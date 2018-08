COMUNICADO: VEOCEL(TM) - Productos no tejidos elaborados "Puramente para usted"

Publicado 13/08/2018 9:00:53 CET

LINZ, Austria, 13 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Con la creciente preocupación por la eliminación de residuos y la contaminación de productos de un solo uso, es imperativo para la industria de textiles no tejidos identificar materiales que sean de origen botánico, puros, funcionales y biodegradables. Para hacer frente a la creciente demanda de alternativas sostenibles, Lenzing lanzó recientemente una nueva marca especializada de textiles no tejidos, VEOCEL(TM) [https://www.veocel.com/news-and-events/lenzing-leads-sustainability-dialogue-in-the-nonwoven?_cldee=bWFoQGluZHVzdHJ5ZXVyb3BlLm5ldA==&recipientid=contact-5fcc0d724865e71180d60050569b2f88-02a17864886440beaa5cc13677b236db&esid=8dd6b8de-7e91-e811-80e8-0050569b2f88&urlid=5], que ofrece una amplia gama de aplicaciones para el uso diario, belleza, cuidado del bebé, cuidado corporal, cuidado íntimo y limpieza de superficies.

"VEOCEL(TM) es una prueba de nuestro compromiso inquebrantable con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de la industria. Con VEOCEL (TM), podemos demostrar la dedicación de Lenzing para superar los desafíos de la industria en lo que respecta a la pureza y la biodegradabilidad, y ofrecer productos "Puramente para usted" a la vez que protege el medio ambiente. Continuaremos trabajando con nuestros valiosos clientes, socios y la cadena de valor de la industria para innovar y crear una marca de componente que genere confianza entre los consumidores a través de un enfoque B2Me", afirmó Robert van de Kerkhof, Director Comercial de Lenzing AG.

El lanzamiento mundial de VEOCEL(TM) tuvo lugar en junio durante la feria comercial de textiles no tejidos World of Wipes (WOW) en Chicago y la Feria y conferencia de textiles no tejidos de Asia (ANEX) en Tokio. También se produjo el lanzamiento de la fibra Lyocell VEOCEL(TM) con tecnología de "liberación de compuestos cuaternarios de amonio" (Quat) bajo la marca Surface de VEOCEL(TM).

A continuación se incluye una descripción general de las últimas actualizaciones de la marca VEOCEL (TM):

VEOCEL(TM), preludio de un nuevo capítulo en sostenibilidad [https://www.veocel.com/news-and-events/veocel-ushers-in-a-new-chapter-in-sustainability]

VEOCEL (TM) marca una nueva era para productos desechables de un solo uso sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. A medida que aumenta la demanda mundial de productos no tejidos, existe una necesidad urgente de soluciones que sean "Puramente para usted" y que puedan minimizar los residuos y el impacto ambiental. El uso de materiales naturales en la cartera de marcas de VEOCEL (TM) también responde a la creciente demanda del consumidor por el uso de componentes naturales en los productos.

Lenzing lanza la nueva fibra Lyocell VEOCEL(TM) con tecnología "Quat" revolucionaria para toallitas húmedas [https://www.veocel.com/news-and-events/as-a-leading-global-supplier-of-high-quality-fiber]

Lenzing lanzó recientemente la nueva marca de fibra Lyocell con la marca VEOCEL (TM) con la última tecnología de liberación "Quat", una fibra altamente absorbente, ecológica y duradera, especializada en toallitas húmedas desinfectantes y de limpieza de superficies duras. Los consumidores que usan toallitas húmedas con fibra Lyocell de VEOCEL(TM) podrán comprobar la mayor estabilidad del producto y experimentarán un mayor rendimiento. La fibra Lyocell de VEOCEL (TM) con tecnología de liberación "Quat", es de origen botánico, certificada como limpia y segura, biodegradable y fabricada en un proceso de producción ecológicamente responsable.

Es hora de preparar intensificar y desempeñar un papel más relevante: Información valiosa de Dave Rousse, Presidente de INDA [https://www.veocel.com/news-and-events/sustainability-has-gradually-become-one-of-the-top-of-mind]

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la industria de textiles no tejidos es la creciente concienciación y preocupación por los "plásticos" en el medio ambiente. Según Dave Rousse, Presidente de INDA, la Asociación de textiles no tejidos de EE. UU., hay mucha desinformación en la cadena de valor, incluida la falta de una definición precisa de términos. Por tanto, un paso importante para abordar los conceptos erróneos, aclarar las definiciones y aumentar la comprensión de los problemas al final de la vida es a través de una educación continua en la industria.

Explorando las posibilidades de la industria de textiles no tejidos en el mercado de Japón - Entrevista exclusiva con Ken Enomoto [https://www.veocel.com/news-and-events/the-asia-nonwovens-exhibition-and-conference-anex]

Para captar las posibilidades y las oportunidades del mercado, el principal socio de distribución de Lenzing para la unidad de negocio de textiles no tejidos, el Sr. Ken Enomoto, Subdirector de Sojitz Corporation, destacó tres tendencias clave de la industria que la cadena de valor de tejidos no textiles debe tener en cuenta. Las principales tendencias incluyen el fuerte crecimiento en el segmento de belleza, la transparencia y la trazabilidad de los componentes de los productos y la sostenibilidad del proceso de producción y composición de los productos.

Fibras Lyocell de la marca VEOCEL (TM) con tecnología Eco Disperse, una solución sostenible para toallitas húmedas para inodoros [https://www.veocel.com/news-and-events]

La tecnología de fibra de vanguardia no suele asociarse con atascos de inodoros y alcantarillas; pero según Water UK, hay aproximadamente 300.000 atascos de alcantarillado cada año en el Reino Unido y el 93 % de los materiales que causan los atascos de las alcantarillas son toallitas no desechables. Al abordar los problemas relacionados con la eliminación de los productos textiles no tejidos, se ha adoptado la tecnología Lenzing Eco Disperse en las fibras Lyocell de la marca VEOCEL (TM) que se utiliza en las toallitas higiénicas húmedas desechables. Con un origen botánico y un proceso de producción sostenible, las fibras se pueden utilizar para producir tejidos desechables que son resistentes, pueden desintegrarse rápidamente después de su uso y son totalmente biodegradables.

