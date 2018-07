COMUNICADO: SweeGen nombra a Shari Joslin vicepresidenta sénior de Tecnología de Aplicaciones

Publicado 13/07/2018 19:01:18 CET

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 13 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- SweeGen, Inc., un proveedor de edulcorantes de estevia basados en productos naturales, ha anunciado hoy que está ampliando sus servicios de atención al cliente y que ha nombrado a Shari B. Joslin como vicepresidenta sénior de Tecnología de Aplicaciones, cargo en el que entró en funciones el 1 de julio de 2018.

La Sra. Shari dirige las actividades de desarrollo y aplicación de productos de la compañía, centrándose particularmente en la aplicación de la cartera de próxima generación de edulcorantes de SweeGen a base estevia verificados y no transgénicos como Reb M y Reb D en las marcas de comidas y bebidas de los clientes.

"SweeGen está avanzando rápidamente para responder a la demanda de los consumidores de edulcorantes naturales, sin calorías y no transgénicos", afirmó Chuck Davis, presidente de SweeGen. "Creemos que Shari es la persona adecuada para ayudar a nuestros clientes a reducir de forma eficaz el azúcar y las calorías de sus productos, mientras mantienen el sabor típico del azúcar. Ella es una líder con un excelente historial en lo que respecta a obtener resultados alineados con las tendencias de los consumidores".

Antes de unirse a SweeGen en 2018, Shari ocupó varios puestos ejecutivos en el sector de los saborizantes enfocándose en la innovación doméstica y global con un historial demostrado en la comercialización de tecnologías de saborizantes e ingredientes. La Sra. Shari ha sido una líder sénior exitosa en el desarrollo de productos y procesos, innovación global y desarrollo de negocios durante 29 años y ha trabajado para Brown Forman, Flavorman, Firmenich, Mane, Senomyx y Chromocell.

La Sra. Shari obtuvo la licenciatura en Química de la Universidad de Bellarmine en Louisville (Kentucky) y un máster en Administración de Empresas de la Universidad de Rider en Lawrenceville (Nueva Jersey).

"SweeGen ha desarrollado y comercializado una cartera excepcional de innovadores edulcorantes a base de estevia. Estoy muy entusiasmada y honrada por esta oportunidad de unirme a SweeGen", afirmó Shari Joslin. "Con este nuevo cargo, trabajaré directamente con nuestros clientes ofreciéndoles comidas y bebidas con un gran sabor y más saludables para sus consumidores y reforzando la posición de sus marcas comerciales. SweeGen ha encontrado la solución con sus innovadores edulcorantes de estevia no transgénicos y sin calorías".

Acerca de SweeGen

SweeGen se dedica al desarrollo, producción y distribución de edulcorantes sin calorías para los sectores de los alimentos, los condimentos y las bebidas. La robusta línea de productos de SweeGen, junto con su cartera de propiedad intelectual y su capacidad de producción e I+D, son los cimientos sobre los que la empresa se apoya para impulsar la innovación y el suministro de productos edulcorantes de alta calidad. Para obtener más información, póngase en contacto a través de info@sweegen.com o visite el sitio web de SweeGen www.sweegen.com [http://www.sweegen.com/].

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen declaraciones sobre el panorama y futuro rendimiento de SweeGen, Inc., así como otras declaraciones basadas en las expectativas, estimaciones y proyecciones de la dirección actual. Estas declaraciones no suponen una garantía y están sujetas a una diversidad de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían hacer que el rendimiento real y los resultados financieros difieran sustancialmente de cualquier predicción de rendimiento o resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se realizan únicamente a fecha de este comunicado, y SweeGen, Inc. declina toda obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva a fin de recoger eventos o circunstancias ocurridos con posterioridad a esta fecha o para reflejar el suceso de eventos imprevistos. Se advierte a los lectores que no confíen de forma indebida en las declaraciones prospectivas.

