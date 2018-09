COMUNICADO: Universum lanza la clasificación 2018 de empleadores más atractivos del mundo

Publicado 19/09/2018 15:02:38 CET

NUEVA YORK, September 19, 2018 /PRNewswire/ --

Los empleadores con sede en Estados Unidos son más atractivos que nunca

Universum ha lanzado los resultados de su décima clasificación anual (World's Most Attractive Employers) WMAE a través de una encuesta realizada a más de 225.000 estudiantes de negocios e ingeniería/IT provenientes de las 12 mayores economías del mundo. Las clasificaciones WMAE reconocen a las organizaciones mundiales que se han identificado de forma más consistente como potenciales empleadores ideales en al menos seis de estos principales 12 mercados.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/743295/WMAE_2018.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/743294/Universum_Badges.jpg )

El tipo de estudiantes que los empleadores desean

Los estudiantes de negocios e ingeniería/IT afirman que desean trabajar en industrias casi opuestas. Los estudiantes de ciencias empresariales están predominantemente interesados en los servicios financieros y profesionales. Los perfiles técnicos muestran mayor interés por las empresas dentro del campo del software, tecnología aeroespacial y la industria de fabricación. Sin embargo, la mayoría de los empleadores más atractivos del mundo según ambos colectivos son en la práctica y según el ranking oficial de empresas las firmas de bienes de consumo rápido (FMCG), las empresas fabricantes de automóviles y los bancos.

Clasificación 2018 - estudiantes de negocios - Top 5: 1. Google (permanece en la misma posición con respecto al 2017) 2. Goldman Sachs (permanece en la misma posición con respecto a 2017) 3. EY (Ernst & Young) (cuarta en 2017) 4. Deloitte (sexta en 2017) 5. KPMG (novena en 2017)

Clasificación 2018 estudiantes de ingeniería/IT - Top 5: 1. Google (permanece en la misma posición con respecto al 2017) 2. Microsoft (permanece en la misma posición con respecto al 2017) 3. Apple (permanece en la misma posición con respecto al 2017) 4. BMW Group (quinta en 2017) 5. Intel (séptima en 2017)

Tendencias clave según los estudiantes de negocios e ingeniería/IT

Tanto las firmas de servicios profesionales como el sector financiero han visto mejorar sus rankings de atractivo como empleador los últimos 5 años. En particular Goldman Sachs, EY, The Boston Consulting Group y McKinsey & Co. Los empleadores dentro de estas industrias son también los más asociados con las características de empleador más importantes para los jóvenes: ingresos futuros elevados, formación y desarrollo profesional. Tras varios años de resultados generalmente positivos, los empleadores dentro da las industrias del software, hardware y electrónica han visto este año algunos de los descensos más claros según la clasificación proveniente de los estudiantes de negocios e ingeniería/IT.

El equilibrio de poder claramente ha cambiado desde el año 2009 cuando comenzara a presentarse la clasificación WMAE. En ese entonces, los empleadores con sede en Europa componían el 52% de las empresas más atractivas del mundo. Sin embargo, en la actualidad son los empleadores con sede en Estados Unidos quienes dominan el top 50 según los estudiantes de negocios e ingeniería/IT, suplantando a sus contrapartes europeas quienes representan el 42% de los empleadores en la clasificación este año. En 2009, los empleadores de la región Asia Pacífico (APAC) solo representaban el 2% de los WMAEs. Este año representan solo un modesto 6% pero la predicción es que el ritmo de este aumento se vea acelerado durante la próxima década.

Universum es una firma de activación, consultoría e investigación impulsada por la visión de ser una empresa especializada en el desarrollo de las marcas como empleador. Si desea más información y conocer las clasificaciones completas, visite la página web: https://universumglobal.com/wmae2018

Jonas Barck Global CMO jonas.barck@universumglobal.com +46-706-933-388

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/743295/WMAE_2018.jpg https://mma.prnewswire.com/media/743294/Universum_Badges.jpg