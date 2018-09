COMUNICADO: The Stars Group presenta un informe de adquisición empresarial (1)

Publicado 18/09/2018 23:22:30 CET

- The Stars Group presenta un informe de adquisición empresarial y ofrece información complementaria para Sky Betting & Gaming

TORONTO, 18 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- The Stars Group Inc. ha presentado hoy un informe de adquisición empresarial en relación con su adquisición de Sky Betting & Gaming ("SBG") y ofrece determinada información histórica financiera complementaria y otros puntos destacados y actualizaciones para SBG. El informe de adquisición empresarial incluye, entre otra información, declaraciones financieras auditadas de SBG para su año fiscal terminado el 30 de junio de 2018, así como determinadas declaraciones financieras no auditadas pro forma e información de The Stars Group. A menos que se indique de otra manera, todas las cantidades expresadas en dólares ($) se refieren a dólares estadounidenses y todas las referencias a "£" y "libras esterlinas" se refieren a libras británicas.

"2018 es un año transformador para el negocio, con tres adquisiciones y financiación relativas así como otros cambios importantes para nuestra estructura corporativa y de capital", explicó Rafi Ashkenazi, consejero delegado de The Stars Group. "Hemos ejecutado estas transacciones y con vistas a 2019, estamos ahora centrados en la integración y confiamos en que podamos llevar a cabo nuestros planes para aumentar la cuota de mercado tanto globalmente como en mercados clave. SBG es un componente clave de este plan y estamos encantados con su potencial como una de las empresas de más rápido crecimiento de apuestas deportivas y juegos online y móviles en el Reino Unido, el mayor mercado del juego online regulado del mundo", concluyó Ashkenazi.

"El año fiscal 2018 fue otro año fuerte para SBG, con un continuado liderazgo e innovación de producto", destacó Richard Flint, consejero delegado de SBG. "Disfrutamos otro año de crecimiento, ampliando nuestro liderazgo como marca de apuestas y juego online más popular del Reino Unido. También continuamos nuestra inversión en marca, tecnología y personas, y seguimos ofreciendo productos innovadores que cubren las necesidades de nuestros clientes, todos ellos combinados creemos que impulsarán fuertes resultados operativos", continuó Flint.

"Estoy también particularmente contento con el progreso que hemos realizado para ofrecer un entorno de juego seguro para nuestros clientes y seguir nuestro récord de creación de empleo e inversión en Yorkshire, así como nuestra contribución con la fiscalidad regional y nacional en el Reino Unido", dijo Flint.

"La transacción con The Stars Group nos permitirá ofrecer nuestros mejores productos a una audiencia realmente global. Entramos en el resto de 2018 y nos dirigimos a 2019 como parte de una de las compañías de juegos online de cotización pública más grandes del mundo, y estoy emocionado ante las oportunidades que presenta esta combinación", comentó Flint.

Resumen financiero de SBG para el año fiscal 2018 Año fiscal terminado en junio En miles de libras esterlinas 2018 2017 % Cambio (excepto porcentajes o que se especifique de otra manera) --- Apuestas (millones) 3.859 3.417 13% Margen de ganancia neta de apuestas (%) 10,5% 8,7% 1,8 ppts Ingresos de apuestas 406.510 297.399 36,7% Ingresos de juego 239.244 200.949 19,1% Otros ingresos 24.712 17.417 41,9% Ingresos totales 670.466 515.765 30,0% Beneficio bruto 500.132 375.533 33,2% Beneficio operativo 86.719 68.574 26,5% Pérdida neta (15.282) (5.995) 154,9% EBITDA ajustado (1) 208.623 145.812 43,1% Margen de EBITDA ajustado (1) 31,1% 28,3% 2,8 ppts Flujos de efectivo netos de actividades operativas 200.584 141.751 41,5% Gasto de capital 28.233 32.673 (13,6%)

(CONTINUA)