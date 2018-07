COMUNICADO: The John Lennon Educational Tour Bus anuncia la gira estival europea Come Together Amsterdam

Publicado 25/06/2018 8:01:10 CET

Presentada por Neutrik, OWC, Genelec, SAE y Popsport, Come Together Amsterdam reflexiona sobre el futuro de la tecnología, el arte y la educación a través de talleres, debates y paz

NUEVA YORK, 25 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- The John Lennon Educational Tour Bus [http://www.lennonbus.org/] (Lennon Bus Europe), el primer estudio de producción móvil de vanguardia que proporciona experiencias prácticas a estudiantes de todas las edades, está a punto de lanzar una gira estival por cinco ciudades europeas que arrancará con Come Together Amsterdam el 29 de junio en el popular teatro de artes escénicas Melkweg. El evento incluye visitas a los estudios Lennon Bus Europe, experiencias prácticas con la última tecnología y currículum, actuaciones, regalos y un debate sobre el futuro de la tecnología, la educación y las artes.

"En los últimos años, el Lennon Bus ha creado residencias diseñadas para que las comunidades participen en actividades creativas, y nuestro plan es desarrollar Come Together Amsterdam como un evento anual junto con nuestros colaboradores de Neutrik, OWC, SAE, Genelec, Popsport y Melkweg", apuntó el Sr. Brian Rothschild, cofundador y director ejecutivo de Lennon Bus. "También resulta emocionante ver cómo el currículum y el trabajo del Lennon Bus sigue ampliando su alcance mundial".

El viernes 29 de junio, el Lennon Bus estará aparcado fuera del Melkweg y abrirá al público de 13:00 a 15:30. Los productores e ingenieros que van a bordo realizarán visitas a los estudios y mostrarán en exclusiva lo último en tecnología musical, de audio, vídeo y emisión. Los visitantes verán cómo trabaja el equipo del Lennon Bus con los estudiantes para escribir, grabar y producir canciones originales, vídeos musicales, documentales y producciones en directo con múltiples cámaras.

De 15:30 a 17:00, el Lennon Bus ofrecerá presentaciones y actuaciones especiales en la sala de cine Melkweg. Los asistentes recibirán una primicia del nuevo currículum del Lennon Bus, que utiliza la vida y la música de John Lennon y Yoko Ono para que los estudiantes participen en charlas y actividades sobre la paz, la empatía, el activismo y la inmigración, entre otros. Además, el debate titulado "Imagine: el futuro de la tecnología, la educación y el arte", estará moderado por el Sr. Rothschild. Entre los panelistas se encuentran el Sr. Larry O'Connor, fundador y consejero delegado de OWC; el Sr. Christian Söhnel, responsable de Marketing de Neutrik; el Sr. Dave Clarke, productor internacional/DJ; el Sr. Thomas Lund, técnico sénior de Genelec; el Sr. Fons van den Berg, destacado formador de Apple; y el Sr. Pietro Rossi, ingeniero de sonido de SAE y antiguo miembro del Lennon Bus. Los interesados en asistir a Come Together Amsterdam deberán confirmar su asistencia a Jaime Walden (jaime@lennonbus.org[mailto:jaime@lennonbus.org]) para participar. La entrada se otorgará por orden de inscripción.

En Lennon Bus Europe, nos emociona continuar la colaboración con los patrocinadores de larga duración de la organización, incluidos OWC y Neutrik.

"Tras años de colaboración con el Lennon Bus en su misión educativa por los colegios de todo EE. UU., OWC se enorgullece de seguir respaldando la expansión mundial del mensaje de John Lennon", expresó el fundador y consejero delegado de OWC, el Sr. Larry O'Connor.

El Sr. Peter Boeglin, consejero delegado del grupo Neutrik, se hizo eco de este sentimiento y afirmó: "Nuestro equipo de Neutrik está encantado de respaldar, de nuevo, los esfuerzos filantrópicos de The John Lennon Educational Tour Bus. Se trata de una oportunidad excelente para dar acceso a los jóvenes al emocionante mundo de la producción y la grabación de música".

El Lennon Bus ha visitado más de 2500 colegios en 13 países y ha trabajado con más de 5 millones de estudiantes desde su fundación en 1998. Con su continua expansión por Europa, la organización renueva su compromiso con el enriquecimiento de las jóvenes mentes creativas de todo el mundo. El Lennon Bus Europe irá de Ámsterdam a Schaan (Liechtenstein) para el Life Festival el 6 y 7 de julio y, luego, comenzará las sesiones de estudio con alumnos de Suiza, Austria y Países Bajos.

ACERCA DE THE JOHN LENNON EDUCATIONAL TOUR BUSThe John Lennon Educational Tour Bus Europe es un estudio móvil y vanguardista de audio profesional y vídeo en HD que ofrece experiencias prácticas a estudiantes de todas las edades. En su año 21 en la carretera, el Lennon Bus cuenta con lo último en tecnología de audio y vídeo, equipamiento y productos. El concepto arrancó como una rama del concurso de composición de canciones de John Lennon, dedicado a ofrecer oportunidades a compositores profesionales y aficionados de todo el mundo y cuyos beneficios ayudan a respaldar el Lennon Bus. En EE. UU., el autobús recorre el país durante todo el año y ofrece visitas gratuitas y talleres en escuelas, comercios, festivales, giras con artistas principales y grandes conferencias del sector. El Lennon Bus Europe comenzó a ofrecer las mismas oportunidades a los jóvenes de Europa con su lanzamiento en Liverpool (Reino Unido) en mayo de 2013.

El Lennon Bus es posible gracias a Yoko Ono Lennon y a los siguientes patrocinadores y colaboradores: Apple, Inc., Other World Computing, Canon U.S.A., Inc., Nearpod, Juniper Networks, Yamaha, Securematics, Neutrik, The NAMM Foundation, Ruckus Wireless, Avid, Audio-Technica, Genelec, K&M Stands, Sonnet Technologies, Focusrite, SSL, NewTek, Reflecmedia, Viprinet, Baker & McKenzie, Litepanels, Clear-Com, Anton/Bauer, AJA, Copperpeace, Applied Acoustics Systems, Mobile Roadie, McDSP, Native Instruments, IK Multimedia, Noise Industries, iZotope, Mad Mimi, Ableton, Mackie, Guitar Player, Bass Player, Electronic Musician, Keyboard Magazine, SKB y LiveU.

ACERCA DE NEUTRIKNeutrik AG, con sede en Schaan (Liechtenstein), es el principal fabricante mundial de sistemas de conectores profesionales para el sector del entretenimiento. La gama de productos incluye los sistemas de conectores XLR, enchufes y clavijas, sistemas de conectores para altavoces y fibra óptica, paneles de conexiones, conexiones coaxiales (BNC), conectores industriales y sistemas inalámbricos para audio digital. El grupo Neutrik cuenta con filiales en Norteamérica, Reino Unido, Alemania, Francia, India, Japón, Hong Kong and China. Su amplia red de agentes exclusivos en más de 101 países de todo el mundo se encarga de las ventas internacionales, de la asistencia técnica in situ y de ofrecer una proximidad óptima con el cliente.

