COMUNICADO: ULTIMOS.io lanza una moneda digital y cuenta con el visionario Alex Lightman como orador principal por su libro blanco

Publicado 24/07/2018 11:43:48 CET

- ULTIMOS.io lanza una moneda digital y se hace con los servicios del renombrado visionario Alex Lightman como orador principal por su libro blanco

KUALA LUMPUR, Malasia, 24 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- ULTIMOS es un token de utilidad para deportes electrónicos (eSportS), juegos móviles y otras aplicaciones de estilo de vida y es el socio exclusivo en materia de tokens de Ultimo Hombre PTE Ltd., una empresa mundial con sede en Singapur organizadora de competiciones de eSports y torneos de videojuegos.

https://mma.prnewswire.com/media/721469/ULTIMOS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/721469/ULTIMOS_Logo.jpg]

Con el patrocinio de Axis [Axiata] y en asociación con PlayStation, ASUS ROG, SCAN, Turtle Beach y Logitech, Ultimo Hombre está cerrando la brecha entre el mundo de la competición profesional de deportes electrónicos y el mundo de los juegos amateur competitivos.

La aplicación ULTIMOS, actualmente en desarrollo, es una plataforma en línea que se integrará con la estructura de Ultimo Hombre y actuará como un eje central en su comunidad. Esta plataforma proporcionará las herramientas para que sus miembros suban de nivel y se beneficien de su pasión por los juegos, ya sea compitiendo en torneos u organizándolos, alojando partidos o para que los desarrolladores puedan mostrar sus videojuegos, entre otros.

El uso de los tokens de ULTIMOS y la implantación de la solución cadena de bloques facilitará los pagos automatizados a través de la plataforma, lo que incentivará a los jugadores en línea, a los asistentes al acto concreto y a los miembros de la comunidad a monetizar sus habilidades y el tiempo que dedican a los juegos.

"Estamos tremendamente entusiasmados con lo que nos depara el futuro para la plataforma y el token de ULTIMOS. Sentimos que estamos bien posicionados para presentar una oferta inicial de tokens (ITO, por sus siglas en inglés), ya que hasta la fecha, el éxito de muchas de las subidas se ha basado en la capacidad de un modelo de negocio para acceder a una comunidad. Ya hemos construido una comunidad alrededor de Ultimo Hombre y queremos ahondar en ello".- Howard Davies, consejero delegado de ULTIMOS.io

ULTIMOS.io se ha asociado con TokenCommunites.com y WorldQuest.cc para ofrecer una de las oportunidades en materia de tokens más emocionantes de 2018.

Alex Lightman, el renombrado visionario y autoridad líder en la comercialización de la tecnología de cadena de bloques, presentará ULTIMOS en las primeras paradas de la gira en Kuala Lumpur y Singapur el 25 y 26 de julio, respectivamente.

"Es uno de los libros blancos más [...] impresionantes que he visto y he ayudado a escribir. Estoy entusiasmado de estar rodeado de jugadores y videojuegos. Este es el mundo que me apasiona".- Alex Lightman, consejero delegado de Token Communities.

Su fundador, Mark Adams, añade: "Los tokens de ULTIMOS están diseñados para que aumenten de valor" e invitan a la comunidad de la cadena de bloques a "venir a una de las paradas de nuestra gira a experimentarlo en vivo durante las próximas semanas y ver por qué estamos tan entusiasmados. Hemos trabajado en ello durante dos años para asegurarnos de que tanto nuestra comunidad como los entusiastas de la criptografía consigan el mayor valor posible de nuestros ULTIMOS".

Para obtener más información sobre la gira y sus paradas, visite Eventbrite.https://www.ultimos.io/ [https://www.ultimos.io/]

Contacto de Medios:Mark Adams, mark@ultimos.io

Sitio Web: http://www.utlimos.io/