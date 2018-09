COMUNICADO: Supermicro ofrece mejoras con su servidor de almacenamiento all-flash en 1U optimizado con NVMe Samsung NF1

Publicado 05/09/2018 18:46:34 CET

- Supermicro ofrece el mejor desempeño, capacidad y rendimiento de extremo a extremo con su servidor de almacenamiento all-flash en 1U optimizado con el sistema de almacenamiento NVMe Samsung NF1

El servidor en 1U con más de medio petabyte de capacidad de almacenamiento flash proporciona un rendimiento de más de diez millones de entradas y salidas por segundo (IOPS), lo que hace de ella la solución ideal para aplicaciones intensivas y que requieren una baja latencia, para el procesamiento de datos e infraestructuras hiperconvergentes (HCI)

SAN JOSÉ, California, 5 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como computación ecológica, ha anunciado hoy la salida al mercado de un nuevo servidor de almacenamiento all-flash NVMe(TM) (Non-Volatile Memory Express) optimizado para admitir las nuevas unidades SSD con formato NF1 de Samsung.

Con una sola unidad en rack, el nuevo servidor de almacenamiento SSG-1029P-NMR36L de Supermicro puede dar cabida hasta a 576 TB de almacenamiento all-flash a través de 36 bahías frontales de unidades con formato NF1 e intercambio en caliente. El formato NF1 de Samsung (anteriormente conocido como NGSFF y a veces como M.3) ha sido específicamente diseñado para aplicaciones de almacenamiento en red de alta capacidad y que requiere el mejor rendimiento en términos de latencia. El perfil de consumo energético optimizado de los dispositivos NF1 habilitados para un intercambio en caliente integral supone un mayor ahorro de capacidad de procesamiento que se destina a generar el mayor número de entradas y salidas para la CPU y memoria más rápidas disponibles.

"En Supermicro ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de acceder antes que nadie a las tecnologías más recientes y mejores que hay", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestro servidor de almacenamiento NF1 en 1U conjuga el consumo más eficaz y la tecnología flash de próxima generación con la mayor densidad de almacenamiento y el mejor rendimiento en términos de entradas y salidas por segundo (IOPS). Todo esto supone una ventaja competitiva real con el retorno más rápido para usuarios que gestionan cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de datos como los datos masivos, la conducción autónoma, la IA y las aplicaciones HPC".

"Nos complace ofrecer nuestro respaldo a la nueva solución de Supermicro a través de nueva solución SSD NVMe NF1 con una capacidad de 288 a 576 TB por sistema, de forma que los responsables de los centros de datos puedan disfrutar de la inversión más eficaz en sus sistemas de 1U", declaró Kyoung Hwan Han, vicepresidente de Marketing NAND de Samsung Electronics. "Continuaremos creando nuevos mercados de aplicaciones como los de centros de datos y sistemas empresariales de próxima generación ofreciendo soluciones de almacenamiento con un rendimiento sin parangón y ventajas en términos de densidad".

El nuevo sistema all-flash en 1U de 36 unidades de Supermicro es compatible con procesadores duales Intel® Xeon® Scalable de hasta 205 vatios (hasta 56 núcleos) y 24 ranuras DIMM para una capacidad de memoria de sistema de hasta 3 TB. De esta forma se habilita al sistema para ejecutar diez millones de entradas y salidas por segundo (IOPS) en términos de desempeño y un rendimiento de red de extremo a extremo de 20 GB por segundo. Con compatibilidad para dos tarjetas de red PCI-E de 16 canales de alto rendimiento, este sistema es capaz de proporcionar suficiente ancho de banda de red para entradas y salidas para llevar el rendimiento de almacenamiento a entornos de almacenamiento definidos por software y aplicaciones como las de introducción de datos y reproducción de analíticas, así como de inteligencia Artificial (IA).

Para conseguir una mejor accesibilidad, esta solución es compatible con sistemas de encendido y apagado y de gestión por control remoto, además de admitir ciclos de energía remotos para cada una de las unidades. Puede obtener más información sobre el nuevo servidor en 1U en: http://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm [http://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SSG-1029P-NMR36L.cfm].

Este innovador sistema all-flash en 1U de altas prestaciones es la más reciente incorporación a la amplia cartera de servidores de almacenamiento y líneas de productos JBOD de Supermicro, líderes del sector. Con las propuestas de configuraciones en 1U, 3U y 4U donde tienen cabida unidades NVMe all-flash, sistemas Simply Double, opciones de carga por ambos lados y superior con controladores SAS3 RAID o HBA, Supermicro ofrece la más amplia selección de productos de almacenamiento del sector con los que satisfacer los exigentes requisitos de los consumidores de hoy en día.

Para obtener más información sobre las líneas de soluciones de almacenamiento de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm [https://www.supermicro.com/products/nfo/storage.cfm].

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

