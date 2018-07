COMUNICADO: Volvo Construction Equipment y LEGO® Technic se asocian y crean la Concept Wheel Loader autónoma del futuro (1)

Publicado 27/06/2018 9:31:02 CET

- Volvo Construction Equipment y LEGO(R) Technic se asocian con los niños y crean la Concept Wheel Loader autónoma del futuro

Se convierte en un set LEGO(R) que ayuda a las máquinas de construcción de la vida real

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) y los juguetes de construcción LEGO(R) Technic han unido sus fuerzas creativas con un equipo de niños para diseñar una máquina de construcción futurista y autónoma.

El resultado: El set LEGO(R) Technic Volvo Concept Wheel Loader ZEUX, que tiene el lanzamiento previsto en las tiendas de juguetes para agosto de 2018, y el prototipo digital para la máquina autónoma de uso en el mundo real.

Lo que comenzó como un evento de construcción en equipo de forma informal y divertida para inspirar a los equipos de diseño de Volvo CE y LEGO(R) Technic en el año 2016, evolucionó de forma gradual hacia una idea para el producto actual LEGO(R) Technic. Su objetivo: Diseñar las máquinas de construcción del futuro. Y ahora, la colaboración ha llevado a varias patentes potencialmente revolucionarias.

Arvid Rinaldo, (comunicaciones y asociaciones de marca) de Volvo CE, explica el motivo por el que es relevante para los diseñadores trabajar n las máquinas de construcción futuristas con LEGO(R) Technic:

"Hemos disfrutado de una colaboración realmente divertida y productiva con el equipo de LEGO(R) Technic en los últimos años. Nos ha permitido probar ideas para nuevos tipos de máquinas de construcción para el futuro, en términos de funcionalidad, escala, diseño e interacción. Este modelo podría parecer futurista ahora, pero las máquinas de construcción autónomas, conectadas y eléctricas ya están comenzando a ser una realidad. El Volvo Concept Wheel Loader ZEUX es un próximo paso realista dentro de la evolución emocionante de nuestras máquinas de construcción".

Hablando acerca de la colaboración entre las dos marcas escandinavas, añadió: "Deseábamos cooperar con un fabricante de juguetes premium, ya que somos un desarrollador premium dentro del sector del equipamiento de construcción. Volvo CE y LEGO(R) Group, de forma conjunta, crean un encaje perfecto, tanto a nivel cultural como en lo que intentamos lograr de nuestros productos - explorar de forma conjunta cómo podemos construir un mañana".

Los cortacéspedes autónomos y limpiadores por vacío ya son algo familiar en todo el mundo, y normalmente se consideran productos seguros para estar junto a ellos. Y al tiempo que se están probando en las carreteras los primeros coches con auto-conducción, las ruedas de los engranajes han comenzado a ponerse en marcha en las cabezas de los diseñadores de Volvo CE en Suecia y de LEGO(R) Group en Dinamarca, a la vez que empezaron a trabajar para descubrir nuevas formas de aumentar la seguridad y proporcionar un aspecto más humano a la inteligencia artificial en las grandes máquinas de construcción.

Un grupo de centrado formado por niños ayudó en el proceso para crear ZEUX. Buscando en bocetos y modelos primarios, el grupo proporcionó apoyo que llevó al desarrollo de características nuevas y únicas. Las dos características principales del grupo en las que decidieron fueron el dron de escolta y la "cámara" pluma ajustada montada en el techo del vehículo, denominada el ojo. Además de los drones de escolta y sensores integrados de los que dispondría el modelo de la vida real, el ojo ilustra una característica nueva e inventada: mostrará exactamente a dónde se dirige la "atención" de los vehículos, lo que significa que puede tener "contacto con el ojo" con los humanos y reconocer su presencia.

"Cuando se cruza una carretera llena, buscas los peligros e intentas tomar contacto visual con los conductores que están más cerca. Se trata de una reacción instintiva que te permite evaluar tu próximo movimiento", destacó Andrew Woodman, responsable de diseño senior de LEGO(R) Technic. "¿ debería quedarme donde estoy o es más seguro moverme? Normalmente se trata de una evaluación de la situación sencilla. Con los vehículos autónomos no existe esta interacción, ya que no se pueden ver todos los sensores que les permiten navegar entorno a los objetos quietos y en movimiento. No es algo intuitivo para nosotros decodificar cuál es el próximo movimiento del vehículo, hacia dónde va o si nos ha visto. Aunque el Volvo Concept Wheel Loader ZEUX no se va a conducir por las carreteras, interactuará con los trabajadores en las instalaciones de construcción. Por eso nos propusimos crear características y funciones que hagan que las interacciones y las máquinas sean lo más intuitivas posibles".

Uno de los valores de diseño centrales de LEGO(R) Technic es "AFC promise", que significa "construcción de Autenticidad, Funcionalidad y Reto". Los modelos tienen que parecer lo más cercanos posibles a sus similares de la vida real, ser divertidos en el juego e inspirar a los constructores a probar nuevas técnicas de construcción. Así que, ¿ cómo hacer que encaje un modelo futurista especialmente en la parte de Autenticidad de la promesa?

Talleres en Billund, Dinamarca, reuniones de video e intercambios de sketches de concepto y modelos de sketch han permitido espacio para probar ideas libres a través de los procesos de desarrollo. Como resultado, se pueden ver muchas características interesantes, como un contrapeso ampliable, un chasis que sube y baja, dirección en las 4 ruedas y muchas otras grandes ideas que encajan en todos los valores del diseño.

Andrew Woodman explicó: "Volvo CE y LEGO Group comparten los mismos valores cuando se trata de nuestros requisitos relacionados con la calidad y utilización, al mismo tiempo que hacen avanzar los límites de la creatividad y funcionalidad. Ha sido muy motivador ayudar a Volvo CE a desarrollar lo que puede ser el futuro de las máquinas de construcción".

Visite la página web https://youtu.be/P78Qguwoo-Q si desea ver un video animado de Volvo CE.

Datos acerca de la 42081 Volvo Concept Wheel Loader ZEUX:

- Modelo de concepto futurista LEGO Technic desarrollado en colaboración con Volvo CE - Nueva función inventada Eye que ilustra las interacciones intuitivas entre los humanos y la máquina - Pluma y cubo funcionales - Movimiento del contrapeso por medio de la elevación y bajada del chasis - Dispone de un dron de mapeo - Dirección articulada a las cuatro ruedas - Instrucciones de construcción para un modelo alternativo, el Volvo Concept Hauler PEGAX, que estará disponible de forma online - 1.167 elementos - Facilita el co-play: los modelos principales y alternativos se han diseñado para la reproducción del sitio de construcción y que los dos puedan trabajar de forma conjunta

Notas para los redactores:

- El set LEGO(R) Technic Volvo Concept Wheel Loader ZEUX estará disponible en todos los mercados desde agosto de 2018 - los precios pueden variar - LEGO(R) Technic y el logo LEGO son marcas registradas de LEGO(R) Group (c)2018 The LEGO Group. http://www.LEGO.com/Technic - Las marcas registradas VOLVO (palabra y logo), las marcas registradas PEGAX y ZEUX son marcas registradas de Volvo Trademark Holding AB y AB Volvo y se utilizan con licencia

