creció un 29%. Según el Greater China Unicorn Index publicado por el Hurun Research Institute en el segundo trimestre del 2018, Suning Finance se clasificó como número 22 en la lista con una valoración de más de 30.000 millones de RMB.

Fundada en 1990, Suning Holdings Group (Suning) es una de las principales empresas comerciales de China con dos compañías que cotizan en bolsa en China y Japón respectivamente. En el año 2017, Suning Holding ocupó la segunda posición entre las principales 500 empresas privadas de China con unos ingresos anuales de 65.700 millones de dólares estadounidenses (412.950 millones de yuanes). Con la misión "Liderar el ecosistema en todos los sectores creando una calidad de vida de élite para todos", Suning ha reforzado y ampliado su negocio principal a través de ocho sectores verticales: Suning.com, logística, servicios financieros, tecnología, inmobiliario, medios de comunicación y entretenimiento, deportes e inversiones, de las cuales Suning.com fue incluida en la lista Fortune Global 500 de 2017.

