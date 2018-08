COMUNICADO: The Stars Group anuncia las ganancias del segundo trimestre de 2018

Publicado 02/08/2018 17:50:53 CET

The Stars Group anuncia las ganancias del segundo trimestre de 2018 en una conferencia y webcast y cambios en segmentos de informes

The Stars Group Inc. anunció hoy que dará a conocer sus resultados financieros para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2018 y actualizó la guía financiera para todo el año 2018 para incluir las adquisiciones recientemente completadas antes del inicio de las operaciones el lunes 13 de agosto de 2018 y celebrará una conferencia y webcast a las 8:30 a.m. ET para tratar el mismo.

- Para acceder vía tele-conferencia, marque el 1-877-451-6152 o 1-201-389-0879 diez minutos antes del comienzo programado de la conferencia. - La repetición estará disponible dos horas después del evento en 1-844-512-2921 o 1-412-317-6671. El ID de la conferencia es 13682288. - Para acceder a la webcast utilice el siguiente enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=130894

Como resultado de las adquisiciones anunciadas previamente en Australia y en anticipación de la integración futura de Sky Betting & Gaming y la potencial expansión geográfica futura, The Stars Group ha revisado la composición de sus segmentos de informes y la forma en que informará sus resultados operativos comenzando con el segundo trimestre de 2018. The Stars Group cree que la nueva presentación reflejará mejor su estructura operativa y de gestión actual y esperada. The Stars Group anteriormente tenía un segmento de informes, juegos, con dos líneas principales de operaciones, póker online con dinero real y casino online con dinero real y apuestas deportivas. Esto ahora se dividirá en dos segmentos de informes, internacional y Australia, con cuatro líneas principales de operaciones, poker online con dinero real, apuestas online con dinero real, casino online con dinero real y otras operaciones relacionadas con el juego, y un centro de costes corporativos. . Los resultados e información segmentaria trimestrales y anuales anteriores incluidos en los resultados financieros de The Stars Group para el segundo trimestre de 2018 se reformularán para presentarlos de manera consistente con los segmentos de informes modificados.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios basados en tecnología en las industrias de los juegos de azar y el entretenimiento interactivo a nivel mundial. Sus marcas tienen millones de clientes registrados a nivel mundial y colectivamente son líderes en apuestas online y móviles, póker, casino y otras ofertas relacionadas con juegos. The Stars Group es el propietario directo o indirecto de negocios y marcas de consumo relacionadas, entre ellos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, y Sky Poker, así como las marcas de eventos y torneos de poker en vivo, incluido el PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK. The Stars Group es uno de los operadores de juegos online con más licencias del mundo, con sus filiales que colectivamente tienen licencias o aprobaciones en 19 jurisdicciones en todo el mundo, incluyendo Europa, Australia y América. La visión de The Stars Group es convertirse en el destino de iGaming favorito del mundo y su misión es proporcionar a sus clientes los mejores momentos.

