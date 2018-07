COMUNICADO: The House of Martell presenta Indigo by Martell

Publicado 13/07/2018 18:16:39 CET

COGNAC, Francia, July 13, 2018 /PRNewswire/ --

The House abre su bar panorámico en la terraza de la azotea de Gâtebourse Tower en Cognac.

Indigo by Martell se encuentra justo en el corazón del sitio histórico de Martell, a 24 metros en la parte superior de Gâtebourse Tower que alberga la Fondation d'entreprise Martell, y ofrece espectaculares vistas sobre los tejados de Cognac, desde el centro histórico de la ciudad a las orillas del Río Charente. El amplio y abierto bar de la terraza ha sido diseñado como el lugar perfecto para reunirse, su ambiente de convivencia es propicio para compartir una bebida en tête-à-tête o relajarse con la familia y amigos. Indigo by Martell es una oportunidad para la gente de Cognac para ver su ciudad desde una nueva perspectiva, y para los visitantes de todo el mundo para descubrirlo de una manera totalmente original. Estará abierto desde el 13 de julio hasta el 30 de septiembre, donde los visitantes podrán disfrutar de este lugar único de 5:30 pm a 1 am, y los domingos desde el mediodía hasta las a 22:00 10 pm.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8363651-house-of-martell-presents-indigo-by-martell

El diseño del espacio en la azotea de 420 mal cuadrado fue confiado al estudio de diseño interior francés Prémices and co, que se especializa en diseño ecológico. El mobiliario fue especialmente concebido y comisionado por la Fondation d'entreprise Martell, que consiguió el talento de los artesanos locales. Los ebanistas y diseñadores Atelier W110, Christophe Bret y Thierry Drevelle crearon una serie de objetos originales que combinan la estética con la practicidad.

La belleza de la madera utilizada en la terraza de la azotea, exclusivamente roble francés suministrado por Tonnellerie Leroi en Cognac, se hace eco del Passage, que se sitúa bajo la Tower of the Fondation. Otros materiales naturales o reciclados se integran armoniosamente en el diseño único y el entorno del espacio.

Indigo by Martell acoge a sus clientes con la generosidad y autenticidad que han caracterizado a la House of Martell desde su fundación. El barman Maxime Le Gal y su equipo han creado un menú de cócteles inspirado y creativo, que naturalmente incluye clásicos de la coctelería - Highballs y Collins, Juleps y Smashes, Sours y Crustas - junto a recetas revisitadas con imaginación, como el cóctel Indigo Collins firma del bar: Martell Blue Swift, jarabe de alforfón, blackberry y limón. Deliciosas sorpresas esperan: los clientes pueden probar la gama completa de excepcionales coñacs Martell, algunos de los cuales no se pueden encontrar en ningún otro lugar en Francia, comenzando con Martell Blue swift, el primer Martell VSOP envejecido en barricas de bourbon. En consonancia con su ambiente de convivencia, Indigo by Martell también ofrece una completa gama de ponches para compartir creados por Maxime Le Gal, desde recetas clásicas con ron hasta opciones más originales con ginebra o coñac. Una deliciosa selección de aperitivos hechos con productos locales acompaña al menú de cócteles.

Un espacio dedicado al descubrimiento y la expresión de talentos, Indigo by Martell también presentará regularmente eventos emergentes excepcionales.

Indigo, el color del viaje

Indigo fue uno de los primeros productos comercializados por Jean Martell cuando llegó por primera vez a Francia desde Jersey. Cuando fundó su negocio, su actividad principal fue en eaux-de-vie, complementado por vino y medias de Jersey. Hoy, el color índigo evoca el azul de Martell y de los océanos a través de los cuales la casa continúa exportando sus coñacs a todo el mundo.

Maxime Le Gal

Nacido en EE. UU., Maxime tiene un doble patrimonio cultural: americano por parte de madre, francés por parte de padre. Ha trabajado en bares de todo el mundo, desde Londres hasta Melbourne, pasando por París, donde dirigió Little Red Door de 2015 a 2017. Su misión: crear momentos de convivencia. Su firma: cócteles inspirados.

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/718229/Maison_Martell_Rooftop_Terrace.jpg )

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718229/Maison_Martell_Rooftop_Terrace.jpg

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8363651-house-of-martell-presents-indigo-by-martell

CONTACTO: Gaëlle Marcel, +33-1-53-23-26-60