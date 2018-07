COMUNICADO: Acuerdo de colaboración a gran escala entre Microsoft y Xandros (1)

Actualizado 04/06/2007 21:19:51 CET

-- El acuerdo de colaboración a gran escala entre Microsoft y Xandros aumenta el puente existente entre las fuentes abiertas comerciales y Microsoft Software

-- El acuerdo mejora la elección al cliente de fuentes mixtas y negocios, técnicas y colaboración IP

Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) y el proveedor de plataformas Linux, Xandros Inc, han anunciado hoy un acuedo de colaboración a gran escala basado en un set de compromisos técnicos, empresariales, de marketing y de la propiedad intelectual. Estos compromisos proporcionan a los clientes una interoperabilidad mejorada, soluciones de la gestión de sistemas más eficaces y aseguraciones de la propiedad intelectual, todos ellos aumentando el puente entre las fuentes abiertas y el software comercial y el despliegue de valor real para los clientes en los sistemas de entornos mixtos.

Para Xandros, el acuerdo supone el principal logro en su visión para el despliegue de soluciones completas de escritorio y servidor Linux, además de las herramientas de gestión e interoperabilidad de plataformas Windows(R) y Linux.

"Las compañías actuales se basan en una mezcla de sistemas Linux y Windows", comentó Andreas Typaldos, consejero delegado de Xandros. "Los centros de datos de la plataforma son una realidad. Para hacer frente al crecimiento de la demanda de los clientes, los vendedores necesitan reconocer el valor de compartir la propiedad intelectual, desarrollando más soluciones interoperables y proporcionando herramientas de gestión que sean familiares y fáciles de utilizar".

Para Microsoft, el acuerdo es el último en una serie de colaboraciones con la plataforma Linux y los proveedores de software de fuentes abiertas. Esta lista de colaboradores incluye a Novell Inc, JBoss, XenSource Inc, Samsung Electronics Co Ltd, Zend Technologies Inc y otros.

"Los clientes ganan cuando los proveedores de su plataforma construyen relaciones colaboradoras", indicó Bill Hilf, responsable general de Estrategias de Plataforma de Microsoft. "Hemos trabajado con las compañías comerciales de fuentes abiertas para proporcionar un mejor valor para nuestros clientes en áreas como la interoperabilidad de los servidores, gestión de sistemas y formatos de documentos de oficina. Creemos en ello y pedimos respeto para todos los modelos de licencia y desarrollo, y la propiedad intelectual es un componente importante en este entorno. Nuestro anuncio con Xandros es un paso muy emocionante en el despliegue de lo que nuestros clientes mutuos nos han estado solicitando".

En los próximos cinco años, Microsoft y Xandros se centrarán en cinco esfuerzos primarios:



-- Interoperabilidad de los sistemas de gestión. Xandros y Microsoft

creen que los avances en la tecnología de gestión de sistemas pueden

reducir de forma considerable el coste operativo de las grandes redes

de ordenadores que utilizan diversas plataformas. Xandros se asociará

con Microsoft para el despliegue de capacidades de gestión

heterogéneas de valor añadido que funcionan con los productos de

próxima generación Microsoft(R) System Center y Xandros Systems

Management, que proporcionan gestión de servicio completo. Xandros

también se unirá a Microsoft y a otros vendedores de gestión en lo que

respecta a la implementación del set WS-Management de protocolos de

Xandros BridgeWays en los productos de gestión de plataformas y en

varios esfuerzos de estandarización de gestión de sistemas.

-- Interoperabilidad del servidor. Xandros licenciará una amplia gama de

protocolos de comunicaciones de servidor de Microsoft. Xandros

desarrollará las mejoras de Xandros Server, permitiendo la

interopeabilidad de forma mejorada con Windows Server(R) a través de

las redes.

-- Compatibilidad con los documentos de oficinas. Xandros y Microsoft

comparten la visión de que las aplicaciones de productividad completas

de oficinas debería, por diseño, facilitar a los clientes el

intercambio de archivos con los demás. Con ese fin, Xandros se unirá a

Microsoft y al resto de compañías que están construyendo traductores

de fuentes abiertas para mejorar la interoperabilidad entre los

documentos almacenados en Open XML y Open Document Format. Xandros

enviará los traductores en los próximos envois de su oferta Xandros

Desktop.

-- Aseguración de la propiedad intelectual. A través del acuerdo,

Microsoft hará que estén disponibles los convenios de patentes para

Los clientes de Xandros. Estos convenios proporcionarán a los clientes

la confianza en que las tecnologías de Xandros que utilizan y el

despliegue de sus entornos son compatibles con la propiedad

intelectual de Microsoft. Al poner el marco de trabajo en el lugar de

compartir la propiedad intelectual, Xandros y Microsoft podrán

acelerar la velocidad de desarrollo de las soluciones interoperables.

-- Ventas y apoyo de marketing de Microsoft. Las compañías se han

comprometido con el establecimiento de los esfuerzos de ventas y

marketing para la promoción del rendimiento de sus esfuerzos técnicos.

Como parte de este esfuerzo, Microsoft se encargará del respaldo de

Xandros Server y Desktop como distribución preferida Linux gracias a

los esfuerzos de Xandros de creación de una interoperabilidad rica y

despliegue de la aseguración IP para sus clientes. También, como

equipo especializado de la plantilla de Microsoft, recibirán formación

sobre las proposiciones de valor de su colaboración con los clientes y

socios de canales. Xandros también se convertirá en miembro de la

Microsoft Interop Vendor Alliance.



Acerca de Xandros

Xandros, Inc. es el principal proveedor de soluciones Linux intuitivas y completas, incluyendo escritorios, SMB y servidores empresariales, además de entornos mixtos y herramientas de gestión de plataformas. Xandros es pionera en sistemas operativos gráficos de bajo coste que mejoran los sets de capacidades existentes y que proporcionan interoperabilidad integrada Windows-Linux. Desde entonces ha ampliado su gama de escritorio de consumo y empresarial basada en Debian con SMB y servidores empresariales y software de gestión, que dispone de automatización del flujo de trabajo y de un despliegue remoto "de un solo vídrio de cristal" y administración. La compañía tiene su sede en Nueva York, y dispone de instalaciones de investigación y desarrollo en Ottawa y Mumbai, además de ventas y oficinas de apoyo en todo el mundo. Si desea más información visite http://www.xandros.com.

Acerca de Microsoft

Fundada en 1975, Microsoft (Nasdaq "MSFT") es el líder mundial de software, servicios y soluciones que ayuda a personas y negocios a conseguir su total potencial.

Acerca de Microsoft EMEA (Europa, Oriente Próximo y África)

Microsoft opera en EMEA desde 1982. Microsoft da empleo en la región a más de 12.000 personas en más de 60 filiales, entregando productos y servicios en más de 138 países y territorios.

