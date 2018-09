COMUNICADO: The Stars Group presenta un informe de adquisición empresarial (2)

Publicado 18/09/2018 23:22:03 CET

Resumen financiero trimestral del año fiscal 2018 de SBG Trimestre fiscal terminado en septiembre, Trimestre fiscal terminado en diciembre, En millones de libras esterlinas (excepto porcentajes 2017 2016 % Cambio 2017 2016 % Cambio o que se especifique de otra manera) --- Apuestas (millones) 923 686 35% 910 731 24% Margen de ganancia neta de apuestas (%) 9,0% 10,2% (1,2)ppts 14,0% 8,6% 5,4ppts Ingresos Apuestas 83 70 18% 128 63 103% Juegos 58 43 35% 59 46 28% Otros 5 4 25% 6 4 53% Ingresos totales 146 117 25% 193 113 71% Beneficio bruto 109 86 26% 147 83 78% Margen de beneficios bruto (%) 74% 74% 0.6ppts 76% 73% 3,1ppts Beneficio operativo 24 22 7% 58 5 960% EBITDA ajustado(1) 42 39 9% 77 23 230% Margen de EBITDA ajustado (%) (1) 28,6% 32,8% (4,2)ppts 39,7% 20,5% 19,2ppts Ejemplares activos trimestrales (QAUs) (millones) 1,6 1,3 21% 1,6 1,3 19% Rendimiento neto trimestral (QNY) (BPS) 88 86 2% 116 81 43% Trimestre fiscal terminado en marzo, Trimestre fiscal terminado en junio, --- --- En millones de libras esterlinas (excepto porcentajes 2018 2017 % Cambio 2018 2017 % Cambio o que se especifique de otra manera) --- Acciones (millones) 1.005 933 8% 1.022 1.068 (4%) Margen de ganancia neta de apuestas (%) 9,2% 8,2% 1,0ppts 10,2% 8,3% 1,9ppts Ingresos Apuestas 92 76 21% 104 88 18% Juegos 59 54 10% 63 58 8% Otros 6 3 74% 8 6 29% Ingresos totales 157 133 18% 174 152 15% Beneficio bruto 116 96 21% 128 111 16% Margen de beneficio bruto (%) 74% 72% 2.1ppts 74% 73% 0,9ppts Beneficio operativo (Pérdida) 19 13 47% (15) 28 (152%) EBITDA ajustado (1) 38 32 21% 52 52 (1%) Margen de EBITDA ajustado (%) (1) 24,3% 23,7% 0,6ppts 29,8% 34,5% (4,6)ppts QAUs (millones) 1,8 1,6 10% 2,0 1,7 16% QNY (BPS) 83 79 5% 83 85 (2%) (1) Medida no-IFRS. Para información importante acerca de las medidas no-IFRS de SBG, consulte los apartados "medidas no-IFRS" y las tablas "reconciliación de las medidas no-IFRS hasta las medidas IFRS más cercanas".

Información destacada financiera del año fiscal 2018 y posteriormente de SBG

-- Ingresos totales - Los ingresos para el año aumentaron un 30% de año en año, a 670 millones de libras. Todos los segmentos contribuyeron al crecimiento de los ingresos. -- Ingresos de apuestas - Los ingresos de apuestas para el año fueron de 407 millones de libras, o una subida del 37% de año en año, principalmente el resultado del aumento en las apuestas y el margen de ganancia neta de las apuestas. El crecimiento de las apuestas se vio impulsado principalmente por la mejora e innovación del producto, con el margen de ganancia neta de las apuestas se vio afectado principalmente por una trayectoria sostenida de los resultos deportivos favorables al operador, particularmente en relación con el fútbol europeo. Los ingresos de apuestas de SBG incluyen ingresos de productos de apuestas deportivas online de dinero real. -- Ingresos de juegos - Los ingresos del juego para el año fueron de 239 millones de libras, o una subida del 19% de año en año, principalmente el resultado de innovación de producto como se señaló arriba, continuas promociones y lanzamientos de contenido exclusivo. Los ingresos del juego de SBG incluyen ingresos de póquer real, casino y bingo online con dinero real. -- EBITDA ajustado y margen del EBITDA ajustado - El EBITDA ajustado para el año fue de 209 millones de libras, o una subida del 43% de año en año. El aumento se debió principalmente a los mayores ingresos totales como se señaló arriba, que se vio compensado parcialmente por un incremento del 25% de año en año en los costes operativos totales (excluyendo costes de depreciación, amortización y transacción). El margen del EBITDA ajustado para el año aumentó 2,8 puntos porcentuales de año en año al 31%, principalmente el resultado de las mejoras relativas a la mayor escala del negocio, incluyendo procesamiento de pago y creación de contenido más eficiente, así como la circulación de ingresos de la trayectoria sostenida de resultados deportivos favorables al operador para el EBITDA ajustado. Los costes de personal aumentaron ampliamente en línea con los ingresos mientras la empresa continuó invirtiendo en tecnología, producto y contenido, mientras los costes de marketing aumentaron un 23%, por debajo del crecimiento de los ingresos, con el ratio de marketing para ingresos reduciéndose del 23 al 22% como resultado de un gasto de marketing más eficiente y el impacto de los resultados deportivos favorables al operador en el periodo.

Información destacada de operaciones para el año fiscal 2018 y posteriormente de SBG

-- Apuestas y margen de ganancia neta de apuestas - Las apuestas aumentaron un 13% de año en año, mientras el margen de ganancia neta de apuestas aumentó 1,8 puntos porcentuales de año en año. Aunque la variabilidad en los resultados deportivos es un factor natural en un negocio de apuestas deportivas, el año fiscal 2018 de SBG vio una trayectoria sostenida de los resultados deportivos favorables al operador, particularmente en el fútbol europeo, resultando en que su margen de ganancia neta de apuestas para el año fuera del 10,5% en comparación con su nivel esperado de aproximadamente el 9%. -- Ejemplares activos trimestrales (QAUs) - Los QAUs medios fueron de 1,8 millones, un aumento del 17% de año a año. Este aumento fue principalmente el resultado de las ganancias de la cuota de mercado impulsadas por mejoras de productos y nuevos productos, conduciendo a SBG a mantener su posición como la marca de apuestas deportivas y juego online y móvil más populares del Reino Unido. Por ejemplo, durante el año pasado, SBG presentó el siguiente producto e innovaciones y mejoras promocionales:

-- Rendimiento neto trimestral (QNY) - El QNY medio fue de 98 libras, una subida del 12% de año en año. Esta subida se debió principalmente al mayor margen de ganancia neta de apuestas. -- Copa Mundial 2018 - SBG experimentó una Copa Mundial de éxito con 1,3 millones de clientes únicos activos en su cartera deportiva, generando ingresos (antes de cualquier compensación para bonos, promociones o incentivos) de aproximadamente 33 millones de libras en el torneo. Una gran parte de dichos ingresos se generó antes de la adquisición de SBG de The Stars Group el 10 de julio de 2018 y no se incluirá en los resultados consolidados de The Stars Group para el tercer trimestre de 2018. -- Juego más seguro - Durante el año, SBG aceleró las inversiones en el negocio para promover un entorno de apuestas y juego más seguro para sus clientes. Esto incluyó un uso mejorado de los datos de cliente, mayor promoción y accesibilidad de las herramientas de autoayuda, mayor interacción con los clientes y mayores intervenciones, incluyendo bloqueo pertinente o limitación de juego. SBG cree que estas inversiones ofrecerán beneficio a largo plazo y apoyarán las ganancias de la cuota de mercado, a pesar del efecto negativo de las mismas en los ingresos de SBG del año pasado.

Información destacada financiera y operacional trimestral para el año fiscal 2018 de SBG

(CONTINUA)