COMUNICADO: Theramex licencia en exclusiva Intrarosa® en Europa, Australia, Rusia y Ucrania procedente de Endoceutics (1)

- Intrarosa(R) es un tratamiento innovador para la atrofia vulvovaginal en mujeres post-menopáusicas - Fortalece la posición de Theramex como líder en la salud de las mujeres

En la actualidad, Theramex y Endoceutics anunciaron la entrada en un acuerdo definitivo que concede a Theramex la licencia para comercializar Intrarosa(R) (Prasterone) en los países de Europa, Australia, Rusia, además de países selectos dentro de la Commonwealth of Independent States (CIS). Intrarosa es una terapia única de no estrógenos por prescripción aprobada para el tratamiento de la atrofia de vulva y vaginal (VVA) en mujeres post-menopáusicas que experimentan síntomas entre moderados y severos.[1] La VVA puede producir sequedad, irritación y dispareunia (o dolor durante la actividad sexual).

Anish Mehta, consejero delegado de Theramex, afirmó: "Intrarosa es una nueva medicina que ofrece un tratamiento efectivo para condiciones muy comunes en mujeres post-menopáusicas. Estamos encantados de ser capaces de seguir con el trabajo revolucionario del doctor Fernand Labrie, fundador y consejero delegado de Endoceutics. Con nuestra destacada herencia y compromiso de cara a la salud de la mujer, estamos impacientes por seguir haciendo que Intrarosa esté disponible para tratar mejor esta enfermedad".

"Intrarosa es una adición excelente dentro de nuestra cartera de productos que ayudan a las mujeres a gestionar los síntomas de la menopausia. Este acuerdo es un ejemplo de nuestro compromiso de convertirnos en una destacada compañía del cuidado de la salud dedicada a la salud de la mujer", añadió Anish Mehta.

El doctor Fernand Labrie, fundador y consejero delegado de Endoceutics, explicó: "Como tratamiento no estrógeno, Intrarosa es una nueva terapia de prescripción vaginal que sustituye localmente la parte de dentro de las células que está perdida para las pacientes que padecen atrofia vulvovaginal. Intrarosa mejora la capacidad natural del organismo para producir hormonas de forma local e intracelular, corrigiendo los síntomas, como el dolor durante la actividad sexual, sin influir en otros tejidos. Como Intrarosa no es un producto basado en estrógeno, los pacientes pueden sentirse más cómodos buscando tratamiento en línea con la psicología y todos los esteroides circulantes que siguen dentro de los valores normales".

El doctor Labrie añadió: "Estoy encantado de trabajar junto a Theramex, una compañía que comparte nuestra visión de ayudar a las mujeres a que vivan vidas mejores y sin síntomas. Creo que su experiencia y conocimiento de la comunidad de la salud de las mujeres hará que Intrarosa sea accesible a las mujeres de todos los países, incluyendo las de Europa, Rusia y Australia, quien luchan en la actualidad para buscar soluciones eficaces para estos síntomas íntimos pero muy comunes de la menopausia".

La VVA es una condición habitual que afecta hasta al 50% de las mujeres post-menopáusicas[2],[3]. En las mujeres que padecen VVA, la pared de la vagina y los tejidos colindantes se hacen más delgados y producen síntomas, como sequedad, irritación y dolencias entorno al área genital, y dolor durante la actividad sexual (denominada a su vez dispareunia). En ensayos clínicos realizados, Intrarosa ha demostrado mejorar la estructura de los tejidos vaginales, reduciendo el dolor durante el intercambio sexual. En ensayos clínicos realizados, Intrarosa fue tolerado correctamente.[1],[4],[5]

Aunque no se conocen los términos del acuerdo, los países dentro del acuerdo de licencia son los siguientes: Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Reino Unido, Federación Rusa, Kazakstán y Ucrania. Intrarosa se aprobó por vez primera por medio de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos en noviembre de 2016 para el tratamiento de la dispareunia entre moderada y severa, un síntoma de VVA causado por la menopausia[5] y por la Agencia Europea de Medicamentos en enero de 2018 para el tratamiento de la VVA.

Acerca de Theramex

Theramex es una compañía farmacéutica especializada mundial destacada que se dedica a la mujer y su salud. Con una amplia cartera de marcas innovadoras y establecidas que cubren los anticonceptivos, fertilidad, menopausia y osteoporosis, apoyamos a las mujeres en cada una de las fases de sus vidas. Nuestro compromiso está en la escucha y compresión de nuestros pacientes, dar servicio a sus necesidades y ofrecer soluciones del cuidado de la salud para ayudar a mejorar sus vidas. Nuestra visión es la de ser un socio de tiempo de vida para mujeres y profesionales de la salud que los tratan proporcionando soluciones innovadoras, efectivas y seguras que se ocupan de cuidar y apoyar a las mujeres al tiempo que avanzan en cada una de las fases de sus vidas. Si desea más información visite la página web sita en http://www.theramex.com.

Acerca de Endoceutics

Endoceutics es una compañía farmacéutica privada que realiza operaciones en el campo de la salud de las mujeres y la prevención del cáncer sensible a las hormonas y su tratamiento. Tras la aprobación por medio de la FDA de Estados Unidos de Intrarosa(R) en noviembre de 2016 para el tratamiento de la dispareunia, un síntoma de atrofia vulvovaginal causado por la menopausia o síndrome genitourinario de la menopausia, Endoceutics ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de terapias basadas en no estrógenos para la disfunción sexual y otros síntomas de menopausia, incluyendo brotes de ruborización, osteoporosis, pérdida muscular y diabetes de tipo 2. Las terapias hormonales para cáncer de mama, útero y próstata, hipogonadismo de hombre y endometriosis también están en fase de desarrollo. Endoceutics cuenta con cinco candidatos de producto en Fase III que hacen frente a las grandes oportunidades de mercado y dos candidatos de productos en fase I/II. Endoceutics dispone de los derechos mundiales en exclusiva para las patentes, aplicaciones de patentes, tecnología y conocimiento relacionado con todos sus productos. Si desea más información visite la página web http://www.endoceutics.com.

Referencias

