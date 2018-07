COMUNICADO: The Stars Group anuncia el precio de la oferta pública de las acciones ordinarias (2)

Publicado 22/06/2018 13:17:07 CET

Este boletín de prensa puede contener declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores, incluyendo, sin limitación, la conversión esperada de las acciones preferentes convertibles de The Stars Group dentro de acciones ordinarias establecidas anteriormente. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "espera", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "puede", "haría", "debe de", "considera" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos. Es imposible asegurar que los resultados de hecho no se diferenciarán sustancialmente de lo expresado o implicado en las declaraciones prospectivas. No debe confiarse excesivamente en las declaraciones prospectivas. Por favor, consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y sus declaraciones financieras anuales e intermedias, así como los debates y análisis de su gerencia para obtener más información sobre los factores, supuestos y riesgos aplicables a las declaraciones prospectivas de The Stars Group. Cada declaración prospectiva hace referencia únicamente a la fecha indicada y The Stars Group no asume obligación alguna de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a la disponibilidad de información nueva, eventos futuros o cualquier otra razón, excepto cuando así lo requiera la ley correspondiente.

Para relaciones con los inversores: Tim Foran, Tel: +1-437-371-5730, ir@starsgroup.com Para consultas de medios contacte con: Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com