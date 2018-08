COMUNICADO: Supermicro presenta las mejores soluciones de servidor NVT BigTwin en todas las versiones optimizadas con VMware vSAN

Publicado 27/08/2018 15:30:37 CET

Mejore el rendimiento hasta 10 veces y ofrezca un costo 9 veces mejor por cada máquina virtual con servidores certificados Big-Winwin hiperconvergentes con CPU máximo, memoria, almacenamiento NVMe y compatibilidad con tarjetas de expansión

LAS VEGAS, 27 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , una importante empresa internacional de computación, almacenamiento, soluciones para redes y tecnología de computación verde, lanzó hoy su última solución de almacenamiento definido por software (SDS) totalmente configurado y listo para su implementación en el VMworld 2018 en Las Vegas, cabina 2137, Hotel y Centro de Convenciones Mandalay Bay.

«Nuestra nueva solución All-Flash NVMe BigTwin(TM), que está completamente lista para implementarse y ha sido sometida a rigurosas pruebas de validación y certificación por parte de Intel, VMware y Supermicro, es la plataforma preferida para muchos de los principales usuarios hiperconvergentes de hoy en día», declaró Charles Liang, presidente y director general de Supermicro. «Esta solución hipervinculada vSAN de All-Flash acelera el almacenamiento definido por software, optimiza la infraestructura del centro de datos y, en última instancia, agiliza el proceso de selección e implementación de hardware y software».

Esta solución BigTwin SDS tiene recuentos de núcleos más altos diseñados para admitir más máquinas virtuales (MV) por nodo y sistema. Con una memoria de hasta 3TB por nodo, la tecnología All-Flash NVMe BigTwin es ideal para aplicaciones de bases de datos en memoria. Cada nodo admite seis unidades NVMe de intercambio en caliente para maximizar al máximo el rendimiento.

Con el módulo de red SIOM flexible y optimizado en cuanto a costos de Supermicro, el All-Flash NVMe BigTwin admite una variedad de opciones de interfaz de red 10G, 25G, 50G y 100G. La arquitectura multinodo de la solución maximiza la eficiencia energética mediante el uso compartido de recursos para una informática más ecológica y ahorra a los clientes en CAPEX y OPEX para ofrecer el mejor coste por propiedad (TCO, en sus siglas en inglés).

El uso de Intel(®) Optane(TM) NVMe SSD para el almacenamiento en caché ayuda a esta solución de SDS de alto rendimiento a acelerar el rendimiento de almacenamiento de hasta 3 veces, con una duración de hasta 30 unidades de escritura por día (DWPD, en sus siglas en inglés). Estas soluciones Supermicro VMWare basadas en BigTwin ofrecen protección de datos vSAN para aplicaciones de misión crítica. Para obtener más información acerca de esta solución hiperconvergente, véase el siguiente libro blanco: https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_BigTwin.pdf [https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_BigTwin.pdf].

Para hacer frente a la demanda de rápido crecimiento del almacenamiento digital, muchos clientes empresariales están buscando soluciones de latencia más baja con mayores capacidades. Con 36 unidades NF1 y 32 matrices NVMe SSD, los JBOF y servidores de almacenamiento Petascale 1U de Supermicro admiten grandes capacidades de almacenamiento NVMe de alto rendimiento y totalmente flash en solo 1U de espacio de rack, lo que rivaliza con el almacenamiento tradicional mucho más caro en una fracción del impacto y costo de infraestructura.

Además, cuando el sistema All-Flash 1U Ultra de Supermicro (SYS-1029U-TN10RT) con demostrada baja latencia y alta eficiencia se carga con una tarjeta aceleradora NVIDIA Tesla V100, proporciona una solución muy equilibrada en términos de densidad, rendimiento y eficiencia para muchas aplicaciones de inteligencia artficial (IA), informática de alto rendimiento (HPC, en sus siglas en inglés) y gráficos.

Para obtener más información acerca de los sistemas optimizados de Supermicro All-Flash NVMe para VMware vSAN, por favor vea este libro blancohttps://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf [https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Vitual_SAN.pdf].

Para obtener información general sobre Supermicro All-Flash y soluciones Hybrid integradas con VMware vSAN, por favor visite: https://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm [https://www.supermicro.com/solutions/VMware_VSAN.cfm].

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas embebidos. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

